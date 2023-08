Lotte (30): 'Ik ben gelukkig getrouwd, maar stapelverliefd op mijn collega van 54'

Een 24 jaar oudere stagebegeleider

"Jos was mijn stagebegeleider toen ik dertien jaar geleden als stagiaire werkte in een filiaal van een landelijke winkelketen. Ik was 17, hij was 24 jaar ouder. We konden goed met elkaar opschieten, ik zag hem destijds als een soort vaderfiguur. Dat vond ik fijn, want mijn eigen vader is al heel lang niet meer in mijn leven. Toch vergat ik Jos snel toen mijn stage afgelopen was en ik in een ander filiaal aan de slag ging. Dat diezelfde man nu dagelijks een rol speelt in mijn fantasie, had ik toen nooit kunnen bedenken."

'De man van m'n dromen'

"Drie jaar geleden kwam Jos opnieuw in mijn leven. Ik was toe aan een nieuwe uitdaging en maakte een switch naar een andere winkel. En wie liep ik daar tegen het lijf? Jos. Ik was erg verrast om hem weer te zien, ik had geen idee dat hij hier ook werkte.

Het was direct weer vertrouwd. We zitten gewoon helemaal op één lijn. Maar ik heb wel meer leuke mannelijke collega’s en tot een halfjaar geleden was Jos ook niet meer dan dat. Want ik ben getrouwd. Met een heel leuke, lieve, spontane man die voor mij door het vuur gaat. We zijn al tien jaar samen, waarvan vier jaar getrouwd. Hij is de man van mijn dromen. Alleen is hij níét de persoon die de laatste tijd in mijn dromen verschijnt. Want dat is Jos."

Helemaal van slag

"Er was duidelijk iets aan het broeien, al benoemden we het niet. Totdat we op een dag een persoonlijk gesprek hadden over relaties en vroegere liefdes. Ik zei dat ik nog weleens terug wilde naar de tijd dat ik jong was en veel mannen heb 'uitgeprobeerd'. Opeens bekende hij dat hij verliefd op me was. Ik zei meteen: 'Ik ook, ik voel precies hetzelfde.' Jos was verbaasd, hij had dat kennelijk niet zien aankomen. Ik zei er wel bij dat ik niets met mijn gevoelens wilde doen, omdat ik mijn man niet wil kwetsen en die ook absoluut niet kwijt wil. Het was een mooi gesprek, maar achteraf was ik vreselijk van slag."

Fantasieën

"Ik vind het erg verwarrend allemaal. Ik houd namelijk nog steeds zielsveel van mijn man en ben heel gelukkig met hem. Hij maakt me vrolijk en ik moet er niet aan denken hem kwijt te raken. Ons seksleven is ook prima en als we vrijen kan ik gelukkig gewoon op hem focussen. Wel is het zo dat de fantasieën over Jos me soms zo opwinden, dat dit leidt tot een vrijpartij met mijn man."

'Ik heb hem toch uitgedaagd'

"Ik voel me superschuldig over mijn verlangen naar Jos. Het is een enorme tweestrijd. Ik zou mijn man enorm kwetsen als ik iets met mijn gevoelens zou doen. Tegelijkertijd zijn mijn gevoelens zo sterk… En ik weet dat dit voor Jos ook geldt. We hebben het er pasgeleden nog over gehad. Ik heb toen met vuur gespeeld door te zeggen dat ik er niet meer zo zeker van ben dat ik niets met mijn gevoelens wil doen. Stom waarschijnlijk, want daarmee daag ik hem uit, maar het was sterker dan mezelf. Ik weet echt niet wat er gebeurt als wij samen in een kamertje zouden zijn, met niemand erbij."

