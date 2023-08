Martine (44) kreeg op latere leeftijd een kind: ‘Ik zou stoppen met proberen als ik 43 werd, besloot ik’

“Vóór Ronald heb ik samengewoond en losse relaties gehad. In die losse relaties wilde ik me niet binden. Elke keer wist ik al snel: dit is niet de man met wie ik een kind wil.”

Miskramen

“Mijn leven was categorie ‘lang leve de lol’, ik had het ook zonder man en kind prima naar m’n zin. Maar toen kwam Ronald op mijn achtendertigste in mijn leven. Met hem voelde alles meteen goed. Hij is een stabiele factor, heel wijs en verantwoordelijk. Hij doet álles voor zijn kinderen Joeri en Nikki en is in mijn ogen echt de perfecte vader. Als ik een kind wilde, dan met hem. Als hij het niet wilde, was dat ook goed, we hadden het zo leuk samen. Het heeft zeker een halfjaar geduurd voordat ik zijn kinderen leerde kennen. We wilden dat langzaam opbouwen en hebben het rustig aan gedaan, wat goed heeft uitgepakt.

We hadden drie jaar een relatie, toen we besloten voor een kind van ons samen te gaan. Ik was veertig toen ik met de pil stopte en was meteen zwanger. Maar na twee maanden kreeg ik een miskraam. Heel gek vond ik dat niet; mijn lijf had na jaren aan de pil vast even tijd nodig om te herstellen. Toch kon ik – waarschijnlijk ook door alle hormonen – niet stoppen met huilen.

We gingen die zomer met Joeri en Nikki op vakantie naar Amerika en toen ik terugkwam had ik opnieuw een positieve test, maar die bleef op een-twee weken hangen. Een echo wees uit dat er een dood vruchtje in mijn buik zat, opnieuw een miskraam dus. Dit keer kreeg ik pillen en moest ik thuis, na zeven uur van heftige weeën bevallen. Ik vond dat zó heftig, dit keer was de lichamelijke impact heel groot.”

Door het dolle heen

“In de anderhalf jaar daarna, heb ik misschien wel twintig zwangerschapstesten gedaan. Er gebeurde niets. Ik wilde me daarbij neerleggen, want een vruchtbaarheidstraject wilden we allebei niet. Als ik drieënveertig werd, zou ik stoppen, had ik besloten. Voor mij was dat een psychologische grens.

Op 7 oktober, een maand voor mijn drieënveertigste verjaardag, bleek ik in verwachting. Ik wist: als dit misgaat, proberen we het niet nog een keer. Ik deed er alles aan om het goed te laten gaan. Zo stopte ik met bootcamp, het voelde niet fijn en ik wilde mezelf later niets hoeven verwijten. De zwangerschap verliep super. Ik had veel vruchtwater, een lage bloeddruk en ik voelde me prima.

Kate is ons wonder. Ik heb altijd het gevoel gehad dat áls ik ooit een kind zou krijgen, het een meisje zou zijn met blond haar. Kate is echt een mini-uitvoering van mezelf, zo bijzonder om te zien. Het is ook zo leuk, een gezin met twee pubers en een baby. In de week dat Kate voor het eerst naar het kinderdagverblijf ging, begon Joeri op de universiteit.

De dynamiek is geweldig, Joeri en Nikki zijn gek op hun zusje. We vonden het best spannend ze te vertellen dat ik zwanger was, maar ik zag Joeri’s gezicht na onze onthulling blij worden en Nikki kreeg van enorme blijdschap zelfs tranen in haar ogen – ik krijg daar nog kippenvel van. ‘Ik ben niet de jongste maar de middelste,’ zei Nikki altijd toen ze klein was. Gek hè? We genieten, net als mijn moeder trouwens. Ze was door het dolle heen toen ze hoorde dat er nog een kleinkind kwam.”

