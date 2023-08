Judith (48) verloofde zich na 4 maanden in Griekenland: ‘We konden niet van elkaar afblijven’

“Ik zat al een tijdje op allerlei datingapps, maar van Facebook-dating had ik weinig verwachtingen. Ik had alle single-vijvers wel gezien, zag ook vaak dezelfde mannen voorbijkomen. Tot ik Marcs profiel zag, dat had ik nog nooit gezien. Hij had leuke foto’s en een goede tekst waarin stond dat hij van leren en zichzelf ontwikkelen hield. Dat hij net even anders was dan anderen en een vrouw zocht die onafhankelijk en sterk is, maar ook kwetsbaar durfde te zijn. Dit paste mij wel.”

Verliefd op Santorini

“We hadden een match, raakten aan de praat en gingen dezelfde week nog op date. We waren beiden niet meteen verliefd. Het klikte goed, maar ik heb aardig wat relaties achter de rug, en een scheiding. Ik ben minder onbezonnen dan vroeger. Tenminste dat dacht ik, want toen hij na een maand voorstelde om samen naar Santorini te gaan, leek dat me meteen een goed idee. Misschien vond ik deze man toch echt leuk.

Als twee verliefde pubers stapten we vier maanden later in het vliegtuig. De hele week was een droom, alsof de rest van de wereld niet bestond en wij met z’n tweeën op dat eiland waren. Het is een oogverblindend mooi eiland. De romantiek spatte ervan af. In de avond met alle lichtjes op het eiland, maar ook overdag, samen dobberen in het water en zoenen op hemelbedden op het strand. We huurden een auto en cruiseden over het eiland, we sliepen op een hotelkamer van vijftien vierkante meter.”

Gabrielle werd verliefd op vakantie ‘Onze eerste zoen was achter in het busje’

Verloofd

“We zaten op elkaars lip, maar we konden niet van elkaar afblijven, het was zo liefdevol. Ik heb heel wat over de wereld gereisd in mijn leven, maar dit was de mooiste vakantie ooit. Op de tweede dag liepen we in hoofdstad Fira tussen allemaal schattige boetiekjes door. We liepen langs een juwelier toen we elkaar tegelijk aankeken en op dat moment dezelfde gedachte hadden: zullen we een ring uitzoeken?

Op een van onze eerste dates hadden we uitgesproken dat we niet meer wilden samenwonen en trouwen. Door eerdere ervaringen hadden we daar beiden geen behoefte aan, maar nu we zo verliefd op dit eiland waren, dachten we daar heel anders over. Alles wat ik belangrijk vind in een man, heeft hij. Ik wist zeker dat ik de rest van mijn leven met hem zou doorbrengen. We wilden ons committeren aan elkaar, ons verloven. Die dag hebben we meerdere juweliers bezocht en uiteindelijk zijn we geslaagd en hebben we twee ringen gekocht.

In de avond vierden we de liefde met een diner aan het water. Marc zei dat ik nog een officieel aanzoek van hem tegoed heb, dus dat wacht ik nog even af, maar voor mij is het zo ook helemaal goed. Bij thuiskomst vertelde ik vrienden, familie en mijn zoon dat we verloofd zijn. Iedereen is blij voor ons, en dat maakt me nog blijer.”

Deze Real Life komt uit Flair 34-2023. Meer van dit soort verhalen lees je wekelijks in Flair.