Het leed dat treinreizen heet: 13x herkenbare ergernissen in de trein

Je rent de longen uit je lijf om de trein te halen en ziet vervolgens dat ie 10 minuten vertraging heeft als je hijgend op het perron bent aangekomen.

Mensen lijken vaak niet te begrijpen wat een stilte coupé betekent. HOU JE MOND!

Het is altijd zó druk en de treinen worden steeds korter, dus iedereen staat als een stel sardientjes in blik in de trein.

Mensen die de trein al instappen terwijl de andere reizigers nog niet zijn uitgestapt. Doe effe sociaal en wacht, voordat je iedereen aan de kant duwt om een plek te bemachtigen.

De wifi in de trein doet het never nooit.

Reis je naar een plek buiten de Randstad? Leuk idee, maar Prorail is dan áltijd bezig met het spoor, dus je moet meer dan een uur omreizen. Sorry not sorry.

De hele coupé is leeg en tóch gaat er iemand precies naast jou zitten. Waarom?!

Reizen met de trein is tegenwoordig zo ontzettend duur. Een retourtje Berlijn of Parijs met het vliegtuig is nog goedkoper dan een ritje Eindhoven - Groningen. En dan wordt ons kaartje, betaald van ons zuurverdiende geld, niet eens gecheckt door een conducteur.

Zit je lekker met je havercappu in de trein en wil je vervolgens de lege beker weggooien, dan zit het prullenbakje al-tijd vol.

Hè das pech, door een sein- en wisselstoring rijdt er letterlijk HELEMAAL niks meer. Daar sta je dan.

Je bent netjes op tijd en hebt gecheckt op welk perron je moet zijn, maar last minute wordt er besloten dat je trein opeens 10 perrons verder weg vertrekt.

De gang in de trein wordt volledig geblokkeerd door toeristen met gigantische koffers waar makkelijk 3 mensen in passen.