Evelien (44) voelt zich eenzaam: ‘Hoeveel ik ook van mijn vriend hou, mijn wereld is best wel klein’

“Toen ik twee jaar geleden verhuisde om te gaan samenwonen met mijn nieuwe vriend, had ik het me allemaal heel anders voorgesteld. Ik dacht dat ik weer gelukkig zou worden. Dat er weer meer reuring in mijn leven zou komen. Net als vroeger, toen ik jonger was. Maar de eenzaamheid sluimert nog steeds. Hoeveel ik ook van mijn vriend hou, mijn wereld is best wel klein. Veel kleiner dan ik dat graag zou zien. "

In de steek gelaten

“Ik kom uit een warm, gezellig gezin. Vier kinderen: drie meiden en een jongen, een nakomertje. Misschien was het voor hem niet altijd even gezellig in ons kippenhok, maar als ik aan vroeger denk, voel ik me weemoedig. Het was een zoete inval bij ons. Vriendinnetjes kwamen graag over de vloer, alles kon en mocht. Ik ging als oudste het eerst het huis uit, maar elk weekend kwam ik terug.

Alles veranderde toen mijn zus, een jaar jonger dan ik, overleed na een auto-ongeluk. Mijn moeder raakte depressief en stierf zes jaar later. Officieel aan een bacteriële infectie, maar ik noem het een gebroken hart. En wat ik nooit had verwacht, gebeurde wel: ons gezin viel uit elkaar. Mijn overgebleven zus en broertje verhuisden naar Scandinavië, waar de wortels van onze familie liggen. Mijn vader besloot in Nederland te blijven en ik bleef bij hem in de buurt wonen omdat het anders wel erg stil voor hem werd.

Hoewel ik het nooit heb uitgesproken, heb ik het mijn zus en broer erg kwalijk genomen dat ze ons in de steek hebben gelaten – zo voelde het, alsof zij alle herinneringen ontvluchtten en ons ermee lieten zitten. En ik miste ze natuurlijk.”

Zelf een gezin stichten

“Ik had zelf ook graag een groot gezin gesticht, om het geluk dat ik vroeger kende nieuw leven in te blazen. De man met wie ik trouwde, had al een zoontje, maar helaas kregen we samen geen kind. Toch hadden we het heel goed met elkaar, het was een zoete inval. Ook met dank aan de sportclub waar mijn ex, zijn zoon en ik actief waren. Ik stak er steeds meer tijd in, stond als vrijwilliger achter de bar en als er iets te organiseren viel, was ik van de partij.

Mijn man, die lang niet zo sociaal was als ik, werd er weleens moe van. Daarom snap ik ook niet dat de meeste mensen partij voor hém kozen toen we gingen scheiden. Terwijl hij daar nota bene de aanstichter van was. Hij was verliefd geworden op een vrouw van de sportvereniging en na een affaire die ruim een jaar duurde – en waarvan iedereen wist – koos hij voor haar.

Ik ben nooit meer naar de sportclub gegaan, ik schaamde me zo erg. Ik hoopte dat de mensen die ik in die jaren als vrienden was gaan zien contact met me zouden opnemen, maar ik hoorde van bijna niemand iets. Ik was zó teleurgesteld dat ik besloot te verhuizen.”

Nieuwe vriend

“En daar is het misgegaan. Wat ook door mezelf is gekomen. Ik was wrokkig naar mijn ex en naar al die mensen die mee hadden gelogen en mij zo hard hadden laten vallen toen het erop aankwam. Ik stortte me op een nieuwe baan. Daar ontmoette ik wel leuke collega’s, maar die zaten in het weekend bij hun eigen gezin. Meestal zat ik ’s avonds en op zaterdag in mijn eentje thuis. Ik vloog tegen de muren op.

Gelukkig kwam mijn stiefzoon af en toe langs. En vier jaar geleden heb ik online een leuke man ontmoet. Het klikte geweldig. Dat ik weer zo verliefd kon worden! Ook hij is bedrogen door zijn ex, dus daar konden we goed over praten. Hij wist mijn hart te veroveren. Ik was zo gelukkig met hem. Het enige nadeel was dat hij 150 kilometer bij me vandaan woonde. We hebben heel wat in de file gestaan om elkaar te zien.

Na negen maanden heb ik mijn baan opgezegd om bij hem in te trekken. Ik ben zo blij met hem. Door hem ken ik weer echt gelukkige momenten, maar mijn eenzaamheid is niet over. We doen leuke dingen, alleen al tv-kijken is zo veel leuker samen. Maar hij werkt hard en heeft ook hobby’s waar hij veel tijd aan besteedt. Dat snap ik, dat gun ik hem ook. Maar ik voel me nog altijd een vreemde eend in de bijt in zijn woonplaats.”

Nieuwe vrienden zoeken

“En van mijn nieuwe vriend moet ik het qua vriendschappen niet hebben: hij is vrij op zichzelf en heeft geen grote vriendenkring waar ik bij kan aansluiten. Het is gewoon lastig om mensen te ontmoeten en nieuwe vriendschappen te sluiten. Soms borrel ik met een buurvrouw. Dat is dan echt leuk – vind ik tenminste – maar ja, die buurvrouwen hebben het ook druk met hun werk en hun gezin.

Ik zou weer bij een sportvereniging moeten gaan, maar dat durf ik niet: mijn vertrouwen is geknapt, ik voel me niet meer fijn in groepen. Liever spreek ik mensen een-op-een, maar hoe ontmoet ik ze? Misschien ook online? Ik las pas iets over de site vriendinnenonline.nl en daar heb ik kortgeleden een oproepje geplaatst.

Ik ben nu voorzichtig aan het mailen met een paar vrouwen. Hoe onwennig ook – ik ben geen schrijver en zoek toch ook vooral mensen die in de buurt wonen – het is fijn om met lotgenoten te praten. Want er zijn veel meer vrouwen die eenzaam zijn, heb ik ontdekt. Die gedachte is een troost.”

