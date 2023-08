Waarom steeds meer vrouwen het golfvirus te pakken krijgen

Door onze commerciële redactie

Steeds meer vrouwen hebben het golfvirus te pakken. Niet zo gek, want golf is ontspannend, inspannend en een tikkie verslavend. Eenmaal begonnen, ben je niet meer te stoppen.

Het maximale uit jezelf halen, gezellig bijkletsen met vriendinnen, ontspannen midden in de natuur en steeds hipper wordende outfits. Het is tijd om het beeld los te laten van golf als suffige sport voor bekakte mensen. En daar werken vrouwen als Shelly Sterk en Caroline Spoor hard aan mee. Ze zijn al een tijdje hooked aan golf en helpen graag het oude-mannenimago van de sport af te schudden.

Golf jonger en hipper maken

Lonneke (24) en Britt (23) doen er ook alles aan om golf jonger en hipper te maken. Omdat ze een paar jaar geleden nog weinig leuke golfkleding konden vinden, zijn ze hun eigen golf fashionlabel gestart. Ook posten ze filmpjes op Insta en TikTok om andere jongeren te laten zien hoe leuk golf is.

Alleen maar rode broeken? Echt niet. Golf wordt steeds hipper. Kijk maar.

Vest Monki € 15, Cap J. Lindenberg € 35,99, Rokje Nike € 69

Golfschoenen Adidas € 104,30, legging Puma € 39,95, Headcover Titleist € 79,99

Golfen met bolle buik

Golf is een perfecte sport om te blijven spelen als je zwanger bent. Door het lopen tussen de holes blijf je fit en tijdens de slagen werk je aan je core. Verder verbeter je je stabiliteit en balans, iets wat je goed kunt gebruiken tijdens je zwangerschap.

Kom naar het Big Green Egg Open

Van vrijdag 8 t/m zondag 10 september vindt de 3de editie van het Big Green Egg Open plaats op de Hilversumsche Golf Club. Op deze historische baan geniet je van topgolf met titelverdedigster Anna Nordqvist en Dutchie Anne van Dam, die als eerste golfster Nederland vertegenwoordigt op de Olympische Spelen. Neem vrienden, familie en kinderen mee voor een gratis eerste golfles bij De Golf Academie en sluit af met culinair lekkers. Een ticket heb je al voor € 5,99 per stuk.

Smullen op de golfbaan

Golfen en genieten gaan hand in hand. Met een ‘9 & dine’-arrangement kun je na je negen holes meteen aanschuiven voor een uitgebreide lunch of diner. Op The Links Valley, Het Woold, de Kroonprins, Tespelduyn en Landgoed Bergvliet is dat smullen!

Leren op een par-3 baan

Par-3 banen zijn korter en daarmee perfect voor beginnende golfers. Ook zonder je Handicap (golfvaardigheidsbewijs) mag je op deze banen spelen. Leuke par-3 banen om eens op te oefenen zijn:

Golfbaan Delfland in Zuid-Holland

Utrechtse Golfclub Amelisweerd

Golfclub Princenbosch in Noord-Brabant

Golfclub Cromstrijen aan het Hollands Diep

Golfcenter Seve in Rotterdam

Probeer golf

Zin gekregen in een potje golf? Je bent van harte welkom op een van de vele golfbanen die Nederland rijk is. Bekijk het gratis kennismakingsaanbod op probeergolf.nl. Wie gaat golfen, ontdekt echt meer.