LOVEMYLIJF: ‘Ik wil mijn looks niet veranderen of aanpassen voor een ander’

Naam Sanne de Jong (36) werkt in de ouderenzorg

Lengte 1.84 m

Gewicht 91 kilo

Waarom in Flair?

“Dat Friezen nuchtere mensen zijn, dat klopt bij mij wel, behalve bij mijn lijf. Ik ben onzeker door hoe ik eruitzie. We leven tegenwoordig in een maatschappij waarin het vooral draait om het ‘perfecte’ plaatje. Ik hoop door in Flair te staan wat meer zelfvertrouwen te krijgen.

Mezelf meer te accepteren en mezelf zo meer zelfliefde te kunnen geven. Ik ben meer dan alleen dit uiterlijk: ik ben Sanne, ik ben sociaal, zorgzaam en ik heb een heel groot open hart. Iedereen is bij mij welkom en ik wil met iedereen praten, ongeacht wie ze zijn of hoe ze eruitzien. Andersom is dat helaas niet altijd zo en ik hoop dat daar – mede door deze shoot – verandering in komt.”

Gezicht & haar

“Ik ben niet zo blij met mijn gezicht, dat is vrij lang en smal. Daarom doe ik mijn haren nooit naar achteren, want dat accentueert het alleen maar. Wel ben ik blij met mijn sproeten, een van de zeven schoonheden. Mijn haar vind ik ook mooi.

Tot mijn vijftiende was ik blond, sindsdien verf ik het bruin. Dat past beter bij me.”

Borsten

“Als ik een beha draag, heb ik er een vetrandje onder, net boven mijn buik. Dat vind ik minder mooi, maar ik ben verder wel tevreden met de vorm en met mijn cupmaat 80E.”

Armen & benen

“Ik vind het jammer dat armen en benen in deze rubriek in één categorie zitten. Met mijn armen ben ik heel tevreden. Op mijn linkerbovenarm heb ik een tattoo van kersenbloesem die ik erg mooi vind, en ik heb sproeten op mijn armen.

Die geven me een beetje kleur, want ik word niet bruin in de zon. Mijn benen zijn wat forser sinds de bevalling van mijn jongste, nu anderhalf jaar geleden. Daardoor schuren mijn boven benen tegen elkaar. Op mijn linkeronderbeen heb ik veel spataderen en ik ben niet blij met de cellulite. Je zult me dus nooit in een korte broek zien.”

Buik

“Vijf dagen per week in de sportschool staan is niets voor mij. Dat heb ik gewoon niet over voor een plattere of strakkere buik.”

Billen

“Hun omvang past bij de rest van mijn lichaam. Maar ook in mijn billen zit cellulite. Dat vind ik onaantrekkelijk.”

Eindcijfer 6,6

“Ik wil ook een keer goed genoeg zijn. Er is meer dan alleen maar uiterlijk. En ik wil mijn looks niet veranderen of aanpassen. Want, voor wie doe ik dat? Voor mezelf? Als ik eerlijk ben niet, want ik zou het vooral voor een ander doen. Om maar geaccepteerd te worden. Daarom ben ik nu aan het leren om mezelf lief te hebben. Om te weten dat ik er ook mag zijn.”

Sanne Beeld Yara Brouwer



Deze #lovemylijf staat in Flair 33-2023. Ook meedoen? Stuur een mail naar flair@dpgmedia.nl, met als onderwerp ‘Love my lijf’.