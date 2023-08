Miranda (43) werd slachtoffer van misbruik in jeugddorp De Glind: ‘Kinderen werden bewust kapotgemaakt’

Trigger warning: dit artikel bevat informatie over seksueel misbruik.

Vergiftigd geheel

“Opluchting, dat is wat ik voelde toen ik afgelopen najaar toevallig stuitte op een uitzending van Omroep Gelderland over De Glind. Over de plek waar ik als uithuisgeplaatst kind ruim drie jaar doorbracht. De plek waar ik mijn kinderlijkheid verloor.

De plek die mij al ruim dertig jaar achtervolgde in mijn nachtmerries. Toen de journalist sprak over ‘misstanden’, voelde ik de adrenaline door mijn lijf stromen. Mijn hart sprong zowat uit mijn borstkas terwijl ik met open mond luisterde naar het verhaal van een vrouw van mijn leeftijd die als kind slachtoffer was geworden van misbruik binnen De Glind. Het had haar mentaal kapotgemaakt.

Het had mijn verhaal kunnen zijn. ‘Ik ben niet alleen, ik ben niet gek,’ fluisterde ik met een vreemd gevoel van blijdschap vanaf de bank. Ik vond het vreselijk dat het anderen ook was overkomen, maar als ‘beschadigd meisje’ was ik in mijn jeugd zo vaak niet serieus genomen, dat ik soms vervreemdde van mijn eigen herinneringen.

Door deze uitzending werd voor het eerst het onrecht dat mij is aangedaan erkend. Het was blijkbaar geen opzichzelfstaand incident. Geen ‘foutje’ van een man met een zieke geest. Mijn verhaal bleek onderdeel uit te maken van een groter vergiftigd geheel.”

Andere slachtoffers

“Ik voelde mijn maaginhoud letterlijk ronddraaien toen ik mij realiseerde dat dus niet alleen mijn, maar waarschijnlijk ook tientallen andere levens waren verwoest. Na de uitzending zocht ik contact met de journalist die een oproep deed richting slachtoffers om zich te melden.

Ik twijfelde geen seconde. Geen enkel kind dat nu nog in De Glind woont, of in welke jeugdinstelling dan ook, mag overkomen wat mij en anderen is overkomen. Bijna een halfjaar later hebben ruim negentig slachtoffers zich gemeld. Negentig voormalige pleegkinderen die uit onveilige thuissituaties zijn gehaald en dachten dat ze eindelijk kind konden zijn op een plek die speciaal voor hen was gecreëerd.

Waar er voor ze werd gezorgd door mensen die hun leven wijdden aan het pleegouderschap. Dan moet je toch wel liefde hebben voor kinderen? Niet dus. Ze kwamen op een plek terecht die veel erger was dan thuis. Een plek waar ze bewust kapot werden gemaakt.”

Nooit meer naar huis

“Mijn moeder raakte ongepland zwanger van mij op haar tweeëntwintigste na een onenightstand. Mijn vader had al een gezin en wilde niks van de zwangerschap weten. Mijn moeder daarentegen was dolblij. Het was in die tijd ‘populair’ om als vrouw in je eentje een kind te krijgen en ze dacht dat zij die klus ook wel kon klaren.

Psychisch was ze toen al labiel. Ze heeft een moeilijke jeugd gehad met een moeder die verbaal agressief was en stevig dronk. Ik denk dat mijn moeder haar best deed om voor mij te zorgen, maar haar psychische problemen kwamen in de weg te liggen. De wonden uit haar jeugd ontwikkelden zich tot depressies, psychoses en meerdere suïcidepogingen.

Actieve herinneringen heb ik niet aan die tijd. Er zijn slechts wat flarden. Mijn moeder die met een rood aangelopen hoofd staat te schreeuwen, die in een woede-uitbarsting onze grote fauteuil omgooit, die apathisch voor zich uit staart. Beelden van voor mijn vierde verjaardag, dus je kunt nagaan hoeveel indruk ze hebben gemaakt.

Na de geboorte van mijn broertje, eveneens verwekt tijdens een onenightstand, nam de intensiteit van mijn moeders depressies toe. Terwijl ik op de peuterschool zat, deed ze een zelfmoordpoging. Ze werd thuis bewusteloos aangetroffen door een buurvrouw.

Mijn babybroertje keek krijsend en met een vieze luier vanuit zijn box toe. Dat was de dag dat we uit huis zijn geplaatst. Ik ben door iemand van jeugdzorg van school gehaald en nooit meer naar huis gebracht. Ik heb jarenlang de hoop gehad dat ik terug mocht naar mijn moeder.

Ik was me er al op jonge leeftijd van bewust dat het niet veilig was thuis, maar de loyaliteit van een kind is onbreekbaar. Ze was mijn moeder. Ik wilde niets liever dan met haar een happy family vormen. Maar ze is nooit beter geworden.”

Sporen

“Mijn broertje is een jaar voor mij geplaatst bij een pleeggezin buiten De Glind. Ik vond het vreselijk dat we van elkaar werden gescheiden. Als grote zus zag ik het als mijn taak hem te beschermen. Als een soort moeder. Aan de andere kant: alles moest beter zijn dan waar we nu woonden.

Ik ben uiteindelijk op mijn negende, drie jaar na mijn komst in De Glind, bij een pleeggezin geplaatst. Uitzinnig dat ik weg kon, was ik niet. Blijdschap was niet iets wat ik nog kon ervaren. Ik was getraumatiseerd, had gedragsproblemen ontwikkeld en kon me niet openstellen voor de liefde die mijn nieuwe pleegouders hadden te bieden.

Mijn pleegouders hebben geprobeerd me bij hun gezin te betrekken, om met me te praten en me op te vrolijken, maar niks drong tot me door. Ik zie nu dat ze ontzettend hun best deden, maar ik was kapotgemaakt. Uiteindelijk begonnen mijn pleegouders het me kwalijk te nemen dat ik zo negatief was.

Eerlijk: ik was ook echt geen leuk kind, maar ze hadden geen idee wat er in De Glind was gebeurd. Wat me had gevormd. Op mijn veertiende ben ik door mijn pleegouders op het matje geroepen. Ik weet het nog heel goed. Ze spraken me aan de keukentafel stevig toe over mijn ‘onacceptabele gedrag’. Ik was ‘asociaal’ en ‘ondankbaar’. Iets in me knapte.

Ik vond het zo oneerlijk dat ik werd gestraft voor gedrag waar ik niks aan kon doen. Ik wilde niets liever dan een normaal kind zijn. Voor ik er erg in had, gooide ik het hele verhaal over De Glind eruit. Mijn pleegouders schrokken enorm en namen direct contact op met jeugdzorg. Hun reactie? Dat ze sterk twijfelden aan mijn verhaal.

Pleegkinderen verzonnen wel vaker dingen. Ik was een beschadigd meisje dat leefde in een fantasiewereld. Ik kan me niet herinneren wat die reactie toentertijd met mij heeft gedaan, maar als volwassen vrouw maakt het me woest dat mijn melding niet serieus is genomen. Het staat niet eens in mijn dossier.

Mijn pleegouders schrokken zo van mijn bagage, dat ze niet langer de zorg voor me wilden dragen. Ze vonden dat ik meer hulp nodig had op psychisch gebied dan zij konden bieden. Ik was afgestompt. Het was inmiddels mijn normaal geworden dat mensen me niet wilden.”

Heb jij te maken gehad met seksueel misbruik of een andere vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Neem contact op met het Centrum Seksueel Geweld via 0800-0188 (gratis en anoniem) of chat (anoniem) via chatmetcsg.nl