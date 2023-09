Ozempic is hulpmiddel voor Kimberly: 'Obesitas is ook een levensbedreigende ziekte'

“Het zit in de genen, het grootste deel van mijn leven kamp ik met overgewicht. Mijn zittende baan draagt daar niet aan bij. Ik ben geen fanatiek sporter, daar heb ik geen tijd voor met twee kleine kinderen. Net voor corona had ik een moeilijke periode door een miskraam. Ik ben een emo-eter, in coronatijd kwam dat er helemaal uit – ik heb mensen om me heen nodig.

In no-time zat er tien kilo aan. Ik hou van biertjes, chocola en sausjes. Alles wat je moet laten staan om af te vallen. Op m’n zwaarst woog ik 90,3 kilo, bij een lengte van één meter zestig. Vorig jaar februari sprak ik met mijn huisarts over mijn gewicht.

Het maakte me onzeker, ik voelde me er ontzettend slecht door. Mijn BMI bleek inderdaad veel te hoog, maar ik kwam daardoor wel in aanmerking voor Ozempic. Ik heb echt wel even getwijfeld. Medicatie gebruiken om af te vallen, vond ik een heel serieuze stap; ook kostentechnisch – ik moest het uit eigen zak betalen, zo’n honderd-twintig euro per maand.”

Diabetesmedicijn is omstreden afvalhype ‘Ik ben er 23 kilo door kwijt’

Hulpmiddel

“Toch heb ik besloten een poging te wagen. Ik had op dat moment geen energie voor een andere optie; onze jongste zoon heeft diverse allergieën, wat veel stress binnen ons gezin geeft. Al in de eerste twee weken was ik vier kilo kwijt. Dit is een wondermiddel, dacht ik.

Ik weet dat het niet is ontwikkeld om af te vallen, maar dit is wel een mooie bijvangst. In het begin heb ik last gehad van misselijkheid en diarree. Ook viel mijn haar uit door vitaminetekort en te snel afvallen. En als ik te weinig heb gegeten en een glaasje alcohol drink, kan ik heel duizelig worden. Maar dat is gelukkig iets waar je rekening mee kunt houden.

Inmiddels ben ik dertig kilo afgevallen en gestopt met Ozempic. Er is een groot tekort aan het middel, waardoor het voor mensen die er alleen mee willen afvallen lastig te verkrijgen is. Diabetici gaan voor, uiteraard. Toch heb ik moeite met de kritiek die je krijgt als je het gebruikt in de strijd tegen je gewicht. Want het is niet dat ik nog nooit iets heb geprobeerd.

Er wordt vanuit de maatschappij een enorme druk op vrouwen gelegd. We moeten een goede partner, huisvrouw, werknemer en moeder zijn en er ook nog eens perfect uitzien. Dat geeft stress en het maakt, in mijn geval zeker, diëten nog moeilijker.

Ozempic is een hulpmiddel, je moet nog steeds je leefstijl aanpassen. Ik betaal het zelf en voorkom er mogelijk mee dat ik bijvoorbeeld zelf diabetes of een andere aandoening krijg. Een maagverkleining zou wel worden vergoed, wat dat betreft laat ik de maatschappij er dus niet voor opdraaien. Mensen vergeten daarbij dat obesitas ook een levensbedreigende ziekte is.”

Dit verhaal stond in het Flair Zomerboek 2023. Meer van dit soort verhalen lees je wekelijks in Flair.