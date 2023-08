Maud (32) had orthorexia: ‘Ik voelde paniek op de momenten dat ik niet kon sporten’

“Als ik kijk naar wat mijn cliënten – ik train nu mensen met een eetstoornis – voorgeschoteld krijgen via Tik Tok of Instagram: verschrikkelijk. Zij moeten echt hard werken om weer een normaal algoritme te krijgen. Juist daarom is het zo belangrijk dat er meer bewustwording komt. Orthorexia wordt nog niet als een officiële, aparte eetstoornis erkend en mensen zien het vaak als ‘gezond leven’. Maar dat het een hellend vlak kan zijn, weet ik maar al te goed.”

Obsessie met gezond leven

“In mijn studententijd zag ik een foto van mezelf waarop een buikje te zien was. Ik nam me voor gezonder te gaan eten. Op zich geen gek idee; soms at ik wel een halve kilozak chocopinda’s leeg, dan had ik de volgende dag spierpijn in mijn kaken. Daarnaast ging ik af en toe een rondje hardlopen. Na een paar weken begon ik vanuit mijn omgeving complimenten over mijn gezonde leven en uiterlijk te krijgen. Dat voelde heel fijn, maar bevestigde onbewust ook dat ik hiervoor dus inderdaad niet goed genoeg was.

Ik schrapte steeds meer calorieën, telde alles met zo’n app. Onderaan stond vaak een motiverend commentaar. Al snel las ik: ‘Als je zo doorgaat, zit je binnen vier weken op een gewicht dat niet gezond meer voor je is.’ Ik dacht alleen maar: lekker bezig. Elke dag ging ik voor het ontbijt naar de sportschool, thuis deed ik oefeningen en ik fietste dagelijks minimaal twintig kilometer. Op een gegeven moment voelde ik echt paniek op de momenten dat ik niet kon sporten. Ik at yoghurt en fruit als ontbijt, een salade als lunch en gewokte groenten als avondeten, en altijd een snack tussendoor om mijn bloedsuiker op peil te houden.

Aanvankelijk at ik nog genoeg, maar het werd wel steeds minder. En ik had mijn koolhydraten geschrapt. Daardoor had ik al snel geen echte hongergevoelens meer, maar was ik wel constant geïrriteerd. Als er iemand voor me fietste, kon ik me bijvoorbeeld ontzettend ergeren als ik vond dat de voeten van die persoon raar op de trappers stonden. Vreemd, want zo was ik helemaal niet. Het was een eenzame periode in mijn leven, ik deelde met niemand wat er allemaal in mijn hoofd omging en wat ik at.

In eerste instantie waren de mensen om me heen positief. Na verloop van tijd merkten ze op dat ik een smal gezicht kreeg, maar als ik in de spiegel keek, bleef ik een ‘vadsig’ iemand zien. Soms zag ik in de weerspiegeling van een winkelruit mezelf zonder dat ik me realiseerde dat ik het was. Daar schrok ik van, want zo fit en gezond zag ik er niet meer uit, eerder bleek en veel te mager. Maar zodra ik me realiseerde dat ik het was, veranderde het beeld direct weer naar een ‘vadsig’ iemand. Jaren later realiseerde ik me dat ik mijn brein toen echt niet kon vertrouwen.”

Hulp vragen

“Tijdens een vergadering met een commissie van mijn studie, realiseerde ik me pas hoe ernstig het inmiddels was. We zouden samen gaan eten, wat ik al heel spannend vond, maar toen bleek dat de pasta en saus al waren gemixt, brak er iets in mij. Vroeger zou dat geen enkel probleem zijn geweest, maar nu kreeg ik een enorme paniekaanval. Dat was het moment waarop ik dacht: mijn leven wordt nu echt geweld aangedaan, mijn sociale contacten staan onder druk. Dit ging niet meer over gezond willen eten.

Maar hulp vragen was toegeven dat het niet goed met me ging en daar draaide het voor mij juist allemaal om: bewijzen dat het geweldig met me ging. Toch was ik er klaar mee dat mijn dagen gedomineerd werden door gezond eten en sporten. Ik had ook steeds minder energie, had het altijd koud, had buikpijn en mijn concentratie was slecht. Dit was niet meer gezond, dit was roofbouw. Mijn lichaam kreeg blijkbaar toch niet alle bouwstoffen die het nodig had.

Tijdens een vakantie in Frankrijk merkte ik dat dat het leven was dat ik wilde leiden: reizen en genieten. Vanaf dat moment bouwde ik mijn eten weer langzaam op. Ook ben ik in therapie gegaan. Ik wilde weten wat er in hemelsnaam in mijn hoofd gebeurde waardoor ik het zo ver had laten komen. Wat bleek: ik heb als baby lang in de couveuse gelegen. Bij mij heerste onderhuids altijd het gevoel dat ik ‘nog niet goed genoeg’ was. Ik moest nog ‘goed genoeg’ worden. Toen ik dat doorhad, verloor de eetstoornis zijn kracht.”

Meer respect voor m’n lichaam

“Ik heb geleerd dat er niets ergs gebeurt als ik een koekje eet. Mensen zullen daarom niet minder van me houden. Dwangmatig gezond eten en sporten was niet meer nodig. Toen ik weer normaal ging eten, vond ik aankomen wel lastig. Ik dacht soms de vetrollen op mijn rug te voelen. Dan zei ik tegen mezelf: dit is normaal, realiseer je wat je lijf voor je doet. Ik leerde meer respect voor mijn lichaam te hebben en ook om meer te praten.

Tijdens therapie had ik al gemerkt dat wanneer je dingen hardop uitspreekt, je zelf soms al merkt dat het niet klopt. Delen wat er in je omgaat, maakt je minder eenzaam. Dit is ook de boodschap die ik meegeef aan mijn eigen cliënten en iedereen die ik train voor Stichting Kiem, die zich inzet om de impact van eetstoornissen te minimaliseren. Hulp vragen is het krachtigste wat je kunt doen en alleen jij kunt die beslissing nemen.”

Orthorexia

Tien jaar geleden werd orthorexia nog nauwelijks herkend door artsen en therapeuten. Wereldwijd waren er destijds maar dertien publicaties over te vinden. Nog steeds wordt orthorexia niet erkend als officiële eetstoornis. Toch is het goed dat er aandacht is voor deze ongezonde focus op gezond eten. Want werken aan een gezonde lifestyle kan zomaar doorslaan.

