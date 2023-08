selflove Beeld Getty Images

Hoe love jíj je lijf? Doe mee aan onze selflove-enquête en win een heerlijke goodiebag

Vrouwen voelen vaak de druk om te voldoen aan een onrealistisch ideaalbeeld en dat kan negatieve gevolgen hebben op hun zelfbeeld. Hoe komt dit en waar zijn ze dan zoal onzeker over? We want to know en daar hebben we jouw hulp voor nodig.