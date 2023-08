Run, don't walk: met deze Dyson dupe van Lidl wordt stofzuigen een makkie

De draadloze Dyson-stofzuiger is een hebbeding, maar dat prijskaartje (oplopend tot wel 999 euro!) schrikt ons toch behoorlijk af.

Dyson dupe bij Lidl

Een stofzuiger zonder draad, met de looks van een Dyson? Yes please. Met de Grundig 2-in-1 steelstofzuiger kun je makkelijk draadloos het hele huis stofzuigen. De accu gaat maximaal 42 minuten mee, met een beetje doorpakken heb je dus genoeg tijd om meerdere kamers langs te gaan.

Je kunt 'm zowel als grote stofzuiger en als handstofzuiger gebruiken, zodat je bij elke hoek en kier kunt. En met de LED-verlichting kun je ook in donkere hoekjes goed zien of je al het vuil hebt weggezogen.

En het leukste van alles? Deze Dyson dupe is nu in de aanbieding bij Lidl. Met 41 % korting is ie nu te verkrijgen voor slechts 129 euro. Een koopje! En de reviews zijn lovend, 90% van de klanten raadt het product aan. Dus, je weet wat we zeggen: run, don’t walk! Ga snel naar de website van Lidl en sla je slag.

Bron: Lidl