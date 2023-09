Iranilde (35) verbrak een vriendschap: ‘Toen mijn vader ziek was, heb ik haar niet één keer gezien’

Ziekbed vader

“We deelden hetzelfde droge gevoel voor humor en ik kwam regelmatig bij haar op de koffie. In gesprekken over ons dagelijks leven vroeg ze vaak meer door dan anderen, dat vond ik fijn. We appten of belden bijna elke week, al was ze niet die vriendin die je als eerste belde als er iets aan de hand is.

Toen mijn vader longkanker kreeg, gebeurde er voor het eerst iets zwaars in mijn leven. Na een ziekbed van drie maanden overleed hij. In die maanden heb ik haar niet één keer gezien. Ze appte of belde niet vaker dan voorheen. Als ik niet lekker in mijn vel zit, trek ik me terug.

Maar als iemand uit zichzelf belt of langskomt, merk ik dat ik dan toch mijn ei kwijt kan. We zijn meer dan twintig jaar bevriend geweest, dus zij wist hoe ik in elkaar stak. Toen mijn vader overleed, appte ze dat ze zich kon voorstellen hoe intens dat is, maar ze kon niet bij de begrafenis zijn.

Ze was op een christelijk kamp, iets wat ze naar eigen zeggen niet kon afzeggen. Ik kan me niet voorstellen dat een kerkelijk kamp het niet had geaccepteerd dat ze naar een begrafenis moest. Ik heb haar teruggeappt dat mij dat kwetste. Ze bood haar excuses aan.

Maar dat je denkt dat je via WhatsApp excuses kunt maken voor zoiets heftigs, gaat er bij mij niet in. Rond diezelfde tijd overleed haar oma. Dat ze zelf ook veel aan haar hoofd had snap ik, maar ook daarna is ze niet naar me toe gekomen.”

Loyaliteit als basis

“Loyaal zijn naar elkaar is belangrijk, die waarde heb ik van mijn vader meegekregen. Er voor elkaar zijn op belangrijke momenten zie ik als loyaliteit. Na de begrafenis heeft zij twee keer kort op mijn zoontje gepast. Maar een gesprek op haar initiatief waarin ze haar excuses aanbood, is altijd uitgebleven.

Uiteindelijk verbrak ik onze vriendschap tijdens een discussie op WhatsApp, met de woorden: ‘We komen hier niet uit.’ Ik merkte dat zij niet zou toegeven dat ze het anders had moeten doen. Het enige waar ik behoefte aan heb, zijn knuffels en een goed gesprek in het echt, zei ik.

Ze reageerde daarop dat ze zelf ook een vervelende week had gehad. Voor mijn gevoel moet je op zo’n moment geen discussie aangaan. Ik voelde me zó kwetsbaar. Ik had haar een paar maanden de tijd gegeven om langs te komen, maar het bleef bij die appjes en twee keer kort oppassen.

Ik was niet in staat om zelf af te spreken. Mijn energielevel was te laag en mijn onbegrip te groot. Mijn moeder vroeg nog of ik de vriendschap wel moest verbreken, maar ik voel me goed bij mijn keuze. Voor mij voelt het alsof ik bij mijn waardes blijf.

Het gevoel dat ze me in de steek liet, komt nog steeds naar boven als ik de appjes teruglees. Ik heb wel vaak gedacht: wat zonde dat zij geen andere keuzes heeft gemaakt, vooral als ik een post van haar voorbij zie komen op Facebook. Ik zou er wel voor openstaan om het gesprek aan te gaan, als zij de eerste stap zet.”

