Yung (46) werd onder valse voorwendselen geadopteerd: ‘Mijn biologische moeder dacht dat ik dood was’

“Ik ben geadopteerd toen ik negen maanden was, door een gezin uit Vlaanderen. Zo lang ik me kan herinneren weet ik dat ik geadopteerd ben. Mijn adoptiemoeder vertelde me een standaardverhaal: ‘Je moeder heeft je opgegeven uit liefde. Ze kon zelf niet voor je zorgen, maar wilde het beste voor jou.’ Het was een soort sprookje dat ze me met de beste bedoelingen vertelde, maar tegelijkertijd ook het promotieverhaal dat werd verteld door adoptiediensten om mensen te enthousiasmeren om kinderen te adopteren.

Als kind ben je vol vertrouwen. Waarom zou je twijfelen aan de mensen die zo goed voor je zorgen? Daar had ik geen enkele reden voor. Ik wil ook echt benadrukken dat mijn ouders heel goede mensen waren. Ze zijn allebei inmiddels overleden en ik mis ze enorm. Maar toch… Ik ben blij met het leven dat ik heb, maar niet blij met het feit dat ik geadopteerd ben.”

Kinderwens

“Mensen die een sterke kinderwens hebben maar zelf geen kinderen kunnen krijgen, dragen veel psychische bagage mee. Veel adoptieouders hebben lang moeten wachten op een kind en zitten onbewust nog in een rouwproces. Voor mijn adoptiemoeder was het zelfs te pijnlijk om op bezoek te gaan bij familie of vrienden die zwanger waren. Het was te confronterend. Toen ik er eindelijk was, lagen de verwachtingen onrealistisch hoog: eindelijk was het gezin compleet, nu werd alles perfect. Ik voelde die druk altijd.

Mijn oma zei ooit dat ik net zo veel had gekost als een huis. Dat knoop je als kind onbewust allemaal in je oren. Ik ben dus altijd een enorme pleaser geweest. Een kameleon die zich aanpaste aan anderen, vaak ten koste van mezelf. Nee kwam niet in mijn woordenboek voor. Ik was zo bezig met het anderen naar de zin te maken, in de smaak te vallen, dat ik er nerveus en angstig van werd. Toch hield ik me er als kind niet al te veel mee bezig dat ik geadopteerd was. Er werd wel over gesproken, maar ik ging volledig mee in het sprookjesverhaal. Natuurlijk vroeg ik me weleens af of ik op mijn biologische moeder leek, maar dat zijn vragen die elke geadopteerde zichzelf stelt.”

Impact van adoptie

“Pas als volwassene leerde ik de impact van mijn adoptie echt herkennen. Ik ben uitgegroeid tot een heel sociaal iemand, maar mensen die me slechts oppervlakkig kennen, hebben geen idee hoe ik me soms voel. Ik heb lang geprobeerd om alleen mijn ‘leuke’ kanten te laten zien. Als er een conflict in de lucht hing, was ik de eerste die het contact beëindigde, puur om de eventuele pijn van het verlaten worden voor te zijn.

Op een dag, ik was dertig, typte ik in Google de naam in van wat ik dacht dat het weeshuis was waar ik als baby had gewoond. Ik was nieuwsgierig of het nog bestond. Uiteindelijk bleek ‘Holt’ geen weeshuis te zijn – zoals ik al die tijd had gedacht – maar de naam van de Zuid-Koreaanse adoptiedienst. Ik besloot een mail te sturen: misschien werkte er nog iemand die zich mij herinnerde?

Daarna dacht ik er niet echt meer aan, tot enkele weken later. Ik stond op het punt om te gaan werken toen er een bericht binnenkwam. Iemand van de adoptiedienst had mijn mail beantwoord. Snel vlogen mijn ogen over de regels. En toen viel ik van mijn stoel. Letterlijk. In de mail stond dat mijn biologische moeder al twee jaar naar me op zoek was. Mijn moeder? Ik was toch een weeskind? Daar was ik al die tijd van uitgegaan. Op mijn adoptiepapieren stond immers ‘orphan’. Niet dus.

Het woord bleek ook te gelden voor kinderen met ouders die niet voor hen konden zorgen. Zo begon mijn zoektocht naar de waarheid.”

Shanty werd slachtoffer van illegale adoptie ‘Ik wist het direct: zij was mijn moeder’

Kennismakingsbrief

“In de mail van het adoptiebureau stond dat mijn moeder me zocht en of ik contact met haar wilde. Zo ja, dan kon ik een brief schrijven, die zouden zij vertalen en aan haar bezorgen. Ik weet niet eens meer hoe ik die middag bij mijn werkafspraak kwam. Mijn ouders heb ik niet gebeld. Ik wilde eerst voor mezelf de zaken op een rijtje krijgen en weten hoe ik zoiets het beste kon brengen. Daarbij voelde het echt als mijn verhaal, niet als dat van hen. Ik voelde al snel dat ik mijn moeder wilde schrijven. Ik vroeg me zo veel af: hoe oud ze was, of ze nog met mijn vader samen was, waar ze woonde…

In mijn brief schreef ik heel algemene dingen over mezelf. Wat ik deed, wat mijn hobby’s waren. We kenden elkaar niet, dus het was echt een kennismakingsbrief. Ook schreef ik dat ik was opgegroeid met het idee dat ik een weeskind was. Het duurde even voor ik een antwoord kreeg en toen kwam de tweede grote schok: mijn moeder bleek bijna dertig jaar te hebben gedacht dat ik dood was. Ik ben afgestaan door familieleden zonder dat mijn ouders daarvan op de hoogte waren.”

Zoektocht

“Mijn ouders hadden een turbulent huwelijk en een paar maanden na mijn geboorte is mijn moeder tijdens een ruzie het huis uit gevlucht, mij en mijn iets oudere zusje achterlatend bij mijn grootmoeder. Mijn grootmoeder kon het blijkbaar niet aan om voor twee kleine kinderen te zorgen, het leek haar het beste dat ik zou worden afgestaan. Toen mijn moeder na een paar dagen terugkwam, is haar verteld dat ik gestorven was. Ze is alle mortuaria afgegaan om mij te zoeken, logischerwijs zonder resultaat. Ze heeft achtentwintig jaar gerouwd om een dochter die nog leefde, want pas na zo veel jaar heeft mijn oma de waarheid opgebiecht en is mijn moeder naar de adoptiedienst gegaan.

Arme vrouw. En arme man, want mijn vader kreeg de schuld. De adoptiedienst gaf aan dat hij toestemming zou hebben gegeven en vervolgens het spel zou hebben meegespeeld. Iedereen was boos op mijn vader, daarom is mijn moeder van hem gescheiden in de periode dat ze erachter kwam dat ik nog leefde. Mijn vader ontkent echter in alle toonaarden dat hij er iets van wist en ik kies ervoor hem te geloven.

Doordat ik nu weet hoeveel leugens en bedrog die adoptiediensten hebben gepleegd en hoe zij hele verhalen verzonnen over hoe kinderen zogezegd werden afgestaan, heb ik kunnen inzien dat hij wellicht de waarheid spreekt.”

De rest van dit verhaal lees je in Flair 31-2023, nu in de winkels en online te bestellen zonder verzendkosten.