Milou (31) emigreerde naar Parijs: ‘De serie ’Emily in Paris’ verbleekt bij mijn liefdesleven’

“Een paar dagen geleden stond ik ’s avonds op een pleintje te dansen, met vriendinnen en voor mij wildvreemde mensen die ik net had ontmoet. Het was nog heerlijk warm en Franse popmuziek schalde uit de speakers. Dat was wel een Emily in Paris-momentje, ja. Die romantische kant van Parijs, die sprak me altijd enorm aan. Het is zo’n mooie en dromerige stad, met die statige witte gebouwen, boulangeries en gestreepte luifels waaronder ik de beste koffie kan drinken. En de taal is prachtig.

Als reisblogger – en inmiddels heb ik ook een groepsreisorganisatie voor vrouwen – kwam ik al regelmatig in deze stad en ook voor weekendjes weg was Parijs voor mij een geliefde bestemming. Ik droomde weg bij het idee om hier ‘ooit’ echt te wonen. Om op zondagen gewoon de deur uit te lopen en door de indrukwekkende stad te slenteren. Dat leek echter geen optie: ik had vanaf mijn zestiende een vriend met wie ik ook samenwoonde. Hij wilde niet emigreren, dus ik zette dat plan uit mijn hoofd. Tot hij bijna twee jaar geleden een relatiepauze voorstelde. Ik was in shock van zijn twijfel. Dit was toch de man met wie ik oud zou worden? Met wie ik de horizon tegemoet zou rijden?”

Mogelijkheden

“Ja, in Nederland, maar dat had ik inmiddels – zij het schoorvoetend – geaccepteerd. Terwijl mijn tranen droogden, zag ik opeens mogelijkheden: wat nu als dit niet het vervelendste, maar juist het allerbeste was dat me kon overkomen? Niets hield me nu nog tegen om mijn droom achterna te gaan. Behalve de covid-pandemie dan. Dus via Lissabon – waar de regels iets relaxter waren – belandde ik ruim anderhalf jaar geleden in Parijs.

Wel ben ik tussendoor even naar Nederland gegaan om de relatie definitief te verbreken: ik koos voor mezelf en mijn Parijse droom. Het is zo magisch om in het schemerlicht naast de Eiffeltoren te staan, met al die duizenden lichtjes die opeens aangaan… Dat heb je in Lutjebroek niet.”

Rauwe kant

“Gelukkig had ik vooraf wel een realistisch beeld van Parijs, in tegenstelling tot veel – met name Amerikaanse – meiden die hier hun Emily in Paris-fantasie komen uitleven: als je een beetje leuk wilt wonen, moet je diep in de buidel tasten. Ik betaal voor achttien vierkante meter achthonderd euro, exclusief mijn vaste lasten. Maar goed, ik woon wel in het chique twaalfde arrondissement, in een mooi gebouw met een knus binnenplaatsje.

Parijs heeft echter ook een rauwe kant: elke week is er wel ergens een staking of demonstratie en dat loopt soms uit de hand. De eerste weken in zo’n grote stad kunnen ook eenzaam zijn: het kost nu eenmaal tijd om je routine, je vaste plekjes en je mensen te vinden. Gelukkig was er op de dag van mijn aankomst een expatborrel in de stad en daar leerde ik meteen een paar leuke mensen kennen. Wat fijn is, want voor mij is een sociaal leven heel belangrijk.

Daten in de stad van de liefde

“Mijn eerste jaar in Parijs ging ik ook regelmatig op date. Emily verbleekte bij mijn liefdesleven! Ik was voor het eerst in twaalf jaar casual aan het daten en er ging een wereld voor me open. Letter-lijk! Ik grap altijd dat ik de Verenigde Naties in mijn bed heb gehad. In Parijs wonen zo veel nationaliteiten, zo veel interessante types... En ja, die wilde ik graag leren kennen. Parijse mannen – niet te verwarren met heren uit de rest van Frankrijk – hebben wel een gebruiksaanwijzing. Ze kunnen wat arrogant zijn en vinden het soms een afknapper als hun buitenlandse afspraakje het Frans niet goed beheerst.

De heren met wie ik op date ging, namen me mee naar de leukste plekken in de stad: de beste restaurants en geheime barretjes die niet in de reisgidsen staan. Ik ontdekte een patroon: als een lokale date me ‘romantisch’ meenam naar de Seine, was dat om mij – die buitenlandse – even snel in te palmen. Maar van de Seine of een andere clichéplek, ben ik niet onder de indruk. Ik weet nog dat ik op een bootfeestje was en de date du jour mijn hand greep. ‘Ik wil je wat laten zien,’ fluisterde hij in mijn oor. Hij nam me mee naar de andere kant van het schip en wees: ‘Dát is de Eiffeltoren, Milou.’ Ik beet op mijn lip om niet heel hard in lachen uit te barsten.

Parijs is namelijk na anderhalf jaar ook mijn thuis. Het is leuk als toeristen me aanspreken om de weg te vragen en ik ze ook steeds vaker kan helpen. Inmiddels ook bijna in vloeiend Frans. Toch bestaat de kans dat ik Parijs binnenkort weer verlaat: op reis in Zuid-Italië heb ik een charmante man leren kennen en ik sluit niet uit dat ik op termijn dichter bij hem wil wonen. Maar waar ik uiteindelijk ook eindig, ik zal Parijs en mijn tijd hier altijd koesteren. Omdat ik niet alleen de stad, maar vooral ook mezelf beter heb leren kennen.”