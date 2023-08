Simone (33) heeft body dysmorphic disorder: ‘Als ik in de spiegel keek, zag ik een walgelijk monster’

“Toen ik jong was, dacht ik dat de negatieve gedachten over mijn uiterlijk wel zouden verdwijnen. Misschien hoorde het onzekere bij het vrouw-zijn. Maar hoe ouder ik werd, hoe moedelozer het voelde. Want als ik in de spiegel keek, zag ik nog altijd een walgelijk monster voor me.

Ik heb nooit serieus overwogen om er een eind aan te maken, maar op mijn dieptepunt, vijf jaar geleden, had ik wel het gevoel dat het leven zo voor mij niet hoefde. Ik haatte mijn huid, mijn haar, mijn lengte, mijn lichaam en was daar elke dag uren in mijn hoofd mee bezig. Ik verborg het goed voor familie en vrienden, maar vanbinnen was ik doodongelukkig.”

Haatte mijn uiterlijk

“Als ik terugkijk, begon het haten van mijn uiterlijk toen ik een jaar of twaalf was. Bij biologie zagen we het naakte vrouwenlichaam en bij de schaamlippen zag je een streepje. Bij mij zagen die er heel anders uit. ‘Er is iets vreselijk mis met me,’ dacht ik meteen. Als ik oud genoeg was, wilde ik een schaamlipcorrectie, dat wist ik zeker. Ik was er ontzettend mee bezig en dat gevoel verplaatste zich naar andere delen van mijn lichaam. Een paar jaar later waren het mijn bovenbenen. Die waren te dik, dus droeg ik zelfs als het buiten dertig graden was geen korte broek. Ik wilde de wereld de walgelijkheid van die bovenbenen niet tonen.

Ik was voor mijn gevoel te lelijk om aan te zien. Toen ik wat oneffenheden in mijn huid kreeg, begon ik me daar enorm op te focussen. Zat er iets, dan pulkte ik dat open. Dat maakte het natuurlijk alleen maar erger. Dus zo voedde ik mijn eigen obsessie. Ik kon uren voor een spiegel naar die huid kijken, het slokte me dan helemaal op.

Een ander punt waar ik last van kreeg, was mijn lengte. Met mijn 1.74 meter ben ik vrij gemiddeld qua lengte, maar voor mijn gevoel torende ik hoog boven iedereen uit. Hakken deed ik nooit aan en ik hield mijn knieën een beetje gebogen om de lengte nog net wat minder op te laten vallen. Maar als ik een mooie, lange vrouw zag die hakken droeg, kon ik dat juist weer bewonderen. Dat stond eigenlijk haaks op hoe ik mezelf zag. Of iemand die zonder make-up de deur uitging. Dat zou ik nooit durven. Had ik een relatie, dan stond ik altijd vroeg op zodat ik mijn make-up nog kon bijwerken voor ik weer in bed kroop. Zelfs als ik alleen thuis was, droeg ik make-up.”

Stemmetje in mijn hoofd

“Het was enorm vermoeiend: alsof ik altijd in gesprek was met mezelf. Een stemmetje dat me continu herinnerde aan hoe afschuwelijk ik eruitzag. Vanbuiten deed ik vrolijk en vertelde ik er niemand over. Maar vanbinnen was het er altijd. Ik bleef gelukkig wel afspreken met mensen, waardoor ik niet afgezonderd raakte. Maar het kostte me veel moeite om de deur uit te gaan. Ik probeerde het ook zo te plannen dat het buiten al schemerde. Ergens afspreken op een plek met tl-licht vond ik vreselijk, dan kon ik niet ontspannen. Als mensen naar me keken tijdens het praten, voelde ik hun blik op mijn huid. Ik had geen spiegel nodig, ik wist wat voor monster ze zagen.

Ik heb een paar relaties gehad, die uitgingen omdat de ander het niet meer zag zitten. Voor mij was dat steeds een bevestiging dat het stemmetje in mijn hoofd gelijk had. Als ik er beter uit had gezien, waren ze niet bij me weggegaan. En als het wél leek te lukken, duwde ik ze van me af. Ik wist namelijk zeker dat ze uiteindelijk toch weg zouden gaan. Dan kon ik ons beter die verspilde tijd besparen.”

Body dysmorphic disorder

“Hoe ouder ik werd, hoe meer ik begon in te zien dat er iets niet klopte. Echt niet iedereen was zo onzeker en ik groeide er ook niet overheen. Waar kwam het door, dat dit altijd zo aanwezig was en me zo ongelukkig maakte?

Vijf jaar geleden zat ik bij de huisarts voor de zoveelste huidkuur die ik eigenlijk niet nodig had. Ik doodde de tijd in de wachtkamer met een tijdschrift en las daarin een interview over Body Dysmorphic Disorder, een aandoening waarbij je overtuigd bent van je eigen lelijkheid, met kenmerken van sociale fobie en dwangstoornissen. Ook die persoon had een focus op de huid. Het leek wel een spiegel die me werd voorgehouden. Ik had er nog nooit van gehoord, maar ik wist dat dit exact was hoe ik me ook vanbinnen voelde. Het was echt een opluchting dat wat ik had een naam had.

De eerste aan wie ik het vertelde, was mijn vriend. We hadden toen net een halfjaar een relatie en ik was bang dat het hem zou afschrikken als ik het hem vertelde. Maar hij reageerde juist heel begripvol. ‘Ik vond je al mooi,’ zei hij. ‘Maar nu je zo kwetsbaar durft te zijn, vind ik je alleen maar mooier.’ Dat was het meest perfecte antwoord dat ik kon krijgen.

Kort daarop ben ik naar de huisarts gegaan. ‘Ik denk dat ik BDD heb,’ zei ik tegen hem. Ook de huisarts had er nog nooit van gehoord en verwees me door. Zo kwam ik terecht bij het AMC in Amsterdam, waar ze een gespecialiseerde therapie hebben voor BDD.”

Therapie

“Voordat ik de therapie startte, heb ik andere mensen in mijn omgeving verteld over BDD en dat ik het ging aanpakken. De reacties waren verrassend. Niemand had ooit iets aan me gemerkt, zelfs vrienden die ik al jaren kende niet. Waar sommige mensen met BDD juist heel veel bevestiging vragen, was ik juist het tegenovergestelde. Ik wilde zo min mogelijk aandacht vestigen op mijn uiterlijk. Dus ik viste nooit naar complimenten en zou nooit vragen of ik er goed of – wat ik zelf dacht – slecht uitzag. Het kwam dus echt uit de lucht vallen.

Vriendinnen moesten huilen. ‘Wat erg dat je dit zo lang alleen hebt moeten doormaken,’ zeiden ze. Mijn ouders en zus schrokken ook heel erg en vonden het verdrietig. Het verbaasde me hoeveel impact het op anderen had. En dat ik zo veel steun kreeg. Want niemand vond me raar of liep bij me weg. Ik zou juist zeggen dat het me dichter bij mensen bracht omdat ze me hierdoor voor het eerst echt leerden kennen, ook het deel dat ik altijd had verborgen.”

