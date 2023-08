Nick (34) heeft erectieproblemen: ‘Met een erectiepomp hebben we toch een goed seksleven’

“In mijn jonge jaren heb ik veel drugs gedaan. Ik was elk weekend minstens twee avonden op een feest te vinden, standaard met veel drank, het liefst ook met een paar pillen of wat coke. Op zo’n avond hoefde je van mij op seksueel gebied niet veel te verwachten: ik kreeg ’m absoluut niet omhoog. Daar maakte ik me niet ongerust over.

Vrienden hadden veelal hetzelfde en de meesten van hen hadden standaard een ‘kamagra’ in hun broekzak zitten, mocht het tot seks komen. Die pillen kochten ze bij hun dealers, die de bijwerkingen van hun handel blijkbaar goed kenden. Kamagra heeft dezelfde werking als Viagra en wordt afgeraden te gebruiken in combinatie met drugs. Ik heb het zelf een keer gebruikt en toen uren met een stijve rondgelopen, wat ik nogal onaangenaam vond.

Ik nam het daarom maar voor lief dat ik ’m niet omhoog kreeg als ik aan het feesten was. Vlak voor m’n dertigste kwam ik in een wat donkere periode in mijn leven terecht. Mijn beide ouders overleden kort na elkaar en ik wist niet goed wat ik met mijn leven aan moest. Ik had een existentiële crisis en raakte in een depressie. Waar de meeste mensen het afschoven op de rouwperiode, wist ik dat er meer achter schuilging. Mijn jeugd is gewoon niet zo tof geweest.”

“Het vele feesten, en de drank en drugs, was vluchten. Het roer moest om óf ik zou uit het leven stappen, had ik met mezelf afgesproken – zo diep zat ik wel. Het werd dat eerste. Ik ging in therapie en leerde mezelf beetje bij beetje echt kennen. Omdat mijn depressie zo zwaar was, kreeg ik antidepressiva ter ondersteuning voorgeschreven. We zijn nu vier jaar verder en ik gebruik ze nog steeds.

Ik heb al een paar keer geprobeerd te stoppen, maar mijn angst weer in dat gat te vallen is zo groot, dat ik het niet aandurf. Het gevolg is dat ik, sinds ik de pillen slik, een lager libido heb en met grote regelmaat geen erectie krijg. Dat vind ik afschuwelijk. Het doet iets met je mannelijkheid, daar ben ik heel eerlijk in.

Toen ik zo in de put zat, had ik geen behoefte aan daten, maar twee jaar terug kwam de drive een vriendin te vinden terug. Ik vond het waanzinnig gênant toen ik via Tinder een leuke vrouw ontmoette en bij haar in bed níéts presteerde. Tijdens de tweede date slikte ik na het eten stiekem een halve kamagra. Dat werkte, maar mijn onzekerheid was geboren.

Anderhalf jaar geleden leerde ik Kim kennen. Zij voelde meteen zo vertrouwd, dat ik haar tijdens onze eerste date alles heb verteld. Over mijn ouders, mijn jeugd, mijn depressie, mijn drugsverleden én mijn erectiestoornis. Dat ze niet gillend wegrende, zei mij genoeg: ze is de ware. Zolang ik deze medicijnen slik, zal ik moeite hebben een erectie te krijgen, daar heb ik me bij neergelegd. Met behulp van een erectiepomp of een erectiepil hebben we toch een goed seksleven. Maar het blijft een hinderlijke onderbreking van het vrijen.

Ik heb er mijn hoop op gevestigd dat ik toch een keer van de antidepressiva afkom en dat het dan zal herstellen. Het zou een goede zaak zijn als wij mannen hier meer open over zijn. Ik heb weleens gehoord dat zeker twee op de tien mannen er last van hebben, maar van al mijn vrienden en mannelijke collega’s heb ik er nog nooit iemand over gehoord.”