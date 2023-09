Sanne (36) wint prijzen met haar 8 naaktkatten: ‘Als ik naar het toilet ga, komen ze bij me zitten’

“Ik vind niet-alledaagse dingen vaak mooi, zo ook de naaktkat. Van mijn moeder mocht ik er geen hebben. Toen Wessel en ik ons eerste huis samen betrokken, heb ik er een van Marktplaats gehaald.”

Katten fokken

“Dat zou ik nu niemand meer aanraden, maar gelukkig trof ik een heel goede fokker die een herplaatser had die niet goed met andere katten kon. We hebben haar acht jaar gehad, ze was mijn beste maatje. Als ik op mijn paard zat, zat zij op het hek te wachten tot ik klaar was. Ze is doodgebeten door een hond die bij ons was gedumpt. Het dier sloeg plotseling door en toen was het al te laat. Dat is een heel traumatische ervaring geweest, waar ik jarenlang last van heb gehad. Na haar dood, besloot ik mijn droom waar te maken.

Ik ging fokken. Ik kocht twee poezen en zo is het beetje bij beetje groter geworden. Ik heb er nu acht. Er leven er vijf beneden en drie boven, omdat mijn twee katers niet bij elkaar kunnen. Mijn leven draait om mijn katten. Als ik ’s morgens opsta, willen ze eten en dan verschoon ik de kattenbakken. Daarna drink ik koffie en krijgen ze alweer eten. Dan ga ik werken en kom ik thuis en voer en verschoon ik ze weer.

Je ontkomt niet aan sphynxen. Als ik naar het toilet ga, komen ze bij me zitten. Als ik kook, zitten ze op het aanrecht. Als ik ga douchen, volgen ze me tot in de badkamer. De deur dichtdoen heeft geen nut, dan krabben ze er net zo lang aan totdat ik opendoe. Daar word ik weleens kriegel van en dan duw ik ze van me af. Of dat helpt? Nee. Het heeft geen enkel nut.”

Normale sphynxen

“Als je niet van katten houdt, kun je beter niet bij ons komen; ook ons bezoek krijgt alle aandacht van ze. Ik moet altijd ontzettend om ze lachen. Een paar keer per dag hebben ze de gekke vijf minuten en dan moet je echt even je bord of glas vasthouden, want dan gaat alles om. Ze hebben al het nodige stukgegooid.

Ik heb normale sphynxen die een beetje donshaar hebben en sphynxen met een rubberskin. Ze laten door het huidtalg wel wat vlekken achter op de bank, daarom hebben wij ook geen nieuwe meubels in huis. Alles is op de katten aangepast. Overal liggen dekentjes en slaapzakken waar ze graag in liggen.

Mijn dekkater kocht ik in Rusland. Poetin hebben we hem voor de grap genoemd, er was toen nog geen oorlog. De naam wijzigen doe ik niet, de hele sphynxwereld kent ’m al. Maar toen we een keer een Oekraïense keurmeester hadden, heb ik toch maar zijn stamboeknaam gebruikt.

Het is in het wereldje overigens echt ons-kent-ons en niet altijd op een heel vriendelijke manier. Je zou kunnen stellen dat er wel sprake is van onderlinge competitie.

Al mijn katten zijn kampioen en als ik in augustus de laatste punten ook nog behaal, zijn ze allemaal internationaal kampioen. Een keurmeester keurt op raskenmerken. Mijn beide katers zijn ‘best in show’ geweest. Ik vind ze zelf ook echt heel knap. Dit jaar mag er eentje mee naar de Worldshow.

Drie keer per jaar heb ik een nestje. Dat is heel veel werk en dan blijf ik ook de eerste drie weken bij ze. Normaal voelen de blinde kittens aan de haren om de tepel van de moeder waar ze moeten drinken, maar omdat sphynxen geen haren hebben, moet je ze helpen aanleggen. Na zo’n nestje ben ik echt kapot…”

