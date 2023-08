Esther (42) werd verliefd op haar Franse Tindermatch: ‘Ik voelde aan alles dat dit mijn soulmate was’

“Ik was niet zo van het online daten. Ik woonde op Ibiza, het was het winterseizoen, alle leuke mannen hadden het eiland verlaten. Vrienden zeiden dat ik Tinder eens moest proberen. Ik twijfelde, maar ging overstag. Ik vulde een maximale range van 150 kilometer in en had al vrij snel een match met een man op Mallorca. Hij heette TJ. Hij had donker, mooi golvend haar.”

We raakten aan de praat. Hij bleek een Fransman en werkte op een jacht dat bij Mallorca lag aangemeerd. Hij stelde voor een vlucht te boeken om me op te zoeken. ‘Kun je dit weekend?’ Ik wist eigenlijk nog niks van deze man, wilde niet dat hij ervan uitging dat hij meteen bij mij kon blijven slapen. Ik zag al voor me dat de date niks was en ik het hele weekend met hem zat opgescheept. Maar hij stelde uit zichzelf voor een hotel te boeken, voor mij een teken dat we op een lijn zaten, dus ik stemde in.

Ik had alleen nog één vraag: zijn lengte. Ik ben 1.83 meter en Franse mannen zijn over het algemeen niet zo lang. ‘1.92 m, no kids, no smoking and vegetarian,’ was zijn antwoord. Ik werd met de minuut enthousiaster.”

Liefde op het eerste gezicht

“Ik reed naar het vliegveld en eenmaal daar sloegen de zenuwen toe. Alsof ik aanvoelde dat ik een bijzondere man ging ontmoeten met wie het zomaar heel goed zou kunnen klikken. Ik keek de menigte in en was nog even bang dat hij niet op zijn foto zou lijken, dat het een catfish was, maar ik herkende hem meteen. Ik zag hem staan in de menigte en ik was op slag verliefd. Hij liep op me af als in een film. We gaven elkaar twee kussen en een knuffel, stapten de auto in en hebben de hele weg non-stop gepraat. Het voelde zo goed, alsof ik hem al mijn hele leven kende. Alles ging vanzelf.

Thuis heb ik een mooie jurk aangetrokken, zijn we uit eten gegaan en hebben nog een drankje gedaan in een bar. Daarna ging hij naar zijn hotel, ik ging naar mijn huis. Zelfs de eerste zoen bewaarden we voor later.

De volgende dag wilde ik meteen weer met hem zijn. We gingen samen ontbijten, lunchen en de stad in. In de avond ging hij mee naar een diner met vrienden van mij. Die avond hebben we wel gezoend. Ik voelde aan alles dat dit hem was, mijn soulmate, dit gevoel had ik nog nooit gehad. Ik hield al van hem, hoe gek dat misschien ook klinkt.

Het hele weekend zijn we samen geweest. Het was geweldig. Zijn terugvlucht op zondag werd gecanceld vanwege weersomstandigheden. Dat vond ik stiekem niet eens zo erg. Hij ook niet. Thuis keken we een film op de bank, alsof we al jaren zo samen op de bank lagen. Toen maakten we onze eerste foto. De volgende dag vertrok hij. We beloofden elkaar dat we elkaar snel weer zouden zien.”

Van Tindermatch naar trouwerij

“In het begin vlogen we nog op en neer. Elke dag belden we, we wilden gewoon samen zijn. Hij besloot zijn carrière op te geven en naar Ibiza te komen. Daar heeft hij mij een tijdje geholpen met mijn bedrijf – ik organiseerde events, bruiloften en VIP-services op Ibiza, maar na het zomerseizoen vonden we dat het tijd was voor iets nieuws.

Onze love story raakte in een sneltreinvaart: we zijn getrouwd, onze liefde werd bezegeld met dochter Celeste en we hebben op verschillende plekken gewoond. Inmiddels wonen we met z’n drietjes in Amsterdam, maar er zijn plannen om naar Amerika te emigreren. Het is weer tijd voor het volgende avontuur.”

Deze Real Life komt uit Flair 34-2023. Meer van dit soort verhalen lees je wekelijks in Flair.