Back to school in stijl: dit zijn de meest gewilde kinderjeans

Jeans zijn sterk, stoer en makkelijk te combineren. Geen wonder dat zowel ouders als kinderen fan zijn van de spijkerbroek. Wij tippen de hipste modellen voor dit schooljaar.

Jongens dragen vaak spijkerbroeken omdat ze lang meegaan en een stoere uitstraling hebben. Voor meisjes zijn jeans iets meer een mode statement. Wat de reden ook is, jeans zijn makkelijk te combineren. Van casual tot semi-formeel. Met een van deze modellen in hun kledingkast, beginnen ze het schooljaar én hun outfit goed.

Skinny

De skinny jeans is dit seizoen weer hot! En dankzij stretchy stoffen voelen zowel jongens als meisjes zich er comfortabel in. Hoe strak ook, hij zit toch lekker. Skinny’s zijn het meest geschikt voor smalle tot gemiddelde benen. Zwaaien aan het klimrek, een balletje trappen of rennen in het bos, het kan gewoon in zo’n hippe skinny. Nog comfortabeler wordt het in een skinny van jogstof, een zacht gebreide stof die heerlijk zit. De looks van een skinny, het comfort van een jogging broek.

Super skinny

Leuk voor boys en nog net iets strakker dan de skinny, is de super skinny. Deze van boven tot onder aansluitende jeans is wat strakker in de taille en daardoor geschikt voor kids die nog niet zo veel vet op de botten hebben.

Slim fit

Iets meer ruimte en bewegingsvrijheid hebben ze in een slim fit. De pijp van een slim fit is recht aansluitend en hij valt aansluitend op het bovenbeen. Voor smalle tot stevige benen en alles daar tussenin. Ook slim fits hebben meestal stretch in de stof. Je kunt er een leuk shirt op dragen of juist bij instoppen. Allebei goed!

Wide fit

Een populair model onder meisjes is de wide fit. Deze broek heet ook wel loose fit en loopt vanaf de taille steeds wijder naar buiten. Lange benen worden er nog langer in en het is heerlijk combineren met dit model spijkerbroek. Kortere of strakke topjes doen het daarbij het beste. Geschikt voor zowel smalle als stevige benen.

Flared jeans

Ook een flared fit heeft wijde pijpen maar die beginnen pas wijd uit te lopen vanaf de knie. Om het bovenbeen zit een flared jeans dus strak. Deze fit is geschikt voor zowel smalle, stevige als gemiddelde benen. Je benen lijken vaak wat langer in dit model jeans en hij combineert makkelijk.

Back to school in jeans van terStal

Alle genoemde modellen hierboven vind je bij terStal jeans. Hun kids jeans staan bekend om hun kwaliteit, betaalbaarheid, goede pasvorm en fijne stretch. Dankzij dubbele stitching zijn ze extra stevig en gaan daardoor langer mee. Ken je de jeans van terStal nog niet, dan is het de hoogste tijd om kennis te maken. En dat kan met korting.

