Liza (31) verbrak een toxic vriendschap: ‘Hoewel ze mijn behoeften niet begreep, was het toch een rouwproces’

“We waren beste vriendinnen sinds de tweede klas van de middelbare school. We zagen elkaar wekelijks, gingen vaak naar de bioscoop, kletsten vooral over ons werk en hielden elke maand een spelletjesavond.”

“Afspraak was afspraak vond ik, dus als ik een keer minder zin had, liet ik het toch doorgaan. Ik was bang om afgewezen te worden als ik eerlijk zei dat ik eens geen zin had: dat was mijn grote angst. Op een gegeven moment verhuisde ik naar de andere kant van het land.

Zij wilde mij eens in de week blijven zien, maar ik wilde meer tijd thuis doorbrengen. Sindsdien zagen we elkaar maandelijks. Toen ik moeder werd, trok ik elke maand afspreken ook niet meer zo goed. Ik had slapeloze nachten, was vaak moe en belandde uiteindelijk in een postnatale depressie.

Er waren momenten dat ik het gevoel had dat ze mijn behoeften niet begreep. Als ik op tijd naar bed wilde, vond zij dat zonde, want zij wilde op stap. Dat kon weleens voor discussies zorgen. Toen ik na de postnatale depressie steeds meer van mijn kind ging houden, was ik zo dankbaar.

Maar als zij bij me was, kreeg ik steeds vaker dingen te horen als: ‘Gaat ie nou nog niet naar bed?’ Die opmerkingen deden letterlijk zeer aan mijn hart. Het gaf me het gevoel van: als je aan mijn kind komt, kom je aan mij. Ik heb haar daar toen op aangesproken en ze zei dat ze erop zou letten. Maar de opmerkingen bleven maar komen.”

“Van tevoren had ik haar een appje gestuurd dat ik wilde praten. Ik ging naar haar toe en we hadden een heel fijn en rustig gesprek bij haar thuis op de bank. Ik zei dat ik de vriendschap zo niet wilde voortzetten, omdat onze behoeften verschilden en dat we elkaar een tijdje niet moesten zien.

Ze had het niet verwacht, maar had wel begrip voor mijn keus. Knuffelend en in tranen stonden we later bij de deur, niet wetende of we elkaar ooit nog zouden zien. Ik kan er nu nog emotioneel van worden als ik aan dat moment terugdenk.

Je verbreekt het contact met iemand met wie je veertien jaar vriendschap hebt gedeeld, dat is niet niks. Ik zei dat ik weer contact zou opnemen als ik daar behoefte aan had, maar dat heb ik nooit gedaan en ik heb ook niks meer van haar gehoord. In het eerste jaar vroeg ik me regelmatig af of ik weer contact moest opnemen. Ik raakte zwanger van mijn tweede kind en vond het lastig om dat niet tegen haar te zeggen.

Naast mijn familie had ik de behoefte om de blijdschap te delen met vriendinnen, maar die had ik toen verder nog niet. Nu heb ik twee nieuwe vriendinnen die net als ik veel bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling. In gesprekken kunnen we de diepte ingaan.

Met haar had ik dat niet, een mismatch die ik achteraf pas zag. Ik heb een heel andere band met deze vriendinnen en dat heeft me veel rust gebracht. Nu kom ik zelf op de eerste plaats en mijn gezin op een goede tweede. Het verbreken van de vriendschap was als een rouwproces: de eerste weken had ik heel veel verdriet, maar langzaamaan werd het minder.”

