Seksvraag: ‘Na de seks heb ik vaak jeuk of een branderig gevoel, kan dat aan het condoom liggen?’

‘Na de seks heb ik vaak jeuk of een branderig gevoel, kan dat aan het condoom liggen?’ - Carly

Jeuk of een branderig gevoel overhouden na de seks is nooit prettig en eigenlijk ook niet de bedoeling! Het gevoel van jeuk of een branderig gevoel na seksueel contact kan verschillende oorzaken hebben.

Een mogelijkheid is dat het inderdaad ligt aan het gebruikte condoom. Je kunt namelijk een allergische reactie hebben op het latex of het glijmiddel dat in sommige condooms wordt gebruikt. Als je vermoedt dat dit het geval is, kun je overwegen om hypoallergene condooms te gebruiken of condooms zonder glijmiddel. Deze kun je gewoon bestellen en bij veel drogisterijen aanschaffen.

Een andere mogelijkheid is een irritatie of een schimmelinfectie. Dit kan veroorzaakt worden door een verandering in pH-niveaus in je vagina, wat soms kan gebeuren na seksueel contact. Direct na de seks plassen kan helpen om mogelijke infecties te voorkomen. Probeer ook middeltjes om je vulva en vagina mee te ‘wassen’ te vermijden. Deze kunnen er ook voor zorgen dat het natuurlijk pH-niveaus verstoord wordt. Wassen met lauwwarm water is goed genoeg!

Daarnaast is een soa (seksueel overdraagbare aandoening) ook nog een mogelijke boosdoener. Als je symptomen aanhouden of verergeren, is het raadzaam om medisch advies in te winnen. Je kunt altijd even een testje doen of langs de dokter gaan als het jeukend/branderige gevoel blijft aanhouden.

Ten slotte is het ook heel erg belangrijk om echt goed opgewonden te zijn als je seks hebt. Wanneer dit niet het geval is, kan het namelijk ook zijn dat je door de wrijving last krijgt. Ook al zit er soms wel glijmiddel op condooms, dit is niet genoeg. Zelf goed opgewonden zijn zorgt voor meer natuurlijke lubricatie en voor meer ruimte in de vagina.

Hopelijk vind je de oorzaak en kun je genieten van seks zonder daarna jeuk of een branderig gevoel te hebben.

Liefs,

Anne en Leila

De Seksuologen met Twee

Anne en Leila zijn allebei twee Msc. seksuologen. Ze schreven samen het boek Taboek, waarin ze praten over alles rondom seksualiteit, intimiteit en relaties. Volg ze op Instagram @seksuologenmettwee.