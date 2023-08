Wangedrag bij de Grand Prix: waarom gaan sommige mannen zo over de schreef?

Vorig jaar bevatte de GP Zandvoort alle ingrediënten voor een onvergetelijk raceweekend. Het was uitverkocht, heerlijk weer en Max Verstappen wist zowel de kwalificatie als de race te domineren. Maar na afloop bleek het feest niet voor iedereen gezellig te zijn geweest.

Tientallen vrouwen maakten melding van vrouwonvriendelijk gedrag, en sommigen deden zelfs aangifte van aanranding. Groepen aanwezige mannen vielen vrouwen lastig, betastten ze en maakten seksistische opmerkingen. Het is gedrag dat zich (helaas) niet tot de Grand Prix van Zandvoort beperkt.

Seksistische uitingen

Ook op de GP in Oostenrijk waren er – eveneens Nederlandse – fans die ophef veroorzaakten met hun seksistische uitingen. En op de Zwarte Cross kregen bezoekers jarenlang te maken met wangedrag. Zozeer, dat er deze zomer een speciaal opgeleide groep beveiligers rondliep die meteen kon ingrijpen als er iets misging.

De vraag is natuurlijk: waarom gaan sommige mannen zo over de schreef? Op hun werk, zonder hun kameraden in de buurt, zouden ze het waarschijnlijk niet in hun hoofd halen om in de lift even iemand in de billen te knijpen. Of een collega uit te maken voor hoer. Maar op een evenement vinden ze dit gedrag ineens acceptabel?

Alcohol

Wat de festiviteiten waar het zo misging in elk geval gemeen hebben, is het mooie weer en de mogelijkheid alcohol te drinken. Die combinatie zou garant moeten staan voor gezelligheid, maar juist de zon zorgt ervoor dat mensen vaak al vroeg beginnen met (overmatig) drinken.

Deze week staat de GP van Zandvoort op de agenda. Uiteraard heeft de organisatie van alles beloofd om deze editie goed te laten verlopen. Maar waar ligt het aan dat sommige mensen al hun manieren en elke vorm van etiquette laten varen en zich gaan misdragen? Is het enkel een kwestie van zon en drank? En waarom hoor je deze geluiden niet na races op de andere circuits?

Willeke Grijsen, expert groepsdynamica

“Je hoort dat in andere landen de formule 1 allang meer een familiebeleving is. Als mensen daar naar de Grand Prix gaan, is het een familie-uitje. Dan kan de norm zijn om niet veel te drinken, omdat je er met je familie en kinderen bent.

In Nederland werd de formule 1 tot niet zo lang geleden gezien als iets voor mannen: het is een mannenfeestje, vrouwen kijken niet naar deze sport. Dat gevoel bepaalt dan ook de norm op een dergelijk evenement. Mannen gaan er in groepen naartoe om te feesten en daar hoort soms veel drinken bij.

De norm die kan ontstaan is om allemaal mee te doen met drinken en door te feesten. Zodra één man reageert op de aanwezige vrouwen, volgen er meer. Het is een soort olievlek die zich verspreidt, de ene aap op de rots schreeuwt nog harder dan de andere en iedereen gaat mee met de kudde. Het is niet goed te praten, maar wel goed te verklaren.”

Svenja Tillemans, oprichter van de fanclub ‘Formule 1 vrouwen’

“Ik kreeg vorig jaar op zondagochtend al de eerste berichten van vrouwen binnen. Ik wist niet wat ik hoorde. Vrouwen die werden betast, aan de haren getrokken, broeken die naar beneden werden gehaald.

Een vrouw die even stond te dansen op de tribune kreeg meteen mannen om haar heen. Toen ze aangaf geen zin in hun aandacht te hebben, zeiden ze dat ze dan maar niet moest komen. Eigenlijk zouden ze dit jaar voor de zekerheid 0.0-bier moeten schenken, zoals ze op andere racecircuits ook doen. Want je ziet dat ook op andere evenementen waar het misgaat veel alcohol wordt gedronken. En dat haalt kennelijk het slechtste in mensen naar boven.

Ik zal op de dag van de GP in Zand-voort mijn telefoon in de gaten houden. Hopelijk loopt het dit jaar niet uit de hand, dan spring ik een gat in de lucht. Het zou een veilig en leuk feest moeten zijn. Voor iedereen.”

Lex Tabak, gedragscoach

“Niet alleen op evenementen loopt het soms uit de hand in groepen, dit kan overal gebeuren, omdat men in zo’n groep gedreven wordt door sociale inclusie. In groepsverband maken de hersenen een chemisch stofje aan dat zorgt voor een gevoel van verbondenheid. Ook als je die verbondenheid door onwenselijk gedrag laat zien. Het onwenselijk gedrag ontstaat geleidelijk, in stappen.

Een belangrijk gegeven is dat wanneer niemand tijdens de eerste stappen corrigeert, het escaleert. Het begint misschien met fluiten naar een vrouw. Maar grijpt niemand in, dan gaat het daarna steeds een stapje verder.”

Deze reportage komt uit Flair 34-2023. Meer van dit soort verhalen lees je wekelijks in Flair.