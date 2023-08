Drie vrouwen over hun (onvervulde) kinderwens: ‘Ik weiger op te geven’

Diagnose endometriose

Yassine (31): “Ik heb altijd gedroomd van de dag dat ik mijn eigen kind in mijn armen zou houden. Als jong meisje stelde ik me al voor hoe het zou zijn om een baby te hebben. Het leek me fantastisch om jong moeder te worden, maar het leven besliste anders. Vier jaar geleden kreeg ik de diagnose endometriose, wat betekent dat er aan de binnenkant van je baarmoeder cellen groeien die daar niet zouden moeten groeien. Deze gezwellen blokkeren mijn eileiders en vormen littekenweefsel, waardoor zwanger worden zonder medische hulp niet mogelijk is. Het was een klap in mijn gezicht toen ik dat te horen kreeg, maar mijn vriend en ik besloten: we geven niet op. Ik heb alle mogelijke behandelingen geprobeerd, van vruchtbaarheidsmedicijnen tot operaties, tot nu toe zonder succes. Daardoor voel ik me soms ontmoedigd, maar ik weiger mijn droom op te geven. Ik ben ervan overtuigd dat ik moeder kan worden, op mijn eigen unieke manier.”

Adoptietraject

Irene (35): “Het pad naar het moederschap is voor mij een emotionele achtbaan geweest. Elke keer als ik een positieve zwangerschapstest zag, was mijn hart gevuld met vreugde en hoop. Maar elke keer dat het misging, brak er een stukje van mijn ziel. Vijf miskramen heb ik in totaal gehad. Ik heb me vaak afgevraagd hoe het kan dat ik niet gek ben geworden van verdriet en frustratie, maar ik denk dat mijn onverwoestbare hoop me op de been heeft gehouden. Steeds als ik dacht: nu kan ik echt niet meer, was er ergens toch nog een restje vertrouwen dat er ooit een regenboog aan het einde van de storm zou zijn. Ik leerde dat veerkracht niet betekent dat je nooit huilt, maar dat je telkens weer opstaat, ondanks de pijn. Dat lukte me, met hulp van mijn lieve partner, mijn familie en vrienden. Ik weet nu dat elke tegenslag me sterker maakt en me dichter bij het vervullen van mijn grootste wens brengt. We zitten inmiddels in de laatste fase van het adoptietraject en hopen voor het einde van het jaar ons kleine meisje in onze armen te kunnen sluiten.”

Vervroegd in de overgang

Charissa (31): “Ik ben vervroegd in de overgang geraakt, waardoor ik zelf niet zwanger kan worden. Er zijn in Nederland mogelijkheden om een kind te krijgen met een gezonde eicel van een andere vrouw, maar er is zo’n tekort dat veel klinieken zelfs geen wachtlijst meer hebben. Toen ik las dat er in Spanje eicellen genoeg zijn, ben ik met mijn vriend gaan praten. Hij had aanvankelijk zijn bedenkingen: was het wel veilig, hoe goed is de zorg in Spanje, wat zou dat wel niet kosten? Maar toen we alles goed hadden uitgezocht, besloten we samen om ervoor te gaan. Het was heel raar om de profielen van de donoren te lezen en ons voor te stellen hoe ons toekomstige kind eruit zou kunnen zien, maar we hadden vertrouwen in het proces. Dat was terecht, al was het ook uitputtend, zowel fysiek als emotioneel. Maar dat was ik allemaal snel vergeten toen het verlossende nieuws kwam: ik was zwanger! Na zo veel tegenslagen en teleur-stellingen voelde dat als een wonder. Inmiddels is onze dochter een jaar oud en voelen we ons gezegend en dankbaar voor deze kans.”

Deze Real Life komt uit Flair 31-2023. Meer van dit soort verhalen lees je wekelijks in Flair.