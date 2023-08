Nienke (31) woont op de afgelegen eilandengroep Raja Ampat: ‘Als we op ons terras op zitten, zwemmen de haaien voorbij’

“Ze noemen eilandengroep Raja Ampat – met 612 eilanden – ook wel the last paradise on earth en dat kan ik beamen. Als we op ons terras op Kri Island zitten, zwemmen de haaien voorbij. En de mooiste tropische vissen wonen onder ons houten huisje op het water. We verblijven hier dankzij mijn vriend Rio. Hij komt oorspronkelijk van de Molukken, maar we ontmoetten elkaar op Bali, waar hij woonde en ik vier maanden verbleef als digital nomad in de marketing.

Ik kreeg al snel dengue, ook wel bekend als knokkelkoorts, en lag doodziek in het ziekenhuis. Rio was er toen echt voor me, en zei dat hij enorm bang was om me kwijt te raken. Dat was natuurlijk heel romantisch en ik besloot – helemaal verliefd – om daar te blijven. Zo ziek terug naar Nederland gaan, was geen optie. Vanwege Rio, maar ook omdat ze in Nederland niet zo goed weten als in Indonesië hoe ze deze tropische ziekte moeten behandelen. Ik ben inmiddels weer beter, maar nog steeds niet volledig hersteld: ik ben nog erg moe en zit wat werk betreft nog niet op hetzelfde aantal uren als ik hiervoor maakte.

Dat Rio eerder dit jaar een baan kreeg aangeboden om een homestay op Kri Island te runnen, vond ik daarom meteen leuk. De timing om het iets rustiger aan te doen op zo’n afgelegen bestemming is voor mij perfect. De homestay is zo kleinschalig dat je het echt geen resort kunt noemen, met vijf huisjes voor gasten en een paar voor het personeel. Het is hier zo onbeschrijfelijk mooi! Al voor we hier woonden, gaf ik Raja Ampat door als tip aan vrienden: ‘Daar moet je echt naartoe,’ zei ik, al is het nogal een toer om hier te komen.

Vanaf Bali vlieg je – in het gunstigste geval – in acht uur en voor driehonderd euro naar hoofdstad Sorong. Vanaf daar moet je nog een ferry van twee uur pakken en daarna nóg een bootje van een uur. Even terug naar Nederland kan dus niet vanaf hier. Dat kost me minstens 35 uur, als alle boten en vliegtuigen op tijd vertrekken. En als het weer meezit, natuurlijk. Dat is goed te doen, omdat we hier slechts een jaar zullen verblijven. Deze woonplaats is zo uniek dat het dus heel leuk is om mee te maken.”

Met de pot mee-eten op Raja Ampat

“Zo zijn er op Kri geen winkels. Al mijn maaltijden worden door de kok van de homestay gemaakt: ik eet met de pot mee. Dat is meestal heel lekker. Het eiland is autovrij en ik kan hier niks shoppen. Als het eb is, loop ik soms in twintig minuten naar een eiland naast ons, waar ik bijvoorbeeld een blikje cola kan kopen. Voor grotere boodschappen ga ik graag eens per week met de boot naar Waisai, naar de markt. Alleen ben ik hiervoor wel afhankelijk van de boot van de homestay: of die beschikbaar is of niet. Het paradijs blijkt dus heel primitief te zijn, maar dat went.

En ik word er creatief van. Zo vond ik het op Bali leuk om YouTube-video’s te maken, maar dat is op Raja Ampat lastig: we hebben maar zes uur stroom per dag, die ik moet gebruiken om snel alles op te laden. Voor het uploaden van YouTube-video’s heb ik betrouwbare elektra en snelle wifi nodig. Die heb ik niet. Mensen in deze regio kunnen heel gereserveerd zijn, dat wist ik al. Soms zit ik in de homestay in mijn eentje te eten, terwijl de rest van de bewoners pas aan tafel gaat als ik net klaar ben.

De locals kiezen er bewust voor om niet met mij te eten. Dat vind ik wel jammer, omdat ik wel de taal heb geleerd. Ik wil juist commniceren en een van hen zijn, maar zij zien mij toch als de buitenlander. Gelukkig heb ik – voor ik hier kwam – een paar jaar met Rio op Bali gewoond. Ik weet hoe Indonesiërs zijn en hoe ik ze het best kan aanspreken. Ik moest en moet soms nog steeds wennen aan de warme noodles of rijstmaaltijd als ontbijt, ik mis een broodje. ‘Weet je wat ik lekker zou vinden?’ vroeg ik laatst voorzichtig. ‘Een stukje fruit erbij. En ik kan me zo voorstellen dat westerse gasten dat ook vinden.’ Daar is naar geluisterd, maar ik moet wel opletten met hoe ik het breng.

Mede daarom heeft de hartelijkheid van Rio’s familie me positief verrast: hoewel ze redelijk traditioneel zijn, hebben ze me geaccepteerd. Rio en ik denken soms hardop na over de volgende stap, trouwen en een gezin stichten. Daarvoor is Raja Ampat niet erg geschikt. Geen idee waar we uiteindelijk neerstrijken, maar tot die tijd wil ik elke dag zo veel mogelijk van deze bijzondere plek genieten.”

