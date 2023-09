Marleen (40) wint prijzen met haar 25 ratten: ‘Vroeger vond ik ze vies, nu leuk en grappig’

“Nadat onze laatste cavia dood was gegaan, vond mijn ex-man het maar leeg in huis. Hij wilde weer dieren. Ik vond dat prima, maar dan moesten ze wel slimmer zijn dan cavia’s, zei ik. In het lokale tuincentrum kochten we twee ratten, een kooi en een boek. De diertjes waren al een half jaar oud en supertam. Ik vond ze maar vies, vooral die staarten.”

Ratten als huisdieren

“Na een paar weken zag ik in dat ze toch wel leuk waren. Elke avond zaten we met de ratten op de bank. Dan speelden ze eerst even met elkaar en vielen daarna bij ons op schoot in slaap. Ratten zijn slim. Ze luisteren naar hun naam en als ze knagen aan iets wat niet mag, kun je ze daar met een ‘Hey, niet doen!’ mee laten stoppen.

Het grote nadeel aan ratten is dat ze gemiddeld maar twee, tweeënhalf jaar oud worden. Ik kwam in contact met een rattery, een rattenfokkerij, waar ik langsging om een rat te halen voor als een van onze eigen ratten zou overlijden. Ik had een instant klik met de fokker en kwam thuis met drie mannetjes, twee vrouwtjes en een extra kooi. Een half jaar later had ik mijn eerste nestje. In de vijftien jaar dat ik nu ratten heb, heb ik alleen in de periode dat de kinderen klein waren even niet gefokt.”

Echte winnaars

“Mijn ratten gaan heel Europa door en ik heb een wachtlijst waar je u tegen zegt. Zo’n twee keer per jaar bezoek ik een show. Vroeger was ik altijd anti. Ik vond het maar zielig, zo’n rat in een bakje zetten en dan een keurmeester laten kijken of ze wel goed genoeg zijn. Maar ik was ook wel benieuwd naar de kwaliteit van de door mij gefokte ratten.

Afgelopen februari heb ik met drie ratten zes prijzen binnengesleept. Minty werd het beste dier uit de Nederlandse Fokkerij. Ze heeft een heel speciale kleur, mink pearl merle. En ze heeft correcte ogen (mooi rond), oren (mooi groot) en staart (lang genoeg). Naast bekers en rozetten, krijg je ook altijd gesponsorde prijzen zoals voer, snacks, hangmatten en granen mee. Voor mij is een prijs een bevestiging dat ik goed bezig ben. De ratten worden overigens niet alleen op uiterlijk, maar ook op karakter gekeurd. Een rat die bijt, wordt gediskwalificeerd.”

Saskia's broer werd zomaar vermoord ‘De dader heeft een dansje gemaakt op het perron en zijn mes afgelikt’

25 ratten

“Mijn dochters zijn onwijs druk met de ratten, we hebben er nu zo’n 25. Mijn oudste heeft ADHD en als ze overprikkeld thuiskomt, gaat ze vaak even met haar lievelingsrat op schoot op de bank zitten om te ontladen. Ratten zijn onwijs gevoelig en weten precies wat er nodig is. Vaak vallen ze dan lekker bij haar in slaap.

Dat ratten maar zo kort leven, went nooit. Maar ik kan er veel beter mee omgaan als ze overlijden door ouderdom, dan door bijvoorbeeld een virus of complicaties bij een bevalling – dat doet me echt pijn. De ratten zitten met z’n allen in een rattenkamer en dat is ook mijn thuiswerkplek en de chillplek van de kinderen. Nog niet zo lang geleden is mijn favoriete rat overleden. Kimora. Altijd als ik aan het werk was, zat ze me aan te kijken. Daarnaast was ik heel gek op Ienieminie. Ik heb nog steeds ratten uit haar foklijn.

Vies vind ik ze inmiddels allang niet meer. Ze zijn ontzettend leuk én grappig. Ze kunnen als jonge honden met elkaar spelen en rollebollen, het lijkt op vechten, maar dat is het niet – als ratten vechten, krijsen ze namelijk. Ik vind het na al die jaren nog steeds heel leuk die speelsheid te zien.”

Deze Real Life komt uit Flair 36-2023. Meer van dit soort verhalen lees je wekelijks in Flair.