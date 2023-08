Els (33) overleefde een schipbreuk: ‘Het was wachten op het moment dat we onder zouden gaan’

“Ik had net het vijfde jaar van mijn studie geneeskunde afgerond, toen ik op reis ging naar Indonesië. Vooral de eerste jaren van mijn studie ging ik intens op in het studentenleven. Ik ging ’s avonds uit met vriendinnen, was lid van een studentenvereniging en woonde in een druk studentenhuis. Het was heel gezellig: we waren als zusjes en deden alles samen. Ik werd ‘geleefd’, waardoor andere dingen, zoals sporten, erbij in schoten.

Toen ik verhuisde naar een rustiger huis en meer tijd voor mezelf had, dacht ik: het wordt tijd om fit te worden, in plaats van in het ongezonde studentenleven te blijven hangen. Ik ben toen drie keer per week gaan hardlopen en deed aan bodypump. Toen de laatste fase van mijn studie aanbrak, wilde ik graag ervaring opdoen in buitenlandse ziekenhuizen om te kijken hoe de medische wereld daar is ontwikkeld. Na mijn coschappen zou ik dan nog een tijdje gaan backpacken.

Azië trok me, het leek me super om Indonesië te ontdekken en naar de verschillende eilanden te gaan. Ik vond een ziekenhuis op Bali waar ik kon werken. De gezondheidszorg was daar heel anders dan in Nederland: mensen komen in vergevorderde stadia van hun ziekte binnen en als arts zijn je middelen beperkt, waardoor je veel creatiever wordt. ’s Ochtends reed ik op mijn scooter naar het ziekenhuis, ’s middags ging ik naar het strand of eropuit om het eiland te ontdekken en andere coassistenten te ontmoeten. Toen mijn coschappen er eenmaal op zaten had ik nog twee maanden de tijd om rond te reizen en besloot ik met de boot naar Lombok en naar de Gili-eilanden te gaan, om daar mijn duikbrevet te halen.

Mijn verwachtingen van deze reis kwamen uit: het was waanzinnig mooi. Het was ook een unieke kans om zo de wereld te ontdekken. En mezelf. Ik leerde me te redden in een ander land, kwam in aanraking met verschillende culturen, ontmoette allemaal leuke mensen en genoot volop van de vrijheid.”

Boottrip

“Een week voor mijn terugvlucht naar Nederland, hoorde ik dat je bij het eiland Flores heel mooi kon duiken. Hoe vet zou het zijn om daar nog een paar mooie duiken te maken? Via een lokaal VVV-kantoor boekte ik een boottrip van vier dagen, van het eiland Lombok naar Komodo. We zouden enkele eilanden verkennen en af en toe stoppen om te snorkelen. Er gingen zo’n twintig andere passagiers mee. Ik stelde me een backpackersfeestje voor met muziek, biertjes drinken en feesten. Maar ik zag dat er vooral veel oudere mensen in de groep zaten, van rond de zestig.

De boot zag er prima uit, geen cruiseschip, maar een stuk beter dan de krakkemikkige boten om ons heen. Bovendien had ik er maar honderdvijftig euro voor betaald, dus ik verwachtte geen luxe. Het was een witte, houten boot, van ongeveer vijfentwintig meter lang. We zaten op bankjes op het benedendek, waar je ook kon zonnebaden. Op het bovendek lagen onze matjes, daar sliepen we. De eerste uren was het gezellig, we kletsten, leerden elkaar kennen. Het was heel relaxed, in bikini op het dek en genieten van de mooie, idyllische eilanden waar we langs kwamen.”

Vast op het rif

“Maar diezelfde eerste dag ging het al mis, vlak na het avondeten. Rond zeven uur ’s avonds hoorden we een knal, we lagen stil. De boot was vastgelopen op een rif. Iedereen om me heen reageerde laconiek en lacherig, maar ik dacht: wat raar. Hoe kan het dat we midden op zee op een rif varen? Ik vertrouwde het niet helemaal en pakte een reddingsvest, dat ik voor de zekerheid bij me hield. De bemanning ging poolshoogte nemen, maar er leek niets aan de hand te zijn.

We waren de derde boot in een groep van vier en een van de andere boten trok ons los. Na een uur konden we weer verder varen. Ik probeerde te slapen, maar deed vrijwel geen oog dicht. De motor brulde keihard en na een paar uur slaap werd ik zeeziek en moest ik overgeven. Ik voelde me dus niet al te fit de volgende ochtend. Strompelend stapte ik uit de boot om een eilandje te bezoeken, om daarna snel naar het strand terug te gaan om weer even plat te liggen en uit de deining van die zee te komen. Omdat ik nog steeds misselijk was, skipte ik het avondeten. De crackers die ik van de gids kreeg, hielpen een beetje om mijn maag tot rust te brengen. Ik wilde vroeg gaan slapen, want we moesten achttien uur varen op open zee, voordat we het volgende eiland zouden bereiken.

Maar slapen was lastig; de zee was onrustig, er waren hoge golven. Ook andere mensen begonnen te spugen. We vroegen de kapitein om wat rustiger te varen. Het lawaai van de boot, de hoge golven, het schip dat heen en weer ging en de onrust onder de passagiers: het was heel beangstigend. Ik trok mijn reddingsvest aan. Een Spanjaard probeerde me gerust te stellen. Hij zei: “Probeer maar te slapen, dat is het enige wat we kunnen doen.” Rond elf uur ’s avonds werd het ineens heel rustig en kalm. Even was er opluchting, totdat dertig seconden later de motor uitviel en de gids zei: ‘Allemaal jullie reddingsvesten aan. Er zit een gat in de boot, er stroomt water naar binnen.’”

