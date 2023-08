Pauline (43) zit in de vervroegde overgang en is kinderloos: ‘Sindsdien heb ik dat sombere, mislukte gevoel’

“Op sommige ochtenden lukt het me haast niet om uit bed te komen. Dan voelt mijn lichaam zwaar, mijn hoofd somber. Dat ik een eenmanszaak heb, helpt niet. Niemand die op me wacht, de hele dag moet ik zelf invullen. Vroeger vond ik dat heerlijk, ik zag alleen maar kansen en mogelijkheden. Nu knijpen de lege uren die voor me liggen mijn keel dicht.”

Vervroegde overgang

“Dat de overgang deze impact zou hebben, had ik niet verwacht. Ik ervaar het alsof ik opeens in de realiteit ben beland. Opeens besef ik waar alles om draait: om het doorgeven van het leven, voor iemand zorgen en onmisbaar voor iemand zijn. Hoe is het mogelijk dat ik dat niet eerder heb gezien? Kinderen, een gezin: ik heb me er nooit mee bezig gehouden. Als jong meisje al niet. Ik was gek op dieren, maar bij baby’s voelde ik geen enkele vertedering.

Voor mij was een ‘gewoon gezin’ sowieso niet vanzelfsprekend, want ik val op mannen en vrouwen. Tot mijn dertigste vond ik dat ik daartussen moest kiezen, alsof dat mijn plicht was of zo. Daarna liet ik dat los en omarmde mijn vrije keuzes. Ik heb jarenlang een fijne relatie gehad met een vrouw. Zij stond wél open voor kinderen. Daar kon ze met mij niet over praten, want het stond ver van me af. Ik zag het niet voor me, had geen behoefte aan al die rompslomp, zoals ik het noemde. Al pasten we geregeld op de kinderen van mijn zus. Dat was leuk, maar ik was altijd blij als die kleintjes weer werden opgehaald.

Mijn vriendin was de motor achter die logeerpartijen, ik vermoed dat ze hoopte dat ik erdoor aangestoken zou raken. Dat dat niet gebeurde, zal eraan bijgedragen hebben dat het uiteindelijk misliep tussen ons. En het feit dat ik elk gesprek erover uit de weg ging. De laatste tijd realiseer ik me hoe onverschillig ik toen was, hoe ik tekortschoot als partner. Daar heb ik veel spijt van.”

Eerst geen kinderwens

“Toen het uit was met mijn vriendin, kreeg ik een relatie met een man. Hij had al een kind, dat hij niet meer zag. Dat deed hem zo veel pijn dat hij absoluut geen kinderen meer wilde. Omdat ik op dat moment achtendertig was, was hij huiverig om met mij in zee te gaan. Had ik echt geen kinderwens?

Hoezeer ik dat wegwuifde, hij bleef aan me twijfelen. En hij reageerde erg heftig toen ik na een buikgriep overtijd bleek te zijn. Ik regelde direct een overtijdbehandeling, ging daar laconiek mee om. Ik had al eerder een abortus gehad, vertelde ik hem, op mijn tweeëntwintigste. Ik was na afloop de deur uitgelopen en had er nooit meer aan gedacht. Dat zou nu heus niet anders zijn. Mijn vriend was meer van slag door het hele gebeuren dan ik. Hij wilde me na de behandeling in de watten leggen en noemde me kil omdat ik gewoon naar de vergadering ging die gepland stond. Dat kwetste me. Dit was toch ook wat híj wilde? Was het dan zo verkeerd om praktisch en nuchter te zijn?”

Enorm gemis

“Ik ben nu drie jaar alleenstaand. En het ging prima met me. Tot een halfjaar geleden. Ik fietste achter een moeder met haar dochtertje. Het meisje was een jaar of vier, vijf. Haar blonde vlechtjes staken onder een roze helmpje vandaan. De hand van de moeder lag beschermend op de rug van het meisje. Ze namen met z’n tweeën het hele fietspad in beslag. Normaal zou ik geërgerd mijn fietsbel hebben laten rinkelen, maar nu bleef ik gefascineerd toekijken.

Ik moet in mijn leven duizenden moeders met hun kind gezien hebben en had er altijd langs gekeken. Nu schoot ik vol. Wat mooi, dacht ik. En: dit is misschien wel waar het in het leven om gaat. Ik schrok van mijn eigen gedachten, drukte ze meteen weg. Maar dat ging niet meer. Vanaf die dag is het begonnen. Dat sombere, mislukte gevoel. En dat verlangen naar iets wat niet is en nooit zal komen.

Wat heb ik nou bereikt in mijn leven? Ik heb leuk werk, kan voor mezelf zorgen. Maar in de liefde heb ik gefaald: ik ben vaak verliefd geweest, heb mijn best gedaan, maar wat heeft het me opgeleverd? Niets, ik sta met lege handen. Maar dat vind ik niet het ergste. De gedachte dat mijn leven hier op aarde eigenlijk niets voorstelt omdat ik straks niks achterlaat, geen spoor, geen afdruk, dát doet me pijn.”

Therapie

“De therapeut naar wie mijn huisarts me heeft gestuurd omdat ik zo slecht slaap, zegt dat het zingevingsvragen zijn waar iedereen vroeg of laat mee te maken krijgt. Bij mij wat vroeger, mede door die overgang. En dat heel veel mensen, ook mensen met kinderen, denken: heb ik er wel uitgehaald wat erin zat, had ik het niet anders moeten doen?

Voor mij is dat geen troost. Want ik krijg maar geen vrede met de allesoverweldigende spijt, het gevoel dat ik kansen heb laten lopen die onomkeerbaar voorbij zijn. Waar ik me ook nog voor schaam. Als ik denk aan het gemak waarmee ik die twee zwangerschapsonderbrekingen heb ondergaan... Ik deed dat zonder nadenken, zonder gevoel. Daar snap ik nu niets meer van.

Wie ik opeens wel beter begrijp, zijn vrouwen die vruchtbaarheidsbehandelingen ondergaan, of zich op oudere leeftijd naar het buitenland haasten voor eiceldonatie. Ik was daar altijd sceptisch over, ik vond dat je dergelijke onnatuurlijke dingen niet moest willen. Nu realiseer ik me hoe arrogant het was om daar zo’n uitgesproken mening over te hebben. Want wat wist ik er nou van? Dit inzicht heeft me zachter gemaakt. Wijzer ook, wellicht. Maar het is wel een harde les.”

