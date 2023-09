Happy End: ‘Ze komt ineens aan met een ketting met tepelklemmen’

Elke week deelt een Flair-lezeres (anoniem) haar seksavontuur. Deze week: hoe een gewone vrijdagavond verandert in een seksavontuur.

‘We zitten op de bank. Het is een gewone vrijdagavond, zoals zoveel avonden. Jij komt thuis uit je werk, geeft me een kus en gaat even snel douchen. Ik steek de kaarsjes aan, tv aan en het eten is onderweg. Sushi vanavond, lekker.

Je komt naar beneden in je ochtendjas en komt bij me zitten. “Gezellig vanavond, schat”, zeg je. “Lekker, weekend. Wil je een wijntje?”, vraag ik. Ik sta op en schenk twee glaasjes rood in.



Als ik terugkom bij de bank heeft de ochtendjas plaatsgemaakt voor het geilste lingeriesetje dat ik ooit in m’n leven zag. Je ligt op de bank in een zwarte kanten bh die net je tepels bedekt. Je buik is bloot, maar daarover heen zit een kanten broekje dat toch net boven je navel komt. Je doet je benen uit elkaar en ik zie dat het een open kruis heeft.

“Wow”, stamel ik een beetje onnozel. “Nou, kom je nog met dat wijntje?”, lach je. Ik voel dat ik nat word. Je komt naast me zitten en streelt me met je hand door m’n skinny jeans heen. Zelfs met kleding aan weet je de goede plekjes te vinden. Ik begin zacht te kreunen en je klimt bovenop me. Ik raak je aan, lik je tepels en zoen je. “Ik heb nog een verrassing voor je”, zeg je.

Terwijl je terugkomt met een soort ketting waaraan twee klemmetjes zitten, stamel ik: “Wat is dat nou?” Je legt uit dat het een tepelklem is en dat je gehoord hebt dat het heel geil kan zijn. Ik schrik. “Maar het hoeft niet strak hoor. Het geeft gewoon stimulatie aan de tepel. We kunnen het proberen, als het niks is, gooien we ‘m meteen weg”, beloof je.

Oké. Daar gaan we dan. Je klimt weer op me en ontdoet me van m’n shirt. Je likt me, kust me en trekt m’n broek uit. Ook daar speel je met me. Wat geil dit. Het idee dat ik zo meteen die tepelklemmen op heb, windt me ontzettend op.

Je likt m’n borsten, zuigt aan m’n clit en pakt dan de tepelklemmen. “Oké, nou, we moeten ze dus losdraaien en dan kan ik ze erom klemmen”, lach je. Het gaat een beetje klungelig, maar dankzij het feit dat je blijft likken aan m’n borsten, is het ontzettend geil. “En? Zit het zo te strak?”, vraag je. Eigenlijk zit het wel goed. “Het mag nog wel ietsjes strakker, denk ik.” Uiteindelijk zitten ze vast.

Ik zit op de bank, naakt met de tepelklemmen op, en je begint me weer te likken en te vingeren. Vervolgens klim je boven op me en berijdt me, terwijl je met jezelf speelt. Het is zo geil. We liggen inmiddels op elkaar, ik lig boven, nog steeds met de tepelklemmen op. Af en toe knijp je er eens in en krijg ik een pijnscheut die eigenlijk wel prettig voelt. “Ah, ik kom bijna”, hoor ik je roepen. Ik begin je te likken, terwijl ik mezelf bevredig. Tegelijkertijd komen we klaar.

“Ding, dong”, het is de deurbel. Ik schiet in jouw ochtendjas en pak de sushi aan. Als de bezorger eens wist dat hier tepelklemmen onder zaten...’

