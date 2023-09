Saskia’s broer werd zomaar vermoord: ‘De dader heeft een dansje gemaakt op het perron en zijn mes afgelikt’

Vermoord

“Het was laat in de avond en ik, hoogzwanger, lag net in bed. Om half twaalf ging de bel. ‘Wat raar,’ zei ik tegen mijn man. ‘Zo laat nog, zou er iets aan de hand zijn?’ Ik vroeg of hij open wilde doen. Ik hoorde de stemmen van mijn ouders. Wat ik vreemd vond, want ze wonen niet bij mij in de buurt. Ik liep naar beneden. Het eerste wat mijn moeder zei was: ‘Meid, ga even zitten. Het is vreselijk, Joost is dood.’ Ik zat, maar viel letterlijk om. Ik kon het niet bevatten.

Joost? Onze Joost? Was het niet een andere Joost? Totaal in shock hoorde ik haar verhaal aan. Dat hij een paar uur daarvoor door een onbekende man in de metro van Amsterdam doodgestoken was. De politie was bij haar aan de deur geweest. Meer wist ze ook niet. Mijn moeder had het toevallig op het NOS-journaal gezien die avond. Dodelijke steekpartij waarbij een 38-jarige man om het leven was gekomen. Dat is vlak in de buurt waar Joost woont, heeft ze nog gedacht. Maar Joost neemt nooit de metro op dit tijdstip. Dus ze liet het los.

Maar Joost had dat wel gedaan. Vanuit zijn werk was hij meegereden met een collega. Vlak daarvoor had hij nog contact gehad met zijn vriendin. Hij was net vader geworden en ze wilden samen met hun acht maanden oude zoontje een wandeling gaan maken. ‘Mijn collega zet me af bij de metro, ik ben er zo,’ had hij nog gezegd. Ik was totaal in paniek. Kon alleen maar gillen: ‘Nee, nee, nee!’ Ik werd totaal overvallen door dit nieuws. Het enige wat ik op dat moment wilde weten was wat er gebeurd was. Dat Joost er niet meer was, dat kon ik al hélemaal niet bevatten.”

Identificeren

“Mijn ouders zijn blijven slapen die nacht. Of althans, slapen. We hebben met z’n vieren uren beneden gezeten, totaal in shock. Op een gegeven moment ben ik toch gaan proberen om wat te rusten. Ik had een problematische zwangerschap en had mijn slaap hard nodig. Maar dat lukte natuurlijk niet; mijn hoofd tolde en tolde. Uiteindelijk ben ik toch een uurtje in slaap gevallen. Toen ik wakker werd, was het eerste wat ik dacht: dit is echt, we zitten midden in de hel. Ik moest het mijn driejarige dochter vertellen. Maar ik kon het zelf nauwelijks geloven, hoe vertel je het dan een peuter? Ik besloot het woord ‘moord’ niet te gebruiken. Ik heb haar op schoot genomen en gezegd: ‘Er is iets heel ergs gebeurd. Joost is dood.’

Ik was zelf nog in paniek, mijn ouders waren aan het huilen. Je wilt dat je kind besparen, maar op dat moment kon dat niet. ‘Dood? Is dat net als de mug?’ vroeg ze. De avond daarvoor hadden we een mug doodgeslagen in haar kamer. ‘Ja,’ antwoordde ik. ‘De mug leeft niet meer en Joost ook niet. Daarom zijn we allemaal zo verdrietig.’ Ze keek me aan en vroeg: ‘Mag ik spelen?’ Toen we bij mijn schoonzus in Amsterdam aankwamen, kwam het hele circus op gang. We kregen een casemanager toegewezen en een familie-rechercheur. Niet dat ze dan iets kunnen vertellen. Het onderzoek is in volle gang, er mag geen informatie gegeven worden. Ook bij het lichaam van Joost mochten we niet. Bij een misdrijf wordt het lichaam naar het NFI, het Nederlands Forensisch Instituut, gebracht. Daar wordt het onderzocht door forensisch pathologen.

Het was hoogzomer, midden in de vakantie. Er was op dat moment geen patholoog. Het duurde vier dagen voordat we Joost mochten identificeren. Een vreselijk moment. Je wilt het niet, maar het moet. Met mijn ouders, schoonzus, ouders van m’n schoonzus, zussen van m’n schoonzus, m’n man en ik – zijn we er naartoe gegaan. Hoe zal hij erbij liggen? Kun je zien dat hij gestoken is? Ik vond het eng, maar wilde ook naar hem toe. Het viel mee. Hij lag er mooi bij, maar het was een schok om mijn broer daar zo te zien liggen. Onvoorstelbaar. Ongelooflijk.

De familierechercheur stond naast ons met zijn handen in zijn zakken op een kauwgumpje te kauwen. ‘Oh, ik heb nog een nieuwtje,’ zei hij tactloos. ‘De dader is een spychiatrisch patiënt.’ Niet alleen koos hij het verkeerde moment, hij kon het woord psychiatrisch ook niet uitspreken. Dat soort momenten vergeet je nooit meer. Als familie waren we close. We waren geregeld bij elkaar, ook om de begrafenis te regelen. Omdat de telefoon van Joost in beslag was genomen door de politie, hadden we de contactgegevens van heel veel vrienden niet.

We wilden niet dat er media op de begrafenis af zouden komen, dus om meerdere redenen hebben we het heel klein gehouden. Joost was erg op zijn privacy gesteld. Daarom wil ik niet te veel over de begrafenis, maar ook niet over de band die ik met hem had, vertellen. Dat had hij niet prettig gevonden. De kinderen hebben een high five met verf op de kist van Joost gezet. Ik heb dat ook gedaan. Een emotioneel moment, want op dat moment nam ik echt afscheid.”

What the fuck

“Het is bizar hoe alles door elkaar liep. Ik zat midden in mijn zwangerschapsverlof en kon elk moment bevallen. ’s Nachts had ik nachtmerries. Er speelden zich hele films in mijn hoofd af. Had hij ruzie gekregen in de metro? Iemand net iets te lang aangekeken? De media zaten er bovenop, vooral AT5 berichtte er veel over. We kwamen beetje bij beetje meer te weten. Maar pas op 9 oktober 2017 kregen we het verlossende antwoord tijdens een drie uur durend gesprek met de officier van justitie.

Ik was net bevallen. Omdat ik nog borstvoeding gaf, liep mijn man met ons zoontje door Amsterdam. Op die manier was hij in de buurt, mocht ons zoontje honger krijgen. We hadden als familie honderdduizend vragen die we van tevoren hadden moeten indienen. Ik had in de maanden ervoor de ergste scenario’s bedacht, maar de werkelijkheid was nog veel gruwelijker. De dader bleek een man van 27 met een lang strafblad. Hij was eerder veroordeeld, onder meer voor poging tot doodslag, en had een PIJ-maatregel opgelegd gekregen (jeugddetentie met intensieve begeleiding, red.). Nadat hij in mei 2017 zijn moeder had bedreigd met een mes, was hij gedwongen opgenomen op de psychiatrische afdeling van het AMC.

Op de bewuste dag had hij een paar uur verlof. Terwijl Joost in de metro zat, liep de dader door het gangpad. Uit het niets begon hij opeens met een mes op Joost in te steken. Hij had oortjes in en luisterde naar murder music. Terwijl er totale paniek uitbrak in de metro is Joost nog opgestaan. ‘What the fuck?’ schijnt hij gezegd te hebben. Terwijl hij zich omdraaide en wegliep is de dader nog een keer naar hem toe gelopen en heeft hem in zijn rug gestoken. Toen viel Joost neer. De dader is op een bankje gaan zitten, heeft de andere passagiers grommend met zijn mes op afstand gehouden en heeft zitten kijken hoe Joost doodbloedde.

Toen de machinist doorkreeg wat er aan de hand was, is hij razendsnel doorgereden naar het dichtstbijzijnde station. Mensen renden in paniek de metro uit. Er zijn nog mensen geweest die Joost hebben gefilmd met hun mobiel en dat op social media hebben gezet. Stelletje lafaards. De dader is uitgestapt, heeft een dansje gemaakt op het perron en zijn mes afgelikt. Toen heeft hij zich laten inrekenen door de politie. Het verhaal kwam keihard binnen. Dit bedenk je niet. Voor de zoveelste keer was ik totaal in shock. In een complete roes ben ik mijn zoontje borstvoeding gaan geven. Continu moest ik schakelen.

Hoe ik de maanden daarna door ben gekomen? Ik weet het niet. Ik kan niet goed vertellen hoe ik me voelde, alle emoties liepen door elkaar: verdriet, boosheid, frustratie en angst. Ik was ook gestrest, had een kort lontje. Ik voelde me daardoor niet altijd een goede moeder. Ik was minder geduldig naar mijn kinderen toe. Werken deed ik nog niet. Waar ik vooral mee bezig was, was het voeren van gesprekken met instanties als het OM en AMC. Ik wilde weten hoe het kon gebeuren dat zo’n gevaarlijke man vrij rondliep.

