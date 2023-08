Maxime (28) emigreerde naar Bonaire: ‘We zouden een jaartje op avontuur gaan’

“Het laatste gesprek met mijn vader, vlak voor zijn overlijden drie jaar geleden, ging over geluk. Jos was eigenlijk mijn stiefvader, maar hij was al vanaf mijn zevende in mijn leven en ik hield zielsveel van hem. Met mijn biologische vader José – een half-Antilliaanse, half-Colombiaanse man – had ik altijd moeizaam contact. Hij is op-en-top Caribbean en ik ben geboren en getogen in Nederland: we snapten elkaar niet altijd.

Jos was mijn vaderfiguur en in het laatste jaar van zijn leven was ik eigenlijk constant met zijn naderende afscheid bezig. Hij ook, en hij wilde me op de valreep nog iets meegeven. Namelijk dat ik alles uit het leven moet halen. Want, zo zei hij, het kan zomaar over zijn. Jos had nog zo veel plannen met mijn moeder toen hij op 54-jarige leeftijd stierf aan kanker. Voor mij was dat een keerpunt: ons leven stond stil, terwijl de rest van de wereld doordraaide.”

Emigreren?

“Ik was gesloopt na Jos’ ziekbed. En ik moet erkennen dat ik al een tijdje niet gelukkig was. Niet elke dag. Niet vaak genoeg, misschien. Hoe moest ik dan alles uit het leven halen? Wat zou me gelukkig maken? Emigreren misschien? Ik voelde steeds meer dat Nederland het niet meer voor me was. Ik ben natuurlijk maar half-Nederlands en ik herinnerde me dat ik me vroeger bij mijn oma van vaderskant heel fijn voelde, alsof ik een andere wereld in stapte. Zij komt van Sint Maarten en bij haar op bezoek gaan, was als een warm bad. Maar naar de Antillen verhuizen, sprak me niet aan.

Nort en ik zijn eens op vakantie naar Sint Maarten gegaan, om mijn vader daar op te zoeken. Veel te warm om te wonen. En Nort wilde niet naar het buitenland, welk buitenland dan ook. ‘Dan ga ik wel alleen!’ riep ik op een avond, net voor het slapengaan. Dat was de enige keer in onze relatie dat we boos gingen slapen. Maar de volgende morgen zei hij stellig: ‘Als je echt wilt, ga ik met je mee.’

In een Facebookgroep voor Nederlandse expatvrouwen postte ik de vraag in welk land ik aan de slag zou kunnen als logopedist, want dat is mijn vak. Ik kreeg verschillende reacties, waaronder eentje van een dame die op Bonaire woont. ‘Ik ben over drie weken in Nederland, zullen we een hapje eten?’ Wat bleek: zij zocht een logopedist voor haar praktijk. Het klikte meteen en ze bood me een baan aan. Dat vond ik wel erg prettig hoor, die financiële zekerheid. Nort had een goede kantoorbaan in Nederland, maar stond ervoor open om op Bonaire te ontdekken wat zijn echte passie is. Met die hitte leren we wel omgaan, besloten we.”

Passie gevonden

“Wij waren helemaal enthousiast, maar werden toch een beetje onprettig verrast door de reacties uit onze omgeving: ‘Waarom ga je weg?’ en ‘Wat ga je daar in hemelsnaam doen dan?’ vroegen ze. Mensen om ons heen hadden veel behoefte aan uitleg, aan een plan dat we niet hadden. Dus we vertelden ze maar dat we een jaartje op avontuur gingen. Inmiddels zijn we hier drie jaar en hebben we geen plannen om terug te gaan.

Mijn leven is eigenlijk net zoals het in Nederland was, maar dan op een andere bestemming: ik sta vroeg op, wandel met mijn hond in de prachtige natuur en ga dan naar mijn werk. Nort heeft zijn passie gevonden in een eigen koffiebranderij en ik help hem daar graag mee. In het weekend staan we soms met koffie op de markt en ’s avonds ga ik salsadansen, bezoeken we vrienden of een feestje.”

Niet mixen

“Het lastige van Bonaire is dat Nederlanders en lokale mensen doorgaans niet mixen. Hun sociale levens lopen niet in elkaar over. Ik heb in een halfjaar Papiamento geleerd, omdat ik juist wel met mijn buren wil omgaan. Bonairianen hebben een andere manier van omgang dan wij gewend zijn. Nederlanders kunnen heel efficiënt en to the point zijn, iets wat natuurlijk ook zijn goede kanten heeft: zo krijg je snel veel gedaan. Maar het nadeel is dat het persoonlijke contact zo vervaagt. Mensen wensen elkaar hier eerst een welgemeend goedemorgen. Als ze vragen hoe het met je gaat, willen ze oprecht weten of alles goed is. Of als dat niet zo is, hoe ze je dan kunnen helpen.

Inmiddels hebben we een leuk sociaal leven en zijn we een soort van geadopteerd door een kennis van mijn oma en diens familie. We horen er helemaal bij en worden zelfs uitgenodigd om daar de kerstdagen door te brengen. Ik snap mijn biologische vader nu beter. Laatst stond ik de salsa te dansen, bij onze koffiekraam op de markt. Een kennisje had dat gefilmd en ik stuurde de video door naar José. Hij zei het niet, maar ik merkte voor het eerst dat hij trots op me is. Hij komt ook naar mijn bruiloft deze zomer. Samen met mijn halfzusje uit Colombia, aan wie hij me heeft voor-gesteld en met wie het heel goed klikt.

Op Bonaire heb ik er dus een familie bijgekregen. Natuurlijk mis ik Jos enorm, maar het is een troostend idee dat er uit zo veel verdriet zo veel moois is gekomen. Op Bonaire ontdekte ik dat ik het wel kan, elke dag gelukkig zijn.”

