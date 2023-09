Surf’s up: 7x de tofste surfplekken in Europa

Ripstar - Ameland

Surfen rond Ameland en slapen in luxe safaritenten, op echte bedden, met een veranda voor de deur. Naast de goede surflessen is hier genoeg te doen: spelletjes, muziek, heerlijke driegangendiners of maak een fietstocht. Je kunt met Ripstar ook naar Frankrijk en Spanje.

Surf & Family in het Franse Montalivet heeft bijvoorbeeld leuke restaurants, surfshops en een markt. In de kleinschalige surfkampen spelen kinderen samen en trekken ouders met elkaar op: een gezellige boel.

Dreamsea Surfcamp - Frankrijk

Dit surfkamp in Moliets Plage, in het zuidwesten van Frankrijk, heeft vriendelijk, internationaal personeel, heerlijk eten en ligt in een mooie omgeving. Er zijn prachtige tenten, die je privé of gedeeld kunt huren. Aan deze reis ga je sowieso een aantal nieuwe vrienden overhouden.

Het is niet het ideale surfkamp voor professionele surfers, maar vooral voor wie het wil leren. Dreamsea biedt ook surfkampen aan in Portugal en Spanje.

Op avontuur Het Portugese eiland Madeira

Surfing Village - Zarautz

Zarautz is een klein surfdorp in het noorden van Spanje, niet ver van San Sebastian. Er zijn luxe safaritenten, maar ook meer basic opties voor de diehards. Een bar, hangmatten… heel fijn, maar het beste van alles is surfen op een van de beste plekken in deze regio!

Dit kamp is vooral perfect voor de leeftijd van 18 tot 35 jaar, maar sinds een paar jaar organiseren ze hier ook surfkampen voor gezinnen. Het strand van Zarautz heeft een leuke lunchtent met açai bowls en goeie koffie. Je kunt makkelijk naar San Sebastiàn of Bilbao voor een middag shoppen en tapas eten. Yoga en paardrijden kan er ook.

Board ’n Breakfast - Frankrijk

Als luxe niet je belangrijkste punt is, maar je wel houdt van een fijne accommodatie in een prachtige omgeving, check dan Board ’n Breakfast aan de Franse kust. Er zijn privékamers, een camper of je kunt een heel huis huren. Yoga in de ochtend, een plons in het zwembad en dan een privé-surfles of met een groep je skills verbeteren.

Je krijgt les van de beste instructeurs. Vanaf € 485 kun je een hele week surfen, krijg je drie dagen les, inclusief alle gear en slaap je in een tweepersoonskamer.

Surf Lodge - Portugal

Een surfkamp met wat meer luxe: de Surf Lodge in Portugal is ideaal voor wie net iets meer te besteden heeft. Je verblijft aan de Algarve, met de zee op loopafstand. De lodge heeft een luxe zwembad, hangmatten en een gezellige bar. Er zijn yoga- of gymsessies en speciale cheese & wine-avonden. Je kunt kiezen voor een familietrip, jeugdtrip of 24+ reis. Los van je vlieg-ticket en eventuele huurauto, ben je zo’n € 600 kwijt.

Kitesurfen - Naxos

Het Griekse eiland Naxos is perfect om te leren kiten. Er staat vrijwel altijd wind, en wie wil de dag nou niet eindigen met moussaka en Griekse deuntjes! De kitesurflessen zijn goed verzorgd met videoanalyses en gedetailleerde tips.

Je hebt elke dag twee uur les en daarna ben je vrij om het eiland te ontdekken. Blijf je zeven nachten, dan is een slaapplek, ontbijt, een Griekse BBQ en kite gear inbegrepen. Je kunt met deze organisatie ook naar Cyprus, Montenegro, Italië, Zweden, Zwitserland en Engeland.

Surfana - Bloemendaal

Als je de surfcamp-vibes wilt uittesten, is Surfana een aanrader. Lekker dicht bij huis, voor wie nog niet klaar is om buitenlandse golven te trotseren. Het kamp ligt in Bloemendaal, direct tussen de duinen en pal aan zee. Je kunt er van basic tot wat luxer overnachten vanaf 65 euro. Maaltijden zijn heerlijk en vegetarisch, je krijgt onbeperkt koffie en thee en je mag gebruikmaken van de wellness en sauna op camping De Lakens. surfana.com

Geschreven door Flairs reisexpert: Elke & Sarah: Elke en Sarah runnen samen het reis- en lifestyleplatform wander-lust.nl. Check op IG @wanderlust.nl voor meer hidden gems én leuke reistips!