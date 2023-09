Mandy (32) wint prijzen met haar vier teckels: ‘Tygo lijkt van zichzelf te weten dat hij Nederlands kampioen is’

“Mike en ik hadden een Jack Russelmixje en vonden het maar zielig, één hond. Mike wilde er niet nog een hond bij. ‘Tenzij het een teckel is,’ zei hij. Dat zag ik niet zitten. Oude wijven-honden vond ik het. Een half jaar lang hadden we er een discussie over, tot we bij een nestje gingen kijken.”

Teckels

“Er was er een die ons bij binnenkomst niet kwam begroeten en zijn eigen ding bleef doen, maar even later stond hij wel met zijn ondeugende ogen met een stuk struik in z’n bek voor me. Ik was óm. Als je een teckel hebt, kom je alleen maar andere mensen met teckels tegen.

Je deelt verhalen en komt tot de conclusie: teckels zijn een slag apart. Toen ik bevriend raakte met een fokker, was het hek van de dam. Via haar namen we een al volwassen reu over, onze tweede teckel. En toen zag ik een pup in een nestje van een Russische fokker waar ik voor viel.

Ik wilde foktechnisch iets met mijn dieren doen en daarvoor moet je kwalificaties op shows halen, anders mag je niet met stamboom fokken. De eerste keer kreeg mijn hond een ‘zeer goed’. Dat klinkt leuk, maar je hebt ook nog ‘uitmuntend’. Ik vond mijn hond veel meer waard dan ‘zeer goed’.

Uit nijd besloot ik naar een tweede show te gaan en daar werd ie eerste. Zie je wel, dacht ik. Ik heb ook een hond die shows maar niets vindt. Die weigert in de ring te lopen, bijvoorbeeld. Zo’n hond neem ik ook geen tweede keer mee, die gaat dan weer mee op jacht met kennissen; achter eenden en hazen aanrennen is zijn passie. Onze Tygo is Nederlands kampioen. Hij lijkt dat ook van zichzelf te weten.”

Tien titels gewonnen

“Zijn zoon Joep is een verbeterde versie van zijn vader, hij is pas vijftien maanden en heeft inmiddels tien titels gewonnen. Hij is internationaal kampioen. Hem boeit het alleen wat minder, Joep blijft zichzelf. Ik krijg regelmatig aanvragen voor mijn honden: als ik zou willen, zouden ze elke week wel ergens een nestje kunnen maken, maar ik beperk het tot één, twee nestjes per jaar.

Ik heb alleen maar reutjes, dus zelf een nestje fokken zit er niet in. Wie weet ooit. Een nestje vraagt veel van je. Daar ben je toch wel acht weken fulltime mee bezig. Het leuke aan dit ras vind ik dat ze ongelooflijk eigenwijs én intelligent zijn. Ik heb een camera in mijn huis staan, zodat ik altijd kan zien wat ze uitvreten. Pas zag ik er een met een schoen voorbijrennen. ‘Teun, dat mag niet!’ roep ik dan door de intercom. Vervolgens sprong Teun op tafel en gooide hij de camera om.

Het zijn en blijven honden, vind ik, dus mijn dieren zul je nooit in een jurk zien. Honden kleed je niet aan, tenzij ze op leeftijd zijn en een jasje tegen de kou nodig hebben. Een tijdje terug liet ik Joep nog even plassen voor ze voor een show de ring in moesten.

Ik stond even met een andere deelnemer te praten en in dat onbewaakte ogenblik lag Joep door de ganzenpoep te rollen. Ik had tien minuten om hem schoon te krijgen en het bleef bij de keurmeester niet onopgemerkt. Binnenkort gaan we met Tygo en Joep naar de wereldkampioenschappen in Zwitserland, dus dat wordt spannend. Maar wat voor mij het belangrijkste is, is het karakter. En dat zit bij mijn honden wel goed.”

