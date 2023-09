Pak de boot naar Terschelling: deze hotspots mag je niet missen

Paar dagen Terschelling

Zin in een relaxte vakantie, zonder dagen in de auto te moeten zitten of uren in een vliegtuig? Denk dan eens aan onze eigen Waddeneilanden. Texel is het grootste eiland, dan komt Terschelling, daarna Ameland, gevolgd door Schier­mon­nik­oog en Vlieland.

Voor deze trip kiezen we Terschelling: omdat het er knusser, lieflijker en pittoresker is dan Texel, maar er toch genoeg te doen is. En het is er ongelooflijk mooi: het eiland bestaat voor ruim driekwart uit natuurlijk duingebied, heeft enorm brede en uitgestrekte stranden, bosgebied, en grenst aan zowel de Noordzee in het noorden als de bijzondere Waddenzee in het zuiden.

Er zijn superleuke strandpaviljoens, je kunt er heerlijk dineren, eindeloos lange strandwandelingen maken, en enorm handig: alles is met de fiets te doen. Dus laat je auto in Harlingen staan en huur een (elektrische) fiets direct bij aankomst in de haven. Klaar om het eiland te verkennen? Dit zijn de leukste hotspots en things to do.

Lekker eten

Eilandbistro de Boschplaat

Parijs op Terschelling, met stip onze favoriet. Hoe leuk is het om van de oh zo Hollandsche eilandsfeer, en eventueel een huifkartocht (startplaats is er om de hoek) zo een stijlvolle Franse bistro in te duiken, midden in een boerendorp? Niet posh klassiek Frans, maar toegankelijk en hip, met Parijse allure. En het eten is yam, yam en nog eens yam. Alles is er even lekker, inclusief topwijnen en bubbels. Bon appetit! eilandbistro.nl

Pura Vida Foodbar

Voor een heerlijk uitgebreid ontbijt, een gezondde lunch, lekkere smoothies en (vega) bowls moet je bij Pura Vida zijn. Er zijn er twee: één in Midsland (onze favoriet) en één in West-Terschelling. Pura Vida Foodbar is geïnspireerd op het Costa Ricaanse leven, en die tropische invloeden vind je hier dan ook terug. Lekker, en gezellig! puravidafoodbar.nl

De leukste strandpaviljoens

West aan Zee

Dit fijne strandpaviljoen is nu drie jaar open, en volledig opgebouwd uit gerecyclede materialen. Het is niet alleen een prachtige plek, je kunt er ook héérlijk eten: ontbijt, lunch en diner. Tapas, lekkere salades of een kraakvers visplateau? Alles wat je kunt bedenken, met een uitzicht waar je nooit genoeg van krijgt. westaanzee.nl

ZandZeeBar

De ZandZeeBar is er alleen in de zomer – dit is de enige strandtent hier die elk jaar na de winterperiode opnieuw uit het zand herrijst. In april wordt de beachbar bij Formerum aan Zee opgebouwd, en die blijft tot en met oktober staan. De ZandZeeBar is lekker low key, met een kleurrijk oosters interieur. Leuk voor een aperitief aan het eind van de middag en je kunt er lekker lunchen of dineren.

Kaap Hoorn

Verscholen tussen het Hoornse Bos en de duinen. Je moet weten dat het er zit, anders kom je niet zomaar bij Kaap Hoorn terecht. Omdat het hier vrijwel altijd windstil is, is het vooral heel aangenaam om hier op het terras te zitten op de wat minder warme dagen. Supergezellig, grappig, quirky bij elkaar geraapt boeltje. kaaphoornterschelling.nl

Lekker slapen

De Walvisvaarder

Een van de leukste hotels op Terschelling: De walvisvaarder. Gelegen in Lies, dat redelijk in het midden van het eiland ligt en dus een handige uitvalsbasis is om alles te verkennen. Deze verbouwde boerderij is een familiehotel, en duurzaamheid staat hier hoog in het vaandel – ze wekken zelfs hun eigen biogas op! Ze hebben er ook een fijne wellness afdeling met een uitgebreid massagemenu. walvisvaarder.nl

Vakantiepark de Riesen

Ga je met je gezin of een groep vrienden? Dan is het makkelijk om een huisje te boeken met meerdere slaapkamers. Op vakantiepark de Riesen vind je huisjes en bungalows in soorten en maten – sommige hebben zelfs hun eigen Finse sauna. Om heerlijk warm te worden na een dag uitwaaien.terschelling-recreatie.nl

Must-do’s

Wadlopen & zeehonden zien

De Waddenzee staat niet voor niets op de Werelderfgoedlijst. Twee keer per dag valt ie voor de helft droog en terwijl het water zich steeds verder terugtrekt, wandel je over de modderige bodem: een unieke ervaring en goede work-out ineen! Daarnaast kun je er naar zeehonden speuren, de grootste roofdieren die je hier tegenkomt. Ze zien er lief uit, maar hebben krachtige kaken en sterke tanden, het zijn echte jagers. Je kunt een boottocht boeken om ze te bezoeken – ze zijn heel nieuwsgierig en komen vaak gezellig een kijkje nemen.

Op pad met de Oesterman

Een absolute must-do: op pad gaan met oesterman Werner Zuurman, van de Oesterfabriek. Hij neemt je op zijn boot mee naar de wilde oesterbanken, waar je samen naar oesters gaat zoeken. Werner weet álles over de Wadden – die hij de kraamkamer van de Noordzee noemt – en de dieren die er leven, en vertelt er met veel sjeu en enthousiasme over. Uiteraard mag je onderweg het een en ander proeven, met zelfs een prosecco to go erbij als je dat wilt. deoesterfabriek.nl

Beach yoga

Niks zo leuk als yoga in de natuur wanneer het lekker weer is. Yogi Ezra Goudzwaard neemt je mee naar de mooiste plekken van het eiland – onze favo spot: in de duinen bij Kaap Hoorn – om heerlijk zen de dag te starten. Bij slecht weer geeft ze ook binnen les. yogiez.com

Huifkartocht & paardrijden

Typisch Terschellings: een tocht met de huifkar. Je denkt misschien: is dat niet voor kinderen? Maar niets is minder waar. Er zijn verschillende tochten; zelfs een om sterren te kijken in het Dark Sky Park. Paardrijden is ook hot. Bij Puur Terschelling organiseren ze ritten met Friese paarden, uiteraard over het strand en door de duinen, en in de zomer kun je zelfs zwemmen met de paarden. puur-terschelling.nl

Fietsen langs de Waddendijk

Terschelling is bicycle heaven. De meeste mensen laten hun auto in Harlingen staan, om eenmaal op het eiland alles per (elektrische) fiets te verkennen. Maar liefst zeventig kilometer aan fietspaden brengen je langs en door unieke natuurgebieden, duinen, bossen, en: mis de tocht langs de Waddendijk niet. Daarbij moet je wel oppassen voor overstekende schapen, konijnen en laagvliegende meeuwen.

Een fiets kun je direct bij aankomst in de haven huren bij Zeelen fietsverhuur. Die vervolgens je bagage naar je accommodatie brengt en deze ook weer komt ophalen op de dag van vertrek. Easy does it! zeelenfiets.nl

Dit reisdossier komt uit Flair 36-2023. Meer van dit soort verhalen lees je wekelijks in Flair.