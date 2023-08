Iris (39) schaamt zich voor haar vriend: ‘Hij heeft een kwade dronk waar ik steeds vaker mee geconfronteerd word’

“Vorige maand hadden Mike en ik een etentje bij goede vrienden. We komen al bijna twintig jaar met vier stellen bij elkaar. We koken dan om en om, heel uitgebreid. En dan is het de hele avond praten en lachen. En drinken.”

Kwade dronk

Vooraf had ik besloten dat ik niet continu in de rol van politieagent zou schieten. Maar Mike was niet te houden, bij het hoofdgerecht was er al geen land meer met hem te bezeilen. Ik zag het aan zijn ogen: hij had weer die kwade dronk waar ik steeds vaker mee geconfronteerd word. Toen hij nare opmerkingen begon te maken over het haar van de gastvrouw, heb ik hem bijna naar de auto gesleurd. Ik zag de opluchting in de ogen van de anderen toen we wegliepen. In de auto naar huis zat hij enorm tegen me te tieren. Om toen ineens in slaap te vallen; ik kreeg hem de auto bijna niet meer uit.

Natuurlijk had hij de volgende dag spijt. Hij heeft onze vriendin gebeld om zijn excuses aan te bieden en de anderen een appje gestuurd. ‘Dit gaat nooit meer gebeuren,’ beloofde hij. Nee, nog even en dit zal inderdaad nooit meer gebeuren omdat we dan nergens meer welkom zijn. Maar dat hij stopt met drinken, daarover maak ik me geen illusies.”

Baan kwijtgeraakt

“Twee jaar geleden is Mike, die tien jaar ouder is dan ik, zijn baan kwijtgeraakt. Met een goede regeling, maar toch was het een grote klap voor hem. Hij had veel plezier in zijn werk en hij was er ook goed in. Hij was er nog helemaal niet aan toe om al thuis te gaan zitten. Een jaar lang heeft hij veel gesolliciteerd. Hij was vastberaden om iets nieuws te vinden. Dat moest toch lukken, met al zijn ervaring? Het was een hard gelag dat niemand op hem bleek te zitten wachten. Meestal werd hij niet eens uitgenodigd, de paar keer dat dat wel gebeurde, zat hij tegenover een aantal ‘broekies’, zoals hij dat zelf noemde, en verloor het van kandidaten met een korter cv omdat ze beter in het team zouden passen.

Mike is altijd een zelfverzekerde man geweest. Dat vond ik fijn aan hem: ik ben vrij timide en kon me altijd aan hem optrekken. Hij had de lachers op z’n hand, waar hij ook kwam. Zijn ontslag heeft hem veranderd, bitter gemaakt, bozig. Anderen merken daar niet zo veel van, behalve als hij drinkt. En dat is hij de laatste tijd steeds meer gaan doen.”

Boos op de wereld

“Hij heeft altijd van een borrel gehouden en vroeger deed ik met hem mee, maar sinds mijn kankerdiagnose, waarvan ik gelukkig ben genezen, heb ik geen druppel meer gedronken. Mike vond dat niet gezellig, maar nu had hij tenminste altijd zijn eigen Bob.

Vanaf het moment dat ik zelf niet meer dronk, viel me al op hoe belangrijk alcohol voor hem was. Soms baalde ik van dat eeuwige borreltje voor het eten. En op vakantie kon hij in restaurants erg lawaaierig worden. Maar het is geven en nemen in een relatie, ik vond niet dat ik het recht had er wat over te zeggen.

Tegenwoordig denk ik daar anders over, want dat ene aperitiefje per dag zijn er zeker drie geworden. Als we thuis eten, schenkt hij geen wijntje in, maar na de koffie haalt hij standaard een fles whiskey tevoorschijn. Los van het feit dat die alcohol niet goed is voor zijn gezondheid, vind ik het niet prettig. Hij drinkt zo veel dat ik het duidelijk aan hem merk.

Soms wordt hij jolig, maar hij kan ook boos worden. Zelden op mij of de kinderen, maar hij begint keer op keer over hoe oneerlijk de wereld is en wat hem allemaal is aangedaan. Hoewel ik zijn verdriet begrijp, is het vervelend en vermoeiend. Als anderen erbij zijn, vind ik het nog erger. Dan kan ik hem minder goed in de gaten houden en wil ik hem niet als een kind behandelen door zijn glas af te pakken.”

