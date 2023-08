Wendalin (41) heeft een zeldzame vorm van kanker: 'Ga maar naar huis en hoop er gewoon het beste van‘, zei de arts’

“Het wrangste is als ik de verhalen lees van mensen met een veelvoorkomende soort van kanker, die zeggen dat ze balen dat ze nog vijf jaar op controle moeten, of chemotherapie krijgen. Ik denk dan: hád ik dat maar. “

Zeldzame vorm van kanker

“Na mijn zwangerschap merke ik dat er iets mis was. Zo had ik niet eens de kracht om mijn zoontje op te tillen en toen ik een middag met mijn schoonmoeder naar Ikea ging, moest ik halverwege een rolstoel pakken, zo moe was ik.

De huisarts bleef me wegsturen, totdat ik een paar weken later zag dat mijn oogwit geel was. In de wachtkamer van de spoedeisende hulp werd ik steeds geler, ook mijn handen. Ik kreeg meteen een echo en een bloedonderzoek. Mijn galweg bleek meer dan vier keer zo breed dan normaal. De volgende ochtend werd er een CT-scan ingepland en daarna kreeg ik de boodschap dat er diezelfde middag nog een familiegesprek moest worden ingepland. Ik heb mijn moeder en man gebeld en we werden naar een aparte kamer gebracht. Daar zei mijn arts: ‘Je hebt kanker, en in het ergste geval heb je nog maar een jaar.’ Het was waarschijnlijk galweg-of alvleesklierkanker. Daarna werd ik naar huis gestuurd.

Ik was in shock. Pas toen ik mijn zoontje zag, moest ik heel hard huilen. Het hele weekend dacht ik: over een jaar ben ik er misschien niet meer. Die maandag kreeg ik weer onderzoeken en gelukkig was er goed nieuws: mijn tumor kon worden geopereerd en werd verwijderd. Het bleek een zeldzame vorm van kanker. Een Papil van Vater-tumor en vier besmette lymfeklieren werden weggehaald. ‘Ga maar naar huis en hoop er gewoon het beste van, dan komt het misschien niet terug,’ sloot de arts af. Ik snapte het niet. Kreeg ik geen bestraling? Geen chemo?”

Niet vergoed

“Weer thuis ging ik meteen googelen. Ik schrok me wild. Het bleek een zeldzame, heel agressieve kanker die een heel hoog stervenspercentage heeft. Patiënten móéten chemo krijgen, anders is de kans dat het terugkomt negentig procent! Ik heb direct zowel in Duitsland, Leuven, Londen als in de VS een second opinion aangevraagd.

Het bleek dat Nederland het enige land is waar geen beleid is voor mijn soort kanker. En omdat mijn kanker zo zeldzaam is, wordt mijn behandeling niet vergoed. De zorgverzekeraar vergoedt alleen behandelingen wanneer er grootschalig onderzoek is gedaan naar de effectiviteit. Naar zeldzame kanker-soorten wordt nu eenmaal weinig onderzoek gedaan. Een arts zei: ‘Ze gooien je uit een vliegtuig zonder parachute.’

Uiteindelijk ben ik na veel gedram bij een oncoloog terechtgekomen die naar mijn verhaal wilde luisteren. Zij zei: ‘Ik ben het met je eens. Ik ga je chemotherapie aanbieden.’ Ik moest huilen van blijdschap. Achteraf begreep ik dat zij echt haar nek heeft uitgestoken om buiten het protocol te kunnen stappen, mijn chemo werd uit een soort noodpotje betaald. Scans konden niet financieel worden verantwoord en ik zou het volgens mijn arts ‘niet willen weten als het terug is’, want ‘er kon dan toch niets meer aan gedaan worden’. Het niet-weten zou beter voor mijn kwaliteit van leven zijn. Ik heb gezegd dat dat voor mij niet opging, dat ik net als iedere andere Nederlander met kanker wilde weten waar ik aan toe was.”

Betalen uit eigen zak

“Er is me verteld dat ik eigenlijk immunotherapie moest ondergaan. Medicatie om het afweersysteem te versterken, waardoor dit de kankercellen herkent, opruimt en vernietigt. Het is een redelijk nieuwe behandelmethode, die ik zelf moest betalen: zestigduizend euro. Die heb ik gelukkig via crowdfunding bij elkaar kunnen krijgen. Voor de therapie moet ik elke vier weken zeven uur naar het Zwarte Woud rijden, omdat deze pas over twee jaar in Nederland beschikbaar zal zijn.

Immunotherapie geeft gelukkig goede resultaten. Ik ben op dit moment ‘schoon’. Het eerste jaar is bij mijn soort kanker cruciaal. Als het terugkomt, is het meestal dan. Ik zit nu in de zeventiende maand.

Onlangs sprak ik iemand die mijn soort kanker heeft in het laatste stadium. Zij krijgt geen enkele behandeling. Als ik dat hoor, denk ik: waar zijn we hier in Nederland mee bezig? Ik ben een stichting aan het opzetten om meer bewustzijn te creëren en hopelijk een sterk signaal af te geven aan de politiek. Nederland telt 130.000 mensen met een zeldzame kanker, zoals galwegkanker, anuskanker, vulvakanker en speekselklierkanker. Mensen met een zeldzame kanker hebben vijftien procent minder kans om na vijf jaar nog in leven te zijn ten opzichte van mensen met een veelvoorkomende vorm van kanker. Er moet echt iets veranderen: in Nederland geboren worden zou voor niemand een doodvonnis mogen zijn.”

Overleving

Uit een rapport van dit jaar van Integraal Kankercentrum Nederland blijkt dat de overleving van mensen met een veelvoorkomende kankersoort gemiddeld met 13% toenam (van 57% naar 70%), terwijl de overleving bij patiënten met een zeldzame kankervorm slechts 7% toenam (van 46% naar 53%). Voor deze laatste groep komt de diagnose relatief laat. Soms wel 6 maanden na het eerste consult en vaak na één of meerdere foute diagnoses.

(Bron: IKNL)