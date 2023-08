Wel social media, geen negatief zelfbeeld. Zo doe je dat!

Door onze commerciële redactie

Afleiding, fun, troost en sociale contacten. Social media hebben ons veel te bieden. Maar helaas gaan ze soms ook met je zelfbeeld aan de haal. Zo blijf je positief.

Door Instagram en TikTok vergelijken we onszelf meer dan ooit. Het lijkt vaak een wereld vol ‘perfecte mensen’. De een is er gevoeliger voor dan de ander. Toch vindt een derde van de jongeren (en bij meisjes bijna de helft) dat het een negatieve invloed heeft op hun zelfbeeld, blijkt uit onderzoek in opdracht van Dove. Zo jammer, vooral omdat je zelfbeeld juist in je puberteit wordt gevormd. Het posten van echte beelden heeft vaker een positief effect dan het posten van bewerkte beelden. Maar voor de meeste mensen, en vooral jongeren, geldt dat ze zich goed voelen over zichzelf als een post veel aandacht krijgt. Slaat een post niet aan, dan gebeurt het tegenovergestelde: je voelt je waardeloos. Hoe je deze negatieve spiraal kunt voorkomen? Onthoud de volgende punten:

Niemand is perfect

Mensen delen op social media vooral de hoogtepunten en laten de beste - en vaak bewerkte en dus onechte - kant van zichzelf zien. Als je je hier bewust van bent, legt dat minder druk op je eigen leven.

Jij bepaalt je algoritme

Hoe meer jij naar perfecte fit girls kijkt, hoe meer slanke lijven Instagram of TikTok je voorschotelt. Algoritmes zijn slim, maar je hebt het ook heus zelf nog in de hand. Zoek naar content waar je blij van wordt in plaats van onzeker. Dan krijg je vanzelf ook een feed waar je blij van wordt.

Vergelijk vooral met jezelf

Bedenk hoe jij je éígen leven leuk maakt, zonder te denken dat je moet doen wat anderen doen. Misschien heb je wel helemaal geen zin om elke week in de hipste tenten te staan. Of blijf je liever dicht bij huis dan dat je de hele wereld overvliegt.

Houd de controle

Gebruik social media om een community te vinden die jou iets te bieden heeft. Zo hebben ze juist een positieve invloed op je zelfbeeld. Gelijkgestemden vinden kan je leven verrijken en herkenning bieden.

Als ouder: wees open

Wees open naar je kind toe. Bespreek ook de negatieve kanten van social media. Stel open vragen en neem een neutrale houding aan. Als je te bezorgd overkomt, zal je zoon of dochter minder met je delen dan wanneer je goede vragen stelt over bijvoorbeeld zijn of haar zelfbeeld.

Meer openheid

Om het zelfvertrouwen van jongeren en vrouwen over hun lijf te vergroten, geeft Dove gastlessen op basis- en middelbare scholen, waarin het merk dit onderwerp bespreekbaar maakt. Ook stimuleert Dove iedereen om met elkaar en op social media meer over zelfvertrouwen, (of het gebrek daaraan) en over mentale issues te praten.

