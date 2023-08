Meredith (37) werd na een fertiliteitstraject van 10 jaar moeder: ‘Jaren beheerste onze kinderwens ons leven’

“Arjan heeft een genetische aandoening, waardoor hij momenteel amper nog kan lopen. Zijn aandoening is erfelijk, dus hij kan het doorgeven aan zijn nageslacht. Om dat te voorkomen, kozen we tien jaar geleden voor embryoselectie, daarbij worden alleen gezonde embryo’s teruggeplaatst. Maar niets ‘pakte’, geen terugplaatsing leidde tot een zwangerschap, terwijl mijn baarmoeder er op echo’s heel goed uitzag.”

Miskraam

“De vergoeding van de behandelingen stopte, we hadden met vier onze max bereikt. Vanaf nu moesten we het zelf betalen. Dan heb je het over behandelingen van zevenduizend euro per keer. We bespraken de optie van een donor, dat was een stuk goedkoper en wie weet sloeg dat wel aan. Arjan wilde daar aanvankelijk niet aan, tot onze kinderwens sterker bleek. We wilden een gezin en of het dan wel of niet geheel van ons eigen bloed zou zijn, maakte niet meer uit. Maar ook met een donor lukte het niet direct. Jaren beheerste onze kinderwens ons leven. Zeker in het begin, toen gingen we niet eens op vakantie, álles stond in het teken van mijn eisprong en ziekenhuisbezoeken.

Pas in 2019 was ik voor de eerste keer zwanger. Ik kon het niet geloven en wilde het van de daken schreeuwen. Maar voordat ik daar de kans toe kreeg, was het alweer voorbij. Die eerste miskraam heb ik als heel heftig en verdrietig ervaren. Goede vrienden verloren in diezelfde periode hun dochter na zevenentwintig weken zwangerschap. Ik ging vergelijken; dat was pas écht erg, vond ik. Ik had het gevoel dat mijn verdriet er niet mocht zijn; ik vond een kind verliezen na de geboorte veel erger dan een kind verliezen dat nog zo klein was. Wat me hielp is schrijven, ook om vrouwen in een soortgelijke situatie te bemoedigen.

Er volgden nog twee miskramen. Via crowdfunding en met behulp van al ons spaar- en vakantiegeld probeerden we het nog eens via ivf. ‘Ik zie het niet gebeuren dat je ooit nog zwanger wordt,’ deelde een arts me anderhalf jaar geleden telefonisch mee. Maar ik zag het wél gebeuren. Ik heb altijd hoop gehouden.”

Onze wonderbaby

“We bespraken de optie het te proberen in het buitenland, maar dat leek me lastig. Ik ben mantelzorger voor Arjan, hoe moest ik dat doen? Er volgde een online intakegesprek en ik vertelde mijn verhaal. Ik werd onderzocht in Duitsland en bleek een ontsteking in mijn baarmoeder te hebben. Ik kreeg antibiotica en in 2022 had ik, na een terugplaatsing van twee embryo’s, een positieve test in mijn handen. Ons geld was op en onze energie ook. We wisten allebei: dit moet het zijn. Opnieuw kreeg ik een bloeding, waarbij ik waarschijnlijk een van de twee embryo’s ben verloren. Maar eentje bleef zitten en nu is hij er ineens, Zane Noël!

Ik wist in het begin gewoon niet wat ik moest voelen. Dit was wat ik al zó lang in mijn hoofd had, waar ik al die jaren van had gedroomd. Het was onwerkelijk allemaal. Ik was die eerste weken onzeker, kon ik dit wel? We moesten echt wennen aan elkaar en dat vond ik een lastige emotie. Hij was zo gewenst, waarom dan die twijfels?

Inmiddels gaat het heel goed. Moeder zijn is zo mooi. In de dagelijkse zorg sta ik er alleen voor. Arjan kan niets doen door zijn handicap, toch geniet hij enorm van zijn zoon. Zane Noël is onze wonderbaby. Of rainbowbaby, zo noem ik hem ook wel. Ik denk nog geregeld aan het zware traject dat we samen hebben doorlopen, maar diep vanbinnen heb ik altijd geweten dat het goed zou komen.”

