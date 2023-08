Eileen en Mayonne werden neergestoken door hun buurman: ‘Hij leek wel een dolle stier, en bleef maar steken’

“Het was maart, 2011. Mijn zus Mayonne en ik waren naar de kroeg geweest en stonden voor ons huis onze fietsen op slot te doen. Plotseling deed de onderbuurman met een ruk zijn gordijnen open. Als ik thuiskwam, had ik hem weleens schichtig door het raam zien kijken. Dan zei ik altijd iets als ‘Hoi, ik ben het!’ en dan was het oké.

Hij had een soort oogje op mijn jongere zus. Hij stond eens naakt voor het raam naar haar te kijken toen ze thuiskwam. Een andere keer, toen ze in het raamkozijn zat, bleef hij aan de overkant van de weg staan om naar boven te kijken. Ook heeft hij een keer een pornofilm door onze brievenbus gegooid. We overwogen weleens om een melding te doen bij de politie, maar je bent jong, druk met van alles, dus het verdween weer naar de achtergrond. Misschien ook omdat we het niet wilden laten escaleren.

Foute boel

Die nacht gingen de gordijnen plotseling weer dicht, maar vlak daarna zwaaide de deur open en stormde hij op ons af. Dit is helemaal fout, dacht ik. Voor ik het wist begon hij op me in te steken. Ik had mijn sleutels in mijn hand en probeerde hem van me af te slaan. Mayonne pakte zijn ochtendjas aan de achterkant en rukte hem van me weg, waarna hij zich op haar richtte. Ik voelde op dat moment niets, zat vol adrenaline. Ik dacht maar één ding: hij moet weg bij mijn zus! Hij leek wel een dolle stier, liep maar heen en weer tussen ons.

Ineens zag ik iemand van Prorail lopen. ‘Help!’ riep ik. ‘Hij heeft een mes!’ De man keek, maar liep meteen weer weg. Ondertussen lag Mayonne op de grond. Hij bleef haar maar steken. Ik gooide mezelf met mijn volle gewicht tegen hem aan, waarna hij van haar af rolde. Het lukte om ons achter een auto te verstoppen. Mijn zus kon niet meer verder. Uit haar pols en gezicht gutste bloed. Het beeld van de vegen bloed op die witte auto… daar heb ik echt heel veel last van gehad.

‘Ik ben moe,’ zei ze. En: ‘Ik wil slapen.’ Dit is heel fout, dacht ik. De buurman stond nog te schreeuwen en met het mes te zwaaien. Toen ik probeerde mijn zus te dragen, zakte ik door mijn knieën. Ik kon gewoon niet meer. ‘Wakker blijven!’ bleef ik maar herhalen. ‘Blijf bij me!’ Op dat moment kwam er een busje aanrijden. De koplampen schenen in mijn gezicht. Ik dacht al die tijd dat ik heel erg zweette, maar nu zag ik dat het bloed was, dat van mijn voorhoofd lekte. Het raampje ging open en drie bouwvakkers van ProRail zeiden dat ze de politie hadden gebeld.

Toen ging alles heel snel. Binnen enkele seconden kleurde de straat blauw van de lampen. Overal klonken sirenes en hingen mensen uit de ramen. De buurman stond al die tijd op dezelfde plek te schreeuwen, het mes in zijn handen. Vijf agenten pakten hem vast en namen hem mee naar binnen, waarna wij naar het ziekenhuis werden gebracht. Onder onze brancards lagen plassen met bloed.

Mayonne had het mes geprobeerd te pakken waardoor haar duim er half af lag, en mijn long was geperforeerd. Bij ons allebei waren de darmen geperforeerd. Toen ik na de operatie wakker werd, stonden mijn ouders in tranen naast mijn bed.”

Vriendin Yuki Kempees aangevallen op straat ‘Ze is het ziekenhuis ingeslagen’

Nachtmerries

“Na het ziekenhuis wilden we niet meer terug naar huis. We kregen een urgentieverklaring en vervolgens ieder een ander appartementje, heel fijn. Tijdens de rechtszaak heb ik het woord genomen en aan de buurman gevraagd of hij begreep wat hij had aangericht. Dat mijn zus en ik letterlijk voor ons leven getekend zijn. Het enige wat hij zei, was: ‘Meisjes steken, vies, bah.’ Toen heb ik het maar losgelaten. Hij werd veroordeeld tot tbs met dwangverpleging.

Precies tien jaar later kregen we het bericht dat hij in detentie is overleden. Veel mensen zeiden: ‘Ga in therapie,’ maar Mayonne wilde niet alles opnieuw oprakelen. Ik had wel nachtmerries, het beeld van mijn zusje en haar bloed op die witte auto kwam steeds terug. Gelukkig kreeg ik vanuit slachtofferhulp een heel fijne psycholoog toegewezen. Zij had net een opleiding voor EMDR-therapie gedaan en dat heeft ontzettend goed geholpen. Na twee, drie sessies kon ik er zonder gevoel over praten en de nachtmerries verdwenen.

Verder is mijn zus een grote inspiratiebron, omdat ze zo nuchter in het leven staat. Ze wilde niet langer tijd verspillen aan die man. Vrijheid is altijd onze grootste kernwaarde, zo zijn we ook opgevoed. Juist dat heeft ontzettend geholpen in het verwerken van het trauma. Wat wel veranderd is, is dat ik nu veel beter naar mijn gevoel luister. Als vroeger iets niet goed voelde, negeerde ik dat soms. Ook die avond. Het voelde niet goed, maar ik liep niet weg. Nu luister ik altijd naar dat stemmetje.’’