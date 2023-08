Asia (44) werd op latere leeftijd moeder: ‘Door mijn zoon ben ik ook opnieuw geboren, ik ben een ander mens geworden’

“Als ik ooit kinderen zou willen, zou adoptie misschien wel iets zijn, had ik bedacht.”

Geen rammelende eierstokken

“Rammelende eierstokken of een tikkende biologische klok had ik niet. Omdat ik endometriose had – wat het krijgen van een kind niet vanzelfsprekend maakt – moest ik de pil slikken én had ik een spiraal laten plaatsen. Op mijn achtendertigste woonde ik tijdelijk in Suriname.

Mijn nichtje bleef daar bij me logeren en ik weet nog goed dat ze ’s ochtends bij me in bed kroop en haar armen om me heen sloeg. ‘Kom tante Aisa, gaan we beneden tv-kijken?’ stelde ze voor. ‘Nee, blijf nog even zo samen met mij liggen,’ zei ik. Ineens was ie er, de wens om een eigen kind te krijgen.”

Donor

“Omdat ik geen partner had, was ik aangewezen op een donor. Een jaar later heb ik, weer in Nederland, laten onderzoeken of ik überhaupt vruchtbaar was. Of mijn eileiders open waren en ik wel voldoende eicellen had. Toen dat allemaal goed bleek te zijn, begon het traject.

Het was pittig. Ik had er ook wel moeite mee. Ik bladerde door babyfoto’s van mogelijke donoren. Het bracht me aan het twijfelen: wilde ik dit echt, deze maakbaarheid? Het voelde alsof ik het perfecte kind samenstelde. Ik werd na twaalf jaar ook weer ongesteld.

Dat was ik door de dubbele anticonceptie al die jaren niet meer geweest. Maar nu ik met de pil was gestopt en mijn spiraal eruit was, kwam de endometriose in alle hevigheid terug. Het was óf heel snel zwanger worden óf vervroegd de overgang in, zei mijn huisarts.

Ik moet het nú doen, besloot ik. Het zaad was al besteld. Op 11 juli 2019 was ik voor de inseminatie in de kliniek. Twee weken later, ik was eenenveertig, was ik zwanger van Ajani-George. Ongelooflijk, meteen raak! Hij moest er blijkbaar echt zijn. De zwangerschap verliep prima. Ik zorgde goed voor mezelf en werd vanwege mijn leeftijd extra in de gaten gehouden. Het enige kwaaltje dat ik had, was misselijkheid.”

Angstige eerste maanden

“Ajani-George werd na een zware bevalling van zevenendertig uur geboren. Zijn APGAR-score (de test waarmee de algemene toestand van een pasgeborene wordt verkregen: gezonde kinderen scoren tussen de zeven en tien, red.) was drie.

Ik had een bloeding in mijn buik; een van de endometriosehaarden was geknapt en daardoor was Ajani-George in zuurstofnood gekomen. Het heeft me de eerste periode heel angstig gemaakt. Ik heb in de eerste maand dat we thuis waren misschien wel tien keer 112 gebeld, ik raakte al in paniek als hij zich verslikte.

Megavoorzichtig was ik. De eerste tien maanden waren we door corona ook echt samen. Dat zag ik als een geluk bij een ongeluk. Dat Ajani-George er überhaupt is gekomen, had ik tien jaar geleden nooit kunnen bedenken. Door mijn zoon ben ik ook opnieuw geboren, ik ben een ander mens geworden.

Ik heb mijn baan als musicalactrice verruild voor een kantoorbaan in de kunsteducatie; het viel niet te combineren met een baby. Ik doe werkelijk álles voor hem, mijn kind mag niks tekortkomen. Mede doordat ik er alleen voor sta, voel ik me extra verantwoordelijk.

Mijn leven is enerzijds heel anders geworden, anderzijds voelt het alsof hij er altijd al is geweest. Het is zo vertrouwd. Maar ik kan hem ook nog steeds vol verwondering aankijken. Jeetje, wat ben jij leuk, denk ik dan. Als hij wakker is, staat hij meteen aan. Daarnaast is hij zo lief en begripvol. Ik heb nog nooit zo veel geluk, liefde en plezier in mijn leven ervaren. Ik ben nu vierenveertig en zou eigenlijk nog wel een kind willen…”

