Doe je huid een plezier: 5 redenen om voor natuurlijke beauty-ingrediënten te gaan

Door onze commerciële redactie

We smeren wat af op ons gezicht, in de hoop dat onze huid zo lang mogelijk zacht, rimpelloos en stralend blijft. Maar heb je wel eens de ingrediëntenlijst van jouw favo crème bekeken? Grote kans dat deze vol siliconen, parabenen en microplastics zit. Deze horen niet thuis in jouw skincare routine. Vijf redenen om voor puur natuur te gaan.

Flair samen met Weleda

#1 Natuurlijke skincare is goed voor je huid

Je hebt misschien een dagelijkse beautyroutine omdat je er mooi en stralend uit wilt zien, maar je wilt natuurlijk ook dat je huid daadwerkelijk gezond is. Goed nieuws: de natuur weet precies wat jouw huid nodig heeft om zichzelf te genezen en te versterken. Natuurlijke huidverzorgingsproducten helpen je huid herstellen en gezond te blijven. Iedere plant, olie, noot of bloem heeft een andere werking en past daarom bij een ander huidtype. Bij Weleda telen ze veel bloemen en planten zelf zodat ze die kunnen plukken op de momenten dat ze het krachtigst zijn.

#2 én gezond voor jou…

Echt waar: een deel van wat je op je huid smeert, dringt je lichaam binnen. Dus eigenlijk zou alles wat je op je huid smeert eetbaar moeten zijn. Gelukkig is er ook huidverzorging die bestaat uit pure en natuurlijke ingrediënten. Dit betekent dat er geen synthetische stoffen in je lichaam terecht komen. Je zou er zo een hapje van kunnen nemen!

#3 Beter voor het milieu

In veel huidverzorgingsproducten zitten zogenoemde microplastics zoals siliconen, die oceanen en dus onze planeet vervuilen. Met 100% natuurlijke huidverzorging zonder microplastics draag je eraan bij dat we de aarde niet verder vervuilen. Fijn voor je huid én voor de planeet dus. Wist je dat Weleda is uitgeroepen tot het meest duurzame beautymerk volgens Nederlandse consumenten? Bij alles wat het merk doet, staat duurzaamheid en een betere wereld voorop. Dat smeert toch een stuk fijner.

#4 Milder dan synthetische ingrediënten

Heftig reinigende ingrediënten zoals SLS/SLES kunnen je huid uitdrogen of irriteren, vooral als je daar gevoelig voor bent. Huidproblemen kunnen erdoor verergeren of je kunt last krijgen van jeuk, roodheid of uitdroging. Huidverzorgingsproducten met 100% natuurlijke ingrediënten zijn daarentegen vaak een stuk milder voor je huid.

#5 Beter biologisch

Net zoals je lichaam blij is met biologisch eten, wordt je huid (en daarmee dus ook je lichaam) blij van biologische ingrediënten in je dagcrème. Met biologische ingrediënten ben je ervan verzekerd dat er geen chemische bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt bij de teelt. En dat is beter voor je huid. Natuurlijke dagcrèmes met biologische ingrediënten zijn bovendien minder belastend voor het milieu en biologisch afbreekbaar.

Skin Food van Weleda: biologische en 100% natuurlijke voeding voor je lichaam

Je huid, je lichaam, het milieu, ze hebben dus allemaal baat bij natuurlijke huidverzorging. Met de Skin Food lijn van Weleda krijgt jouw huid 100% natuurlijke voeding, zoals van bloemen, planten, oliën en andere natuurlijke ingrediënten voor je huid. Bij Weleda vinden ze namelijk dat wat je op je huid smeert, je ook moet kunnen eten. Ben je benieuwd naar het Skin Food menu? Al velen gingen je voor. Wist je dat er elke 4 seconde een Skin Food product gekocht wordt wereldwijd? Je koopt alle Skin Food producten onder andere bij Etos, Holland & Barret en Bol.com.