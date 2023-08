Rutger (31) heeft erectieproblemen: ‘Een vluggertje zit er echt niet in’

“Dat ik op m’n 23ste nog steeds geen vriendin had, vond ik wel een dingetje. Ik zit in een vriendengroep met allemaal alfamannetjes. De een heeft een nog grotere bek dan de ander en ze hebben er nogal een handje van zichzelf te overschreeuwen en op te scheppen. De belangrijkste gespreksonderwerpen naast voetbal? Vrouwen en seks. Wat dat betreft voldoen we aan alle stereotyperingen. Vandaag Inside-achtige kroegpraat is ons niet vreemd, zeg maar.

De reden dat ik zo lang single bleef, was dat ik de juiste vrouw nog niet was tegengekomen en ik had me ooit voorgenomen niet met een vrouw het bed in te duiken alleen om de seks. Doordat ik zo kieskeurig was, werd het feit dat ik nog geen seks had gehad een steeds groter onderwerp voor me. Ik kon niet meepraten. Ik fantaseerde er steeds vaker over en ik zou het geen obsessie willen noemen, maar ik denk dat ik er tegen de tijd dat ik mijn vriendin Annika ontmoette wel bovenmatig mee bezig was.

Je zou denken dat ik ernaar uitkeek, naar die eerste keer. Ik zag er eerder enorm tegenop. Ik vond het verschrikkelijk spannend. Zo spannend, dat ik de eerste keer dat we het deden, geen erectie kon krijgen.

Annika kwam via gezamenlijke vrienden op mijn pad. Ik vond haar al vanaf de eerste seconde dat ik haar zag fantastisch. Ze is een jaar ouder dan ik en niet alleen ongelooflijk knap, maar ook nog eens heel grappig. Dat ze mij leuk vond, begreep ik niet. Wat moest ze nou met zo’n onervaren broekie? Dat ik nog maagd was, heb ik haar niet meteen verteld. Ik durfde dat niet. Onze eerste keer stelde ik steeds met een smoesje uit, tot Annika er rechtstreeks naar vroeg: ‘Heb jij het nog nooit gedaan?’ Die vraag legde een nog grotere druk op mijn prestaties.

Ik kreeg ’m dus niet omhoog, die hele avond niet. We hebben het een paar keer geprobeerd en toen hebben we er de brui aan gegeven. Annika bleef benadrukken dat het écht niet uitmaakte, maar ik werd met een megakater wakker. Ik schaamde me. Dat mijn vrienden mij datzelfde weekend heel toevallig op de hun bekende lollige toon vroegen of ik nog geneukt had, viel verkeerd. Ik werd boos of beter: geïrriteerd. Pas bij de derde of misschien wel vierde keer proberen, lukte het me. Het was letterlijk en figuurlijk een enorme ontlading voor me.

Na drie jaar is seks nog steeds geen vanzelfsprekendheid. Er is een duidelijke link met mijn geestelijke gesteldheid te leggen. Als ik stress heb, krijg ik ’m niet omhoog. Ik moet niets aan mijn hoofd hebben als ik seks heb. Er moet geen sprake zijn van druk op de ketel. En als we even tien minuten hebben voor een vluggertje, hoef je van mij ook niets te verwachten: ik krijg dan gewoon geen erectie.

We proberen nu zwanger te worden en ‘die ene vruchtbare dag in de maand’ is een heet hangijzer voor me. Ik heb het besproken met mijn huisarts, die medicatie opperde. Daar wil ik nog mee wachten, omdat het op zorgeloze dagen wel prima gaat. Dat mijn moeder mij vroeger gekscherend stresskipje noemde, was terecht. Ik maak me vaak veel te druk en probeer dat maar eens uit te schakelen. Gelukkig is Annika er heel relaxed onder. We hebben afgesproken dat ze mij haar vruchtbare dagen niet meer meedeelt.”