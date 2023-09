Ranoe (40) verbrak een vriendschap na 5 jaar: 'Ik was haar bullshit zat, ze had té hoge verwachtingen van mij als vriendin’

“We zijn beiden van Hindoestaanse afkomst, dus ik had meteen een vertrouwd gevoel bij haar. Na wat chats waarin we onze ideeën voor onze bruiloft bespraken, vroeg ze of ik het leuk vond om eens een kop koffie te drinken. Uiteindelijk zagen we elkaar om de paar weken om bij te kletsen; thuis of ergens tijdens een lunch of high tea. Ze sprak me altijd goede moed in en stuurde kaartjes. Heel lief.”

Te hoge verwachtingen

“Toch had ze eigenschappen waar ik het benauwd van kreeg. Zo verwachtte ze dat ik om de haverklap wilde afspreken, terwijl ik soms een vrij weekend wil. Dat kwam bij haar over alsof ik geen moeite voor haar deed. Ik had er een naar gevoel bij. Ook piekerde ze nogal veel. Ze voelde zich bijvoorbeeld een keer af­gewezen toen ik geen Marvel-film wilde kijken. Ik zei dat ik liever iets keek wat ons beiden interesseert. Daar reageerde ze negatief op. Dus ik wees haar af om iets wat zij leuk vond?

Op een gegeven moment verweet ze me dat ik niet genoeg doorvroeg wanneer het niet goed met haar ging. Die opmerking maakte mij boos. Ik ga ervan uit dat je dingen vanuit jezelf vertelt, ik ben geen psycholoog. Anderhalve week later belden we, maar ze maakte me weer hetzelfde verwijt. Ik dacht: ik hoef dit niet te accepteren. Zij had té hoge verwachtingen van mij als vriendin.

Op de eerste paar maanden na liep ik onze hele vriendschap steeds meer op mijn tenen. Ik was er altijd voor haar, maar op mijn manier. Zo kocht ik eens een boek over slaap, omdat ik wist dat ze slecht sliep. Maar toen ik dat als voorbeeld gaf in ons gesprek, zei ze alsnog dat ik faalde als vriendin en zij beter verdiende. Ik was haar bullshit zat en liet haar dat ook weten. Ik vertelde haar dat het me beter leek om de vriendschap te beëindigen en wenste haar het beste. Ze schrok van mijn stemverheffing en wenste mij ook het beste. Ik schrok ook van mezelf, want meestal blijf ik rustig. Maar die opmerking had me enorm gekwetst.”

Liza (31) verbrak een toxic vriendschap ‘Hoewel ze mijn behoeften niet begreep, was het toch een rouwproces’

Constant sneren

“Mijn man was blij dat ik de vriendschap verbrak, hij vond dat ze constant sneren uitdeelde. Een andere vriendin zei al eens eerder dat ik afstand moest nemen omdat ze een dramaqueen was. Ze hadden gelijk, maar ik dacht lang dat ik haar moest accepteren zoals ze was. Nadat ik de vriendschap had beëindigd, huilde ik regelmatig als ik alleen was. Ik vroeg me af of ik écht faalde als vriendin. Bij andere vriendinnen lette ik erop of ik wel doorvroeg; zij zeiden dat ik mezelf moest blijven. Het duurde een halfjaar voordat ik over die onzeker­heden heen was.

Ik heb haar niet gemist in de anderhalf jaar dat we nu geen contact hebben. Het geeft rust, omdat ik haar verwijten niet meer hoor. Tuurlijk zie ik soms foto’s en denk ik: dat was een leuke tijd. Maar haar missen? Nee. Ik heb me nooit afgevraagd of ik weer contact moest opnemen. Twee maanden geleden stuurde ze een Instagrambericht. Ze wilde de vriendschap graag herstellen. Maar onderaan stond dat ze nog steeds vond dat ik tekortgeschoten ben als vriendin. Dat maakte me meteen weer boos. Ik wist niet hoe ik moest reageren. Na twee weken reageerde ik dat ik geen contact wil. Ik bouw een muur om me heen als iemand me kwetst. Het komt niet meer goed, ook niet als ze duizend keer sorry zegt.”

