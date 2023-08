Natascha Kampusch (35) werd 8 jaar gevangen gehouden: ‘Hij wilde dat ik hem maestro of meester noemde, maar dat weigerde ik’

“Ik dacht vooral veel aan mijn moeder. Hoe ze altijd lunch voor me maakte en elke dag vrolijk was. Natuurlijk was ze ook weleens chagrijnig, maar zelfs dan deed ze nog vriendelijk tegen me, ze wilde altijd het beste voor me. Dus daar dacht ik aan, tijdens die jaren in gevangenschap.” Het is de enige keer dat Natascha Kampusch emotioneel wordt, als ze praat over haar moeder.

Altijd hoop gehouden

Achteneenhalf jaar lang werd Natascha vastgehouden in een kamertje onder de grond, van haar tiende tot haar achttiende. Het lijkt een horrorverhaal, iets uit een film wat geen echt persoon is overkomen. Maar Natascha bestáát: een levendige vrouw die er jonger uitziet dan 35 jaar. Ze vindt het leuk om journalisten van over de hele wereld te spreken over haar nieuwe boek Hoe ik acht jaar gevangenchap overleefde, vertelt ze.

“Het voornaamste wat me er doorheen sleepte, is hoop. Altijd ben ik blijven geloven dat ik mijn familie ooit weer zou zien. Ik dacht veel aan onze reizen, de tripjes met mijn vader in Oostenrijk en Hongarije. Of die keer dat mijn moeder me meenam naar Parijs toen ik vijf was. Ademloos keek ik om me heen terwijl ik aan haar hand over de Champs-Élysées liep, die brede laan met statige gebouwen en grote bomen. Dat soort herinneringen hielpen me mijn gevangenschap door te komen. Eindeloos opnieuw stelde ik het me voor en eindeloos lang stelde ik me mijn moeder voor.

Ook heel kleine, praktische dingen hielpen me die tijd door te komen. Mijn schooltas was bijvoorbeeld gevuld met spulletjes die mijn moeder voor me had gekocht. Die tas had ik bij me toen ik werd ontvoerd, ik was immers onderweg naar school. In Oostenrijk hebben schoolkinderen een speciaal schrift of boek waarin belangrijke data staan en ouders hun handtekening zetten bij afspraken. Dat boekje vol data met het handschrift van mijn moeder hielp me ook. Nog steeds hou ik van lijstjes, agenda’s en kalenders.”

Geschopt en geslagen

Alsof Natascha’s acht jaar in gevangenschap onder de grond, overgeleverd aan een gestoorde ontvoerder, niet genoeg waren, heeft ze na haar ontsnapping ook veel over zich heen gekregen. “In Oostenrijk weet iedereen wie ik ben. Mensen staren me aan op straat. Soms hoor ik ze over me praten en dat is niet altijd positief. De negatieve dingen komen om de een of andere reden meer binnen. Soms zou ik mensen wel in een grote zeef willen stoppen en die zeef net zo lang schudden en bewegen tot alleen de fijne mensen overblijven.”

Vanaf het rooftop restaurant op de achtste verdieping van het hotel waar Flair met haar spreekt, hebben we een panoramisch uitzicht over de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. De stad waar Natascha werd geboren. De stad waar ze 25 jaar geleden naar school liep toen een man, Wolfgang Priklopil, haar in zijn witte bus trok en meenam naar zijn huis, 23 kilometer verderop. Hij stopte haar in een kamertje van vijf vierkante meter, onder de grond.

“Het was een vreselijk gevoel. Ik was alleen, zat opgesloten in een kale ruimte, ergens onder de grond. Ik hurkte op een hoekje van de matras en begon zacht in mezelf te jammeren. Ik kreeg bijna geen lucht en werd steeds banger. Ik heb me als volwassene vaak afgevraagd hoe ik die momenten heb kunnen verdragen.”

Mishandeld

In het begin mishandelt de dader haar nog niet, Priklopil doet bordspelletjes met de tienjarige Natascha en leest haar voor, voor het slapengaan. Maar al snel beginnen de wreedheden. “Hij veranderde in een slavendrijver en een dictator. Wilde dat ik hem maestro of meester noemde, maar dat weigerde ik. Ik mocht geen Natascha meer heten en moest een andere naam aannemen.

Hij begon me te mishandelen. Een keer gooide hij een stanleymesje naar me. Het drong in mijn knie en bleef daar steken. Ik voelde het bloed langs mijn scheenbeen naar beneden lopen. Hij sloeg me niet systematisch – daarop had ik me in elk geval nog kunnen instellen – maar kreeg steeds heftiger uitbarstingen. Ik denk dat ik dat alleen heb overleefd door me van die gebeurtenissen los te maken. Het was geen bewuste beslissing, zoals een volwassene die zou nemen, maar een kinderlijk instinct tot overleven. Wanneer hij me mishandelde, verliet ik mijn lijf en keek ik van een afstand naar dat meisje van twaalf dat daar op de grond lag en werd geschopt en geslagen.”

Op haar veertiende bracht de dader haar naar boven, naar het huis, om de nacht in zijn bed door te brengen. “Ik lag verstijfd van angst in zijn bed. Hij kwam bij me liggen en maakte mijn polsen met kabelbinders aan de zijne vast. Over dit deel van mijn gevangenschap doe ik geen uitspraken; het is het laatste restje privéleven dat ik voor mezelf wil houden.

Hij was in talloze opzichten een beest, veel verschrikkelijker dan velen zich kunnen voorstellen, maar wat dit betreft was hij het niet. Natuurlijk was er sprake van seksuele handelingen, maar die maakten deel uit van de dagelijkse kwellingen, net als de stompen, de gebalde vuisten, de schop die ik in het voorbijgaan tegen mijn schenen kreeg. Maar wanneer hij tijdens die nachten die ik samen met hem moest doorbrengen mijn handen boeide, ging het niet om de seks. De man die me sloeg, in een kelder opsloot en me uithongerde, wilde knuffelen.

Mijn rug was zoals zo vaak bont en blauw van alle slaag en deed zo’n pijn dat ik er niet op kon liggen. De kabelbinders sneden in mijn vlees. Ik voelde zijn adem in mijn nek en verstijfde, maar ik bleef tot de volgende dag aan hem geketend.”

Toen Natasja vijftien werd, begon Priklopil haar uit te hongeren. Soms liet hij haar dagenlang alleen zonder eten. “Mijn porties werden steeds kleiner. Alleen na een aanzienlijk pak slaag kreeg ik wat zoets. Het bracht me op mijn zestiende aan de rand van de hongerdood.” Als Natascha op haar achttiende ontsnapt, weegt ze net zo veel als toen ze op haar tiende werd ontvoerd.

Verzwakt, hongerig en bang

Het is deze zomer zeventien jaar geleden dat Natascha eindelijk wist te ontsnappen. Een paar maanden daarvoor beschrijft ze in haar dagboek de gruwelijke mishandelingen als ze in de ogen van Priklopil iets verkeerd doet tijdens al het huishoudelijke werk dat ze van hem moet doen: Hij heeft zo lang en hard op mijn rechterhand geslagen dat ik vanbinnen het bloed voelde stromen. Daarna sloeg hij me een blauw oog. Hij heeft me in de tuin aangevallen met een snoeischaar, ik had een groen verkleurde snee boven mijn enkel.

Dan is het 23 augustus 2006 en is ze de auto op de oprit aan het stofzuigen als Priklopil een telefoontje krijgt, hij loopt even weg omdat het stofzuigen lawaai maakt. Ze laat de stofzuiger aan zodat de ontvoerder denkt dat ze er nog is en rent weg. Ze bonst op de deur van een buurvrouw en die belt de politie. Priklopil pleegt diezelfde dag nog zelfmoord.

Natascha is achttien als ze ontsnapt, de leeftijd waarop ze zichzelf beloofd had dat ze vrij zou komen. Het wanhopige kind in de kelder probeerde zichzelf namelijk jaren daarvoor gerust te stellen door zich een volwassen Natascha voor te stellen, die haar troostte. “Op mijn twaalfde voelde ik me zo ontzettend eenzaam dat ik bang was het spoor helemaal bijster te raken. Een verzwakt, hongerig en bang kind was ik. Ik verlangde zo hevig naar een volwassene, iemand die me zou redden. Ik dacht aan een volwassen Natascha die me kon helpen. De grote Natascha nam de kleine, die niet eens haar naam had mogen houden, in haar armen en troostte haar: ‘Ik haal je hieruit.’”

Zes jaar later kwam Natascha die belofte aan zichzelf na. Nu is ze een volwassen vrouw, met een jeugdig uiterlijk, glanzend donkerblond haar en weinig make-up. Hoe ziet haar leven eruit? “Het gaat heel goed met me. Ik heb heel fijne mensen om me heen en geweldige vriendschappen. Met mijn familie heb ik een warme relatie. Een paar jaar geleden vond ik mijn gedroomde beroep: goudsmid. Ik heb alle spullen die je daarvoor nodig hebt in huis gehaald en wilde het vak leren, maar toen brak er een zware tijd aan. Mijn hart werd gebroken. Ik was echt verliefd en het lukte me door het hartzeer niet meer om mijn plannen om goudsmid te worden door te zetten.”

Over die relatie wil ze niet meer vertellen, dat is privé. Iets wat ze regelmatig zal antwoorden op vragen. Ze geeft haar grenzen aan. Om de opmerking dat ze overkomt als een sterke vrouw, moet ze lachen. “Het maakt me trots als ik hoor dat mensen me sterk vinden. Ik hou er zelf ook van als andere mensen zelfverzekerd zijn. Ik vind dat een mooie eigenschap. Maar het is niet zo dat ik het vervelend vind om als slachtoffer te worden gezien, dat is een misverstand. Soms zou het prettig zijn als mensen mij meer als slachtoffer zien, en me wat beleefder en met wat meer zorg zouden behandelen. Ik ben immers een slachtoffer net als andere slachtoffers, ook al gedraag ik me niet typisch zoals je misschien van een slachtoffer verwacht.”

Dit is Natascha Kampusch

De Oostenrijkse Natascha Kampusch is tien als ze in 1998 op weg naar school wordt ontvoerd door de 35-jarige Wolfgang Priklopil. Hij houdt haar gevangen in een kelder van amper vijf vierkante meter. Ze wordt door hem misbruikt, mishandeld en uitgehongerd. Pas 8,5 jaar later, in 2006, weet ze te vluchten. Priklopil pleegt diezelfde avond zelfmoord door zich voor een trein te werpen. Natascha schreef eerder al twee boeken. Uit het eerste Diefstal van mijn jeugd – acht jaar in handen van mijn ontvoerder zijn passages in dit interview gebruikt. Haar tweede boek gaat over de periode nadat ze ontsnapte: Tien jaar vrijheid – mijn strijd om te overleven buiten de kelder.

Natascha’s derde boek

Het derde boek van Natascha Kampusch, Hoe ik acht jaar gevangenschap overleefde – kracht putten uit de donkerste periode van mijn leven, komt op 10 augustus uit. In het boek staan levenslessen en strategieën om uitdagingen te overwinnen, veerkracht te ontwikkelen en positiever in het leven te staan, gebaseerd op haar ervaring als overlever van een langdurige gevangenschap. Als ervaringsdeskundige deelt ze de oefeningen en strategieën die ze tijdens haar gevangenschap ontwikkelde om lichamelijk en psychisch te overleven.