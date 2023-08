Zomerse life hack: zó kom je na een stranddag binnen no time van je zandvoeten af

To the beach met babypoeder

Voortaan gooi je niet alleen zonnebrand, een zonnebril en een strandlaken in je tas, maar ook een bus babypoeder. Huh? Jahaaa, dat is hét wondermiddel wat jou voortaan zandvrij in de auto naar huis laat stappen.

Zandvoeten hack

Voetjes uit de zee, voetjes in het zweet: zand blijft graag plakken aan klamme voeten. TikTokker Stephanie Scheff laat zien hoe je die voeten in een mum van tijd van het zand ontdoet. De truc? Een flinke scheut talkpoeder op je zanderige voeten strooien. Even wrijven en voilà, het zand verdwijnt als sneeuw voor de zon.

Zweten = kleven

Het talkpoeder absorbeert vocht, waardoor het zand direct van je voeten af te vegen is. Dat gaat stukken sneller dan wanneer je huid nog nat of zweterig is. Bijkomend voordeel: je huid voelt meteen zalig zacht aan én ruikt lekker.