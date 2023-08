Tijd voor een harig familielid? Let hier op bij het kiezen van jouw perfecte maatje.

Door onze commerciële redactie

Je weet het zeker, je wilt een huisdier. Met de aanschaf van zo’n harig familielid (vooral als het om een hond gaat) haal je een vriend voor het leven in huis. Dus dat doe je niet zomaar. Dit zijn de belangrijkste dingen om op te letten als jij deze zomer een nieuwe vriendschap voor het leven aangaat.

We focussen ons in dit artikel op de aanschaf van een hond, maar veel tips gelden ook voor katten, konijnen of zelfs papegaaien.

Een hond brengt een hoop liefde, maar ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Daar had je hopelijk al over nagedacht. En ook over de volgende dingen?

Een hond kiezen

Je hebt vast zo je voorkeuren als het op honden aankomt. Qua formaat, qua vacht, karakter en zelfstandigheid. Zo kan niet elke hond goed tegen alleen zijn. Iets om rekening mee te houden als je veel van huis bent. Ook is de ene hond gewoon meer werk dan de andere. Bijvoorbeeld vanwege z’n lange haren, of gewoon omdat ie veel aandacht nodig heeft. Vraag jezelf af of je hond goed met kinderen moet kunnen omgaan en hoe je de vakanties voor je ziet. Probeer je zo goed mogelijk in te beelden hoe je leven met een hond er straks uit ziet. Dat geeft een hoop richting.

To pup or not to pup

Weinig schattiger dan een pup. Maar een pup in huis halen is net zoiets als een baby krijgen. Je hebt er je handen vol aan. Ook gebroken nachten kunnen erbij horen. En zindelijk, dat zijn honden ook niet meteen na de geboorte. Dat moet jij ze leren. Net als goed gedrag: niet bijten, niet blaffen naar vreemden, netjes aan de lijn lopen, wachten op het baasje. Veel nieuwe pup-eigenaren beginnen het leven met hun pup dan ook met een puppytraining.

Een ras…en dan?

Ok, je bent er uit welke hond bij jou past en of dat een pup wordt of toch een iets oudere hond. Maar daarmee ben je er nog niet. Want hoe vind je die? Haal je hem uit het asiel, bij een fokker of misschien juist via een bekende? Weet dat niet elke verkoper het beste voor heeft met zijn honden. Sommige mensen doen het puur voor het geld. Zorg altijd dat je een paar keer kunt komen kijken naar de hond die je op het oog hebt en let daarbij goed op zijn gedrag. Hoe reageert hij op bezoek en geluid, ziet zijn verblijf er netjes uit, is hij gechipt en geregistreerd, heeft de hond een EU-dierenpaspoort en klopt de nationaliteit?

Denk na over de kosten

Gemiddeld is 84% van de baasjes al na 2 jaar 1249 euro aan dierenartskosten kwijt. Ja, met een hond haal je veel liefde in huis, maar daar hangt wel een prijskaartje aan. Met kosten voor voeding, verzorging en speeltjes had je vast al rekening gehouden, maar vooral in de eerste jaren komen daar ook nog extra kosten bij voor chippen, ontwormen en inenten. Een hond kan ook ziek worden of een ongelukje krijgen. Hoe ouder de hond, hoe groter het risico op ziektes. Ook rashonden zijn niet gevrijwaard van ziektes en hebben zelfs een grotere kans op aangeboren afwijkingen. Dit soort aandoeningen, ziektes en incidenten kunnen al snel oplopen naar duizenden euro’s aan dierenartsrekeningen. Een verzekering is daarom zeker iets om in overweging te nemen.

