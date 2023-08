Lara (38) moest met haar gezin vluchten voor bosbranden: ‘In mijn achteruitkijkspiegel zag ik de rookwolken dichterbij komen’

“Ik was met onze zoontjes Boaz (5) en Luc (4) thuis, in ons huis nabij Odeceixe, in het zuidwesten van Portugal. Mijn man Bert was in Nederland aan het werk. We hebben dit huis met een lap grond erachter vorig jaar gekocht. Eindelijk, na anderhalf jaar gedoe en onderhandelen.

We zijn hier zo vaak mogelijk en ik voel me hier enorm thuis. Het weer, de stranden waar ik kan surfen, het eten en de mensen… Die vond ik al vanaf het begin geweldig, maar nu heb ik helemaal veel respect voor de community waarin we wonen.

Ze hebben letterlijk op slippers en met hun eigen tuinslang de moinho de Odeceixe beschermd, de mooie windmolen vlak bij ons huis. Misschien was ik ook gebleven, als ik Boaz en Luc niet had. Maar hun veiligheid stond natuurlijk voorop.”

Alles onder controle?

“Op 4 augustus zat ik buiten een boek te lezen en opeens hoorde ik overal sirenes. Toen zag ik het eerste blusvliegtuig. Ik appte mijn man dat ik het zo opmerkelijk vond, zou er soms iets zijn in de buurt? Bert ging meteen naar de Portugese brand-app op zijn telefoon waarop je kunt zien waar er brand is, maar ook hoeveel mensen, vliegtuigen en wagens er zijn ingezet. Er was inderdaad brand, op ongeveer vijf kilometer van ons huis.

Opeens voelde ik me echt een buitenlander, want ik had geen idee wat te doen, wat het protocol is. Ik liep naar buiten, de straat op, hopend op geruststelling van mijn buren. Maar ik trof mijn buurvrouw op leeftijd aan, geschokt kijkend naar die eerste rookpluimen, haar hand op haar hart. Bij veel Portugezen ligt de grote bosbrand uit 2017, waarbij 66 mensen omkwamen, nog vers in het geheugen. De brandweer is hier vooral vrijwillig en er is niet veel budget voor.

Er spookte van alles door mijn hoofd. Dat er enorm veel eucalyptusbomen in de omgeving staan, bijvoorbeeld. Ik heb een tattoo van eucalyptusblaadjes op mijn arm, onder andere omdat ik – net als de boom – licht ontvlambaar ben. Ik liep naar binnen, pakte een tas met onze paspoorten, wat kleding en mijn harde schijf.

Gewoon voor de zekerheid. Dat we – als het mis zou gaan – meteen het huis uit konden rennen. Boaz en Luc waren heel rustig en ook praktisch, zoals kinderen van die leeftijd zijn. Want als er brand is, komt de brandweer blussen. ‘Toch, mama?’

Surrealistisch

Toen zijn we naar het strand gegaan, op uitnodiging van een vriend. Het had geen zin om thuis te wachten en ik wilde wat afleiding, en vooral onder de mensen zijn. Het was heel surrealistisch om met een biertje op het strand te chillen, terwijl ik in de verte rookpluimen zag. Vanaf een uur of acht die avond, hoorde ik steeds minder blusvliegtuigen. Ze hebben de brand onder controle, dacht ik.

Inmiddels weet ik dat ze rond die tijd gewoon stoppen met vliegen omdat het zicht dan minder wordt. ‘Zolang ze in het bos bezig zijn, hoeven wij ons geen zorgen te maken,’ zei een buurman optimistisch. Ja, ik heb wel wat gewoeld die nacht, maar het vuur was nog ver weg.

De volgende dag – zondag – waren we ook nog veilig. Ik had me inmiddels ook meer verdiept in brand en hoe dat allemaal werkt. We hadden het land achter ons huis – zo’n elfhonderd vierkante meter – net voor het zomerseizoen gemaaid. Dat is hier verplicht, om verspreiding van vuur te voorkomen. Maar wind is minstens zo gevaarlijk. En ik zag op zondagavond dat we maandag en dinsdag oostenwind zouden krijgen. Wind die het vuur onze kant op zou blazen.

De zoon van Brenda (32) raakte besmet met het RS-virus ‘Het is echt kantje boord geweest, zo verzwakt was hij’

Op maandagmorgen was ik heel praktisch: de rook was nog ver weg en ik had wat werk te doen. Maar het vuur kwam ondertussen steeds dichterbij en had inmiddels de heuvels aan de overkant van ons land bereikt. Dit gaan we niet afwachten, besloot ik. Toen ik de deur achter me dichttrok, dacht ik vooral aan onze veiligheid. En aan onze lieve buren.

Natuurlijk hebben Bert en ik tijd, geld en moeite in de renovatie van ons huis gestoken en het zou mijn hart breken als ons huis zou afbranden, maar ik was me erg bewust van mijn positie. Van hoe bevoorrecht ons leven is. Wij hebben nog een huis in Nederland. Zelfs bij het ergste scenario zouden wij niet dakloos worden, in tegenstelling tot onze buren.

Rookwolken in mijn achteruitkijkspiegel

“Ik moest wel even slikken toen ik wegreed en in mijn achteruitkijkspiegel de rookwolken dichterbij zag komen. Ik ben gewoon gaan rijden, naar een lunchtent een stuk verderop, om daar een plan te trekken en een hotel voor de komende dagen te regelen. Daar kreeg ik een bericht van een lokale vriendin.

‘We zijn ingesloten op het strand,’ zei ze, en toen kwam het besef. Hoeveel geluk ik had dat we net daarvoor waren vertrokken. Ik gaf Boaz en Luc de iPad en vroeg een medewerker of ik ze een paar minuutjes alleen kon laten om mijn beste vriendin te bellen. Buiten het restaurant barstte ik in huilen uit. Uit onmacht om de situatie, vanwege de angst die onze vrienden en buren voelden, en uit opluchting dat Boaz, Luc en ik veilig waren.

Het is een wonder dat slechts een klein aantal mensen gewond is geraakt en zij al snel het ziekenhuis mochten verlaten.”

Enorme schade

“De brand heeft vijf dagen gewoed, en het vuur had een oppervlakte van bijna twaalfduizend voetbalvelden. Huizen, boerderijen en velden vol mais en zoete aardappel zijn vergaan. Onze tuin is compleet afgebrand, sommige bomen tot en met de wortels aan toe.

Dat ons huis nog staat, danken we aan de lokale vrijwillige brandweer die op ons terras en dat van onze buren heeft gestaan om het vuur tegen te houden en zo het dorp veilig te stellen.

Ik ben vooral opgelucht. Ons mooie uitzicht is nu heel verdrietig, maar dat bouwen we wel weer op. Samen met onze buren. Want ondanks of juist dankzij de brand, voel ik me nog meer verbonden met ons stukje Portugal.”

Bekijk hieronder een video van Lara die de schade goed weergeeft:

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Lara Bruschinski (@larabruschinski) op 28 Aug 2023 om 7:19 PDT

Dit jaar hebben in Portugal al ruim 5.600 bosbranden plaatsgevonden, die samen zo’n 25.000 hectare natuur hebben vernield, zo’n 35.000 voetbalvelden. Portugal kampte deze zomer met drie hittegolven, met temperaturen boven de 45 graden.

Deze Real Life staat in Flair 35-2023. Meer van dit soort verhalen lees je wekelijks in Flair.