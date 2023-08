Dilan Yeşilgöz is nieuwe lijsttrekker VVD: ‘Sta niet aan de zijlijn als je dingen wilt veranderen’

Dit interview stond eerder in Flair 10-2021.

Eigenwijs

“Ik was elf en maakte de Cito-toets op school. Na afloop haalde een meester een meisje van Marokkaanse komaf en mij op uit de klas. ‘Waarom moeten alleen wij mee?’ vroeg ik. De meester legde uit dat wij nog een aparte taaltoets moesten doen. Terwijl mijn Nederlands perfect was en dat wist de leraar. Waarom hoefde dat Chinese klasgenootje niet mee?

Uit protest heb ik alleen maar bloemetjes getekend op die extra toets. Vervolgens kreeg ik daarom een lager schooladvies. Mijn ouders protesteerden tot aan de gemeenteraad toe, met succes. Ik mocht naar het vwo en daarna heb ik aan de universiteit gestudeerd. Het zette me wel aan het denken: wat als je niet zo eigenwijs bent als ik? Niet zulke mondige ouders hebt?”

‘Bemoei je ermee’

“De politiek wilde ik in omdat mijn ouders altijd opkwamen voor waar ze in geloofden. Daarom moesten ze zelfs vluchten uit Turkije. Ik vertaalde hun activisme naar: bemoei je ermee. Sta niet aan de zijlijn als je dingen wilt veranderen.

Als achttienjarige meldde ik me bij de lokale SP. Mijn ouders hadden altijd gestreden voor de vrijheden van vrouwen, homo’s en etnische minderheden. Dat maakte ons links in Turkije, dus ook in Nederland, dachten we. Maar het matchte absoluut niet, de SP en ik. Ook GroenLinks en de PvdA voelden niet goed. Bij linkse partijen werd ik als slachtoffer gezien, mensen van andere komaf moesten gered worden. Dan ging ik naar een schuurfeest en vroegen ze: ‘Mag dat wel, van je vader?’ Waarom dat vooroordeel? Mijn vader haalde ons juist op na het stappen.

Toen ben ik me eens goed gaan verdiepen in politieke stromingen en kwam ik erachter dat ik een liberaal ben. Bij de VVD voelde ik me meteen thuis en heeft niemand me ooit anders behandeld vanwege mijn afkomst. Dat komt doordat het in het liberalisme niet uitmaakt wie je bent, het gaat er puur om waar je voor staat. Ik zet me als kamerlid onder meer in voor de vrijheid van journalisten, voor de veiligheid van agenten en hulpverleners en tegen antisemitisme. Toen ik gemeenteraadslid in Amsterdam was, lukte het ons bovendien na jaren strijden om een verbod op seksuele straatintimidatie in te voeren.”

Liefde voor Dolly Parton

“Zelfbeschikking is het allerbelangrijkste voor mij. Daarom bewonder ik Dolly Parton zo, al lang voordat het hip was. Minstens vijf keer per dag draai ik Jolene en zing ik keihard - en heel vals - mee. Soms terwijl ik op mijn cowboylaarzen mijn Franse herder Moos uitlaat. Ik ken geen nummer dat zoveel pijn en puurheid in zich heeft, het raakt me elke keer weer.

Parton is de meest ondergewaardeerde artiest van deze tijd. Haar talent, haar intelligente en complexe teksten... Ze verwoordt briljant de gevoelens van vrouwen over de hele wereld. Gek hoe iemand in de bergen van Tennessee exact zingt wat ik voel. Dolly Parton snapt mij en ik snap haar. Partons verhaal past bij wat mij heeft gevormd: mijn oma en mijn moeder, sterke vrouwen in een tijd dat je als vrouw je plek moest kennen. Mijn oma’s naam, Sara, heb ik op mijn arm laten tatoeëren, in het handschrift van mijn moeder. Mijn oma, mijn moeder en Dolly Parton, ze bleven allemaal overeind en kozen hun eigen weg. Net als ik.”

