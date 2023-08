De zoon van Brenda (32) raakte besmet met het RS-virus: ‘Het is echt kantjeboord geweest, zo verzwakt was hij’

“Thomas was net twee weken oud toen ik op het nieuws een item zag over het RS-virus, oftewel RSV. De IC’s lagen vol met jonge kinderen, sommigen waren zelfs overgebracht naar het buitenland door gebrek aan plek. Thomas was mijn derde kind, maar ik had nog nooit van RSV gehoord. Ze zeiden op het nieuws dat het meestal een gewone verkoudheid is en dat veel kinderen dit krijgen. Maar bij heel kleine kinderen, zoals pasgeborenen, kan het gevaarlijk zijn.

Ik schrok; mijn kind was nog zo klein en ik had te doen met de ouders die dit meemaakten. Verder stond ik er niet bij stil, totdat Thomas een week later verkouden werd. Hij was vreselijk benauwd, vooral als hij lag. Daarom liep ik de hele avond met hem rond en ging ik de volgende dag naar de huisarts. ‘Kan het 't RS-virus zijn?’ vroeg ik bezorgd. Hij was nog zo klein en het zat me niet lekker. Mijn oudste kinderen, die toen 4 en 5 jaar waren, hadden zoiets nooit meegemaakt. Maar de huisarts vertelde me dat RSV bijna altijd een gewone verkoudheid is. Ik moest me er niet druk over maken.”

Het RS-virus

“Maar na weer een vreselijke nacht voor Thomas ben ik naar de weekendhuis­artsenpost in het ziekenhuis gegaan. Ook hier werd het afgedaan als een verkoudheid. Toen ik vroeg of het RSV kon zijn, zeiden ze dat hij daarvan geen symptomen had, zoals blauw zien in het gezicht, neusvleugelen (de neusvleugels bewegen dan mee met de ademhaling, red.) en koorts. Dus kon ik weer naar huis.

Maar later die dag leek hij wel een slappe pop. Ik gaf borstvoeding, maar kreeg hem bijna niet wakker om wat te drinken. Die avond belde ik weer de huisartsenpost. Nu kreeg ik een assistente aan de lijn die niet twijfelde en onmiddellijk een huisarts naar ons huis stuurde. Toen zij Thomas zag, belde ze een ambulance. Dat bleek net op tijd. Op weg naar het ziekenhuis stokte zijn ademhaling een aantal keren. Op dat moment denk je niet na en beleef je alles als in trance. Het idee dat een kindje dat je net hebt gekregen dood zou kunnen gaan, is namelijk niet te bevatten.”

Allemaal slangetjes

“Thomas bleek inderdaad het RS-virus te hebben. Ze hebben hem in coma gebracht en hij heeft drie weken op de IC gelegen, aan de beademing. Het is echt kantjeboord geweest, zo verzwakt was hij. Als moeder breekt je hart als je dat kleintje ziet liggen in enkel een luier met allemaal slangetjes om hem heen. Ik mocht hem de eerste week niet vasthouden, zelfs aanrakingen kostten hem veel energie. Maar ik geloofde dat mijn aanwezigheid hem kon helpen. Dus zat ik naast hem en hield ik toen dat mocht zijn handje vast.

Gelukkig ging het uiteindelijk steeds iets beter. Na drie weken mocht hij naar een gewone afdeling. Daar leerde hij opnieuw zelfstandig ademen en drinken en moest hij afkicken van de zware medicatie die hij had gekregen om hem in coma te houden. Weer twee weken later mocht hij mee naar huis. We waren opgelucht, maar erg spannend was het ook. In het ziekenhuis heb je een veilig gevoel. Als er iets is, staat er meteen een deskundige naast het bed. Thuis moesten we het vertrouwen terugkrijgen.”

Lang herstel

“Vooral omdat het herstel van Thomas lang heeft geduurd. Hij was angstig voor vreemden, verslikte zich vaak en moest soms even ‘zoeken’ naar zijn ademhaling. Van die vanzelfsprekende dingen, die door wat hij had meegemaakt in de war waren geschopt.

Inmiddels is hij 3,5 jaar en ontwikkelt hij zich normaal. Op het eerste gezicht zie je niks aan hem. Maar hij heeft nog altijd pufjes nodig en zit in een logopedietraject om zijn mond- en ademhalingstechniek te verbeteren. Ook qua weerstand zie ik het verschil tussen Thomas en mijn andere kinderen. Hij is erg vatbaar voor verkoudheid, zit meteen als een dood vogeltje op de bank. Dat hebben de anderen niet.”

Miranda (43) werd slachtoffer van misbruik in jeugddorp De Glind ‘Kinderen werden bewust kapotgemaakt’

Vaccineren

“Toen Thomas op de IC lag, werden we gevraagd om mee te werken aan een wetenschappelijk onderzoek naar RSV. Ze waren toen al bezig om vaccins te ontwikkelen. Wij hebben meegedaan omdat ik het belangrijk vond om een steentje bij te kunnen dragen zodat andere ouders dit hopelijk niet mee hoeven te maken.

Onlangs kwam het nieuws dat er vaccins zijn goedgekeurd die waarschijnlijk volgend jaar kunnen worden ingezet. Ik vind het geweldig. Hopelijk kan er in de tussenliggende tijd meer bekendheid komen rondom dit virus, zodat mensen weten wat het is en waarom vaccineren tijdens de zwangerschap van belang kan zijn.

Ik had nog nooit van RSV gehoord voordat ik het op het nieuws voorbij zag komen. Inmiddels weet ik dat het wereldwijd doodsoorzaak nummer twee is bij zuigelingen, alleen aan malaria sterven meer kindjes. In Nederland hebben we zulke goede zorg dat het hier bijna altijd goed gaat. Maar in armere landen is die zorg niet overal beschikbaar. Gelukkig blijft het bij ons bij de meeste kinderen beperkt tot een gewone verkoudheid. Maar het kan ook in Nederland veel erger uitpakken, zoals bij ons het geval was.

Het heeft echt even geduurd voordat ik zelf kon verwerken wat we met Thomas hebben meegemaakt. Wat me hielp, was een brief schrijven aan de huisarts die langs is gekomen, het ambulance­personeel en iedereen die op de IC voor hem heeft gezorgd. Dat werkte helend. En bovenal ben ik blij dat ik naar mijn moedergevoel bleef luisteren en toch nog een keer de huisarts belde. Anders was Thomas er niet meer geweest.”

Het RS-virus is nummer 1 reden voor ziekenhuisopname in Europa

RSV (respiratoir syncytieel virus) is voor kinderen in Europa reden nummer 1 voor ziekenhuisopname. Vorige maand kwam er groen licht voor een tweede vaccin tegen RSV voor zwangeren, om pasgeboren baby’s te beschermen. Het vaccin biedt de baby bescherming tot zes maanden na de geboorte.

Deze Real Life staat in Flair 34-2023. Meer van dit soort verhalen lees je wekelijks in Flair.