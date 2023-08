Olaf (33) heeft erectieproblemen: ‘Je vertelt niet dat je in therapie gaat omdat je hele dagen porno kijkt’

“Porno kijken begon bij mij met de komst van internet. Ik was nog een puber en heb alle zoektermen zo ongeveer wel gehad. Dat ik niet zonder kon, had ik pas door toen ik mijn huidige vriendin kreeg. Aimee en ik gingen zes jaar geleden samenwonen en dat maakte mijn momenten van eindeloos scrollen en sjorren – want ik masturbeerde ook nogal veel – steeds spaarzamer. Ik werd er onrustig en narrig van.

De keren dat ze mij betrapte of mijn telefoon pakte en zag dat ik wat tabbladen open had staan, deed ik alsof het de normaalste zaak van de wereld was. ‘Alle mannen kijken porno,’ zei ik dan. Aimee keek zelf ook weleens, wist ik. Ik maakte er niet zo’n punt van. Tot ik erectieproblemen kreeg, nu een jaar of drie geleden.

In het begin van onze relatie raakte ik nog ongelooflijk opgewonden van Aimee. Alles was nieuw, ik vond haar geweldig en alleen al een zoen van haar zette me in vuur en vlam. Maar na een tijdje heb je het meeste van elkaar wel ontdekt. We vervielen in een sekssleur, in mijn ogen dan, en mijn verlangen de bizarste porno te kijken, werd sterker. Ik deed het niet meer voor een trio; het moest minstens een gangbang zijn. Ook bdsm begon me te interesseren, iets waarmee ik bij Aimee écht niet moest aankomen. Anale seks wees ze ook resoluut af. Alles wat ik echt geil vond, vond ik niet bij mijn vriendin.

Het gebeurde steeds vaker dat we de seks afbraken, omdat ik ’m niet meer omhoog kreeg. Dat leidde bij Aimee dan weer tot onzekerheid; ze was bang dat ik haar niet meer aantrekkelijk vond. Ik vond haar nog woest aantrekkelijk, ik wilde de seks met haar alleen extremer zien. Het botste tussen ons en op zo’n manier dat er iets moest gebeuren. Toen ze voor de zoveelste keer een video op mijn telefoon open zag staan – ik ben niet zo goed in het uitwissen van mijn sporen – barstte de bom. ‘Jij bent gewoon verslaafd!’ riep ze.

Dat had ze al eerder geopperd en dat had ik steeds lacherig van de hand gedaan. Maar ze had gelijk. Ik kon niet zonder en het kwam tussen ons in te staan. Toegeven dat ik een verslaving had, vond ik het moeilijkst van alles. En dan ook nog zo’n gênante verslaving. Je vertelt je vrienden niet dat je in therapie gaat omdat je het liefst hele dagen porno kijkt en ’m ondertussen bij je eigen vriendin niet stijf krijgt. Ik wilde dat dan ook per se geheimhouden.

Via de huisarts ben ik bij een seksuoloog terechtgekomen. Daar ben ik met de billen bloot gegaan. Ik heb eerlijk opgebiecht hoe vaak ik keek – soms ook uren ’s nachts. We bespraken wat seks voor mij inhield: hard, veel, ordinair en extreem, liefst met zwepen, bondage, anaal. Aimee en ik zijn meerdere keren samen naar een sessie gegaan. Ik heb seks echt weer moeten ontdekken, opnieuw moeten leren genieten van Aimee, vooral door er tijd voor te nemen en weg te blijven bij porno. Toen ik dat deed, kwam mijn vermogen om een erectie te krijgen tijdens de seks met Aimee ook terug.

Het heeft best een tijd geduurd en ik heb ook meerdere terugvallen gehad. Het ligt zo voor het grijpen, je hoeft maar even je telefoon te pakken en de wereld van de ongekende geilheid ligt aan je voeten. Maar in mijn geval heeft het dus echt iets kapot weten te maken. Porno is niet onschuldig. In mijn geval had die een lichamelijke uitwerking. Nog steeds is extreme seks een trigger voor me. Als ik er bij toeval, tijdens het zappen of via vrienden bijvoorbeeld, mee geconfronteerd word, heb ik direct een stijve. En nog steeds wil het tussen mij en Aimee weleens niet lukken, dan mis ik gewoon de opwinding, lijkt het. Het ergste van mijn erectiestoornis is echter verleden tijd, gelukkig.”

